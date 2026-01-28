“Te metes con la familia; verás al diablo bajar a la tierra”: la amenaza de Adriano tras estafa digital a su madre. Foto: @cbf_futebol

La familia de Adriano quedó expuesta a un episodio de fraude digital que el propio exjugador decidió denunciar públicamente. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el exatacante informó que su madre, Rosilda Ribeiro, fue víctima de una estafa, luego de que desconocidos se hicieran pasar por él para solicitarle una transferencia de dinero.

Según relató el Emperador en el registro difundido en redes sociales, los responsables del engaño contactaron a su madre desde un número desconocido. Bajo ese engaño, la mujer realizó una transferencia superior a los 3 mil dólares.

En el video publicado, Adriano expresó entregó detalles del engaño. “Estoy aquí para advertirles sobre algo muy grave. Mi madre acaba de depositar 15.000 y pico reales en una cuenta de alguien que se hizo pasar por mí. ¡Mi madre! Con madres, abuelas y familia no se juega”, señaló el exdelantero.

El exjugador también exigió la devolución inmediata del dinero transferido y dirigió un mensaje directo a los responsables. “Que ese sinvergüenza me lo devuelva. Voy por ti. No te metas con madres, ni abuelas, ni familia. Si no lo devuelves, ya verás si no averiguo quién eres”, sostuvo.

“Cuando te metes con la familia, las cosas son diferentes, entonces verás al diablo bajar a la tierra”, agregó.

Además de la denuncia pública, Adriano utilizó la instancia para advertir a sus seguidores sobre este tipo de delitos. “Chicos, tengan cuidado, hay muchos sinvergüenzas por ahí”, afirmó, antes de fijar un plazo para la restitución del dinero: “Les doy 24 horas para devolverlo”.

Tras su retiro del fútbol profesional, el exariete brasileño ha mantenido presencia pública a través de redes sociales, pero también ha tenido que enfrentar problemas con el alcohol. Ahora vive en la favela Vila Cruzeiro, en Río de Janeiro.