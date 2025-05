Carlo Ancelotti deja el Real Madrid y parte a Brasil. El italiano se hace cargo del Scratch con una propuesta económica irrechazable: se embolsará US$ 12 millones libres por año, con lo que se convierte en el seleccionador mejor pagado del mundo. El objetivo es claro: que la Verdeamarilla gane el Mundial de 2026. Si lo consigue, el peninsular obtendrá un cuantioso bono: US$ 5 millones.

La decisión es controvertida. Por el magnitud del movimiento y por las explicaciones que puede haber detrás. De hecho, las interpretaciones están abiertas. Manuel Pellegrini, quien ocupó la banca merengue entre 2009 y 2010, se hizo parte del debate.

“Tengo mi opinión y no la voy a decir”: la respuesta de Pellegrini sobre la salida de Ancelotti que intriga a España

El Ingeniero manifiesta su postura. Lo hace, eso sí, desde un plano particular, que deja abierto el escenario para interpretaciones. “De la manera que se va, tengo mi opinión y no la voy a decir, pero se va uno de los mejores técnicos”, sostiene, valorando las virtudes de Ancelotti, pero deslizando una postura crítica que, por el momento, no tiene foco definido.

En lo que sí es categórico es respecto de la calidad del estratega. “Lo que ha hecho ha sido espectacular. Ha ganado títulos en las cinco ligas. Los números que tiene en el Madrid son espectaculares y es un gran entrenador”, declaró. “Todo lo que ha hecho se merece una gran despedida y tiene un desafío muy grande como es Brasil ahora y seguramente se va el mejor técnico del mundo”, complementó.

La opinión del estratega chileno se produce en la antesala de la visita del Betis al Rayo Vallecano, en el marco de la trigésimo sexta fecha de LaLiga, que se disputará este jueves.

El planteamiento del entrenador nacional no pasa inadvertido. “Se muerde la lengua”, titula, por ejemplo, el sitio de la Cadena Ser, uno de los más leídos en España.