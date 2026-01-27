SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    “Todavía nos está faltando intensidad”: la crítica de Daniel Garnero tras el revés de la UC ante Coquimbo Unido

    Los cruzados dejaron el primer título de la temporada al caer por penales ante Coquimbo Unido. El DT admite las falencias a pocos días del estreno en la Liga de Primera.

    Por 
    Madelynne Alegría
    Photosport

    La ilusión de la UC era evidente. La opción de obtener por quinta vez el trofeo de la Supercopa entusiasmaba en San Carlos. Sin embargo, tras una noche tensa en Viña del Mar y una definición por penales ingrata, los cruzados volvieron al camarín llenos de interrogantes.

    Daniel Garnero dio la cara. En la antesala del partido había valorado su importancia. “Muy ilusionado”, dijo respecto del ánimo con que lo encararía la escuadra que dirige. El golpe ante los piratas dolió.

    El estratega fue el único representante del plantel que compareció ante la prensa. Los jugadores no entregaron declaraciones ni se quedaron a presenciar la ceremonia de premiación, en una señal que reflejó el duro impacto del resultado. “Nos costó mucho poder asociarnos, encontrarnos. Estuvimos incómodos, muy pocas veces pudimos salir de la presión del rival”, admitió el exmediocampista.

    La tristeza cruzada después del revés ante Coquimbo (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Las tareas

    Garnero fijó las tareas. Los lanzamientos desde los 12 pasos, por ejemplo, están lejos de parecerle un ejercicio fortuito. “Hay que saber patear penales y hay que tratar de atajarlos”. “Un pequeño error o la fortuna te puede jugar a favor o en contra”, insiste.

    El diagnóstico más profundo llegó cuando Garnero admitió que la UC está pasando por un proceso de ajuste físico y futbolístico: “Todavía nos está faltando intensidad, ritmo, y el ritmo de competencia lo obtienes compitiendo”. En este plano, apunto a la reinserción competitiva después de las vacaciones y la pretemporada.

    Pese a la derrota, el técnico rescató algunos pasajes del segundo tiempo, en los que observó una leve mejoría. “Disputamos más, estuvimos un poquito mejor, pero no tuvimos llegadas con claridad”, concluyó, dejando en evidencia que el principal desafío de la UC será recuperar intensidad y precisión para lo que viene en una temporada que recién comienza.

