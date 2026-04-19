Tragedia en Córdoba: un espectador fallece tras volcamiento en impactante accidente en el Rally Sudamericano

Un trágico accidente se vivió en el Rally Sudamericano en Mina Clavero, Córdoba. Un Volkswagen Polo, que era tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, volcó directamente hacia una zona de público, dejando un fallecido y otras dos personas heridas.

El incidente obligó a suspender temporalmente el icónico tramo Giulio Cesare, ubicado entre los kilómetros 1 y 2 del recorrido argentino.

El piloto perdió el control del vehículo y comenzó a dar vueltas en el aire hasta aterrizar en una de las zonas destinadas para los asistentes. Un hombre de 25 años resultó fallecido, mientras que una mujer de 40 años sufrió la fractura de una pierna. Tanto Arias como Núñez salieron ilesos del accidente.

Trágico accidente

Diferentes entidades se reunieron tras el accidente: la organización del rally, autoridades de seguridad, el Automóvil Club Argentino, Codasur, el Gobierno de Córdoba y los servicios sanitarios. La determinación fue suspender temporalmente el tramo para facilitar atención médica inmediata para las personas heridas.

Todas fueron trasladadas a un recinto asistencial. Sin embargo, en el lugar se confirmaría el deceso del hombre producto de las múltiples heridas. En tanto, pese a sufrir la fractura de una pierna, la mujer de 40 años se encuentra fuera de peligro, al igual que una menor de edad que también resultó herida.

“En el día de la fecha, durante el desarrollo de la competencia, se ha producido un incidente en un tramo cronometrado que derivó en un accidente con consecuencias graves”, informó el Rally Sudamericano a través de un comunicado oficial.

“Lamentablemente, como resultado de este hecho, se ha confirmado el fallecimiento de un espectador que se encontraba en la zona. De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad establecidos para la carrera, interviniendo los servicios de rescate médicos y policiales de emergencia presentes en el evento”, añadió.