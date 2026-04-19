SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Tragedia en Córdoba: un espectador fallece tras volcamiento en impactante accidente en el Rally Sudamericano

    Un hombre de 25 años murió luego de que un auto perdiera el control en Mina Clavero. El trágico hecho dejó otras dos personas heridas.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Trágico accidente deja un muerto y dos personas heridas en Córdoba, Argentina.

    Un trágico accidente se vivió en el Rally Sudamericano en Mina Clavero, Córdoba. Un Volkswagen Polo, que era tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, volcó directamente hacia una zona de público, dejando un fallecido y otras dos personas heridas.

    El incidente obligó a suspender temporalmente el icónico tramo Giulio Cesare, ubicado entre los kilómetros 1 y 2 del recorrido argentino.

    El piloto perdió el control del vehículo y comenzó a dar vueltas en el aire hasta aterrizar en una de las zonas destinadas para los asistentes. Un hombre de 25 años resultó fallecido, mientras que una mujer de 40 años sufrió la fractura de una pierna. Tanto Arias como Núñez salieron ilesos del accidente.

    Trágico accidente

    Diferentes entidades se reunieron tras el accidente: la organización del rally, autoridades de seguridad, el Automóvil Club Argentino, Codasur, el Gobierno de Córdoba y los servicios sanitarios. La determinación fue suspender temporalmente el tramo para facilitar atención médica inmediata para las personas heridas.

    Todas fueron trasladadas a un recinto asistencial. Sin embargo, en el lugar se confirmaría el deceso del hombre producto de las múltiples heridas. En tanto, pese a sufrir la fractura de una pierna, la mujer de 40 años se encuentra fuera de peligro, al igual que una menor de edad que también resultó herida.

    “En el día de la fecha, durante el desarrollo de la competencia, se ha producido un incidente en un tramo cronometrado que derivó en un accidente con consecuencias graves”, informó el Rally Sudamericano a través de un comunicado oficial.

    “Lamentablemente, como resultado de este hecho, se ha confirmado el fallecimiento de un espectador que se encontraba en la zona. De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad establecidos para la carrera, interviniendo los servicios de rescate médicos y policiales de emergencia presentes en el evento”, añadió.

    Más sobre:RallyMotorsportAutomovilismoRally de CórdobaRally SudamericanoMina ClaveroCórdobaArgentina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán amenaza con represalias tras captura de buque por EE.UU. en el golfo de Omán y acusa “piratería armada”

    Acuerdo con Steinert: Estados Unidos invertirá US$ 1 millón para fortalecer combate del crimen organizado en Chile

    Ministro Poduje anuncia inicio de demoliciones en El Olivar para la próxima semana

    Gobierno confirma continuidad del subsidio eléctrico y busca fórmula para deuda de distribuidoras

    Primer crucero híbrido-eléctrico creado en Chile navegó en el río Calle Calle

    DC releva legado de Patricio Aylwin a 10 años de su muerte y reivindica su política de acuerdos

    Lo más leído

    1.
    La mundialista Roja Sub 17 le da vuelta el marcador a Uruguay y se queda con el quinto lugar del Sudamericano

    La mundialista Roja Sub 17 le da vuelta el marcador a Uruguay y se queda con el quinto lugar del Sudamericano

    2.
    En vivo: Colo Colo enfrenta a Palestino en su aniversario 101 con la misión de recuperar el liderato de la Liga de Primera

    En vivo: Colo Colo enfrenta a Palestino en su aniversario 101 con la misión de recuperar el liderato de la Liga de Primera

    3.
    Jorge Segovia, dueño de Unión Española: “Nuestro estadio será el más moderno de Chile y América, mejor que el de la Católica”

    Jorge Segovia, dueño de Unión Española: “Nuestro estadio será el más moderno de Chile y América, mejor que el de la Católica”

    4.
    Más de 40 años de tradición en el atletismo: Martina Weil, María Ignacia Montt y Claudio Romero brillan en el Orlando Guaita

    Más de 40 años de tradición en el atletismo: Martina Weil, María Ignacia Montt y Claudio Romero brillan en el Orlando Guaita

    5.
    La particular reflexión de Natalia Duco: “La prioridad del Ministerio va a ser entregarle ropa linda a los deportistas”

    La particular reflexión de Natalia Duco: “La prioridad del Ministerio va a ser entregarle ropa linda a los deportistas”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    Declaran alerta temprana preventiva por lluvias y viento para comunas precordilleranas de la RM

    Declaran alerta temprana preventiva por lluvias y viento para comunas precordilleranas de la RM

    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal

    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Palestino en TV y streaming

    Declaran alerta temprana preventiva por lluvias y viento para comunas precordilleranas de la RM
    Chile

    Declaran alerta temprana preventiva por lluvias y viento para comunas precordilleranas de la RM

    Acuerdo con Steinert: Estados Unidos invertirá US$ 1 millón para fortalecer combate del crimen organizado en Chile

    Ministro Poduje anuncia inicio de demoliciones en El Olivar para la próxima semana

    Gobierno confirma continuidad del subsidio eléctrico y busca fórmula para deuda de distribuidoras
    Negocios

    Gobierno confirma continuidad del subsidio eléctrico y busca fórmula para deuda de distribuidoras

    De Curicó al mundo: la apuesta de Haulmer por digitalizar a los pequeños negocios

    La ministra Ximena Lincolao explica en sus palabras cómo logró su “sueño americano”

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer
    Tendencias

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    El edulcorante común que podría dañar el cerebro, según un reciente estudio

    Qué es la creatina, sus beneficios y por qué hay que tomarla con cuidado

    Joaquín Niemann cierra lejos de los líderes un LIV Golf de México dominado por los españoles
    El Deportivo

    Joaquín Niemann cierra lejos de los líderes un LIV Golf de México dominado por los españoles

    La particular reflexión de Natalia Duco: “La prioridad del Ministerio va a ser entregarle ropa linda a los deportistas”

    En vivo: Colo Colo enfrenta a Palestino en su aniversario 101 con la misión de recuperar el liderato de la Liga de Primera

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    Mac DeMarco íntimo y caótico en el Teatro Caupolicán
    Cultura y entretención

    Mac DeMarco íntimo y caótico en el Teatro Caupolicán

    Claudio Bravo: la travesía para traer de vuelta a Chile los cuadros robados del maestro del hiperrealismo

    Desiertos: viaje al Big Bang de La Ley

    Irán amenaza con represalias tras captura de buque por EE.UU. en el golfo de Omán y acusa “piratería armada”
    Mundo

    Irán amenaza con represalias tras captura de buque por EE.UU. en el golfo de Omán y acusa “piratería armada”

    Trump asegura que Estados Unidos atacó y dejó bajo su custodia a un buque iraní

    Reportan que Irán habría rechazado nuevas conversaciones de paz con Estados Unidos

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas
    Paula

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores