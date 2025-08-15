Tragedia enluta a Lautaro de Buin: futbolista fallece tras recibir balazo de un carabinero

El cuadro del Maipo sufrió un durísimo golpe con el fallecimiento de una de sus figuras.

Una trágica noticia sacude al fútbol chileno tras el fallecimiento de Bastián Farías, jugador de Lautaro de Buin de la Tercera División. El deportista falleció tras un confuso incidente con un carabinero de civil en las afueras de una discoteca en San Bernardo.

El fiscal Juan Carlos Hidalgo, de la Fiscalía Occidente, comentó a T13 que “el funcionario de Carabineros se encontraba al interior de la discoteca en calidad de franco con su armamento personal en regla”.

Allí, “recibe una llamada de auxilio de parte de sus familiares y de su pareja, quien se encontraba al exterior de la discoteca. Ellos señalan que habían sido amedrentados y amenazados por un grupo de sujetos que se movilizaban en automóviles”, explicó el fiscal.

“Producto de lo anterior, el funcionario salió en defensa de sus familiares y se encuentra directamente con los imputados”, agregó.

Mientras que el general Manuel Cifuentes, jefe de Servicio Zona Metropolitana, descartó que el uniformado estuviese realizando algún tipo de funciones: “A priori, podríamos descartar claramente de que él no estaba ejerciendo ningún labor de seguridad acá, sino que estaba en un rato de esparcimiento”.

“Lo que también nos impresiona es que él está en normal estado de temperancia alcohólica, por lo tanto, verificamos que su armamento particular estuviera en regla. Esto quiere decir que sus inscripciones y sus habilitaciones pertinentes para portarlas”, señaló sobre el carabinero, que quedó detenido a la espera de los peritajes.

La reacción del club

Una vez conocida la noticia, Lautaro de Buin publicó sus condolencias en redes sociales. “Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro querido jugador Bastián Farías, quien formaba parte activa de nuestro plantel”, destacaron.

“Como club, estamos profundamente consternados y queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Les enviamos un abrazo lleno de fuerza y resiliencia para afrontar estos difíciles momentos. Queremos que sepan que cuentan con todo nuestro apoyo y acompañamiento en este doloroso proceso”, concluyeron.

Horas después, anunciaron la decisión de no suspender su partido de este sábado frente a Constitución Unido. El encuentro está programado para las 12.00 en el estadio Lautaro de Buin.

“Este sábado queremos que nuestra casa se llene de fuerza, unión y cariño para despedir y honrar a nuestro querido compañero y amigo Bastián Farías. Te invitamos a acompañarnos y, juntos, regalarle el aplauso más grande, el que se merece por su entrega, alegría y amistad dentro y fuera de la cancha”, anunciaron en otra publicación.

“Porque el Fari siempre quiso vernos jugar y unidos, juguemos este partido por él”, explicaron, junto con compartir un mensaje del plantel profesional.

“Como compañeros y amigos de nuestro quer Bastian Farias estamos tristes y dolidos con semejante noticia, ante eso hemos tomado contacto con su madre, hermanas y familiares directos para de común acuerdo tomar una decisión respecto al partido que tenemos mañana sábado contra Constitución Unido. Hemos resuelto jugar el partido de igual manera, ya que conociendo al Fari, nuestro compañero hubiese querido jugar. Hacemos este comunicado para evitar cualquier tipo de mala interpretación respecto a la decisión que tomamos”, explicaron los pares del jugador formado en la U.