Tras salvar tres puntos de partido en contra: Tomás Barrios avanza en Buenos Aires por el retiro de Thiago Seyboth Wild

Tomás Barrios (114° del ranking ATP) consiguió un sorpresivo triunfo en la primera ronda del ATP de Buenos Aires. El chileno batalló con todo y consiguió avanzar a los octavos de final de la competencia.

Justo después de salvar dos puntos de partido en contra, el chillanejo se metió en la segunda ronda del torneo por el retiro de Thiago Seyboth Wild. El brasileño había ganado el primer set por 6-4 y abandonó en el segundo que estaba 6-5 a favor de la raqueta nacional.

El arranque del partido fue complicado. La raqueta nacional se quedó en cero en su primer turno de sacar, partiendo ya con una desventaja. A pesar de esto, Barrios se las arregló para igualar el encuentro en el juego siguiente al aprovechar la segunda oportunidad que tuvo para quebrar y colocar el 1-1 momentáneo.

Después de algunos intercambios positivos para ambos tenistas, la diferencia de la primera manga terminó por marcarse en el séptimo juego. En dicha instancia, Barrios llegó a estar 40-0, pero Seyboth Wild se las arregló para ir remontando hasta encontrar el punto de quiebre y asegurarlo, pasando a liderar por 4-3.

Con esto, el brasileño consiguió asegurar la primera manga por un claro 6-4.

En el segundo set las complicaciones volvieron a surgir para el chileno en el inicio, también con su saque. En una escena casi calcada, el chillanejo llegó a quedar 0-40 abajo. Si bien pudo defender un punto de quiebre, no pudo evitar que el brasileño le arrebatara el punto.

Pero Barrios estaba dispuesto a dar la pelea en el segundo game. Si bien el tenista nacional llegó a tener tres puntos de quiebre al quedar 0-40 arriba, Seyboth Wild se aplicó en su juego y fue remontando poco a poco hasta igualar 40-40.

El dueño del Longa Shot siguió batallando y alcanzó a sumar otras tres chances para igualar el marcador, pero todas estas acciones fueron contrarrestadas y al final el brasileño acabó por confirmar el quiebre y pasar 2-0 arriba.

Un nuevo golpe llegó en el séptimo game. Allí otra vez Seyboth Wild consiguió un quiebre que le abrió la chance para finalizar el partido. Sin embargo, cuando intentó cerrar el duelo con su saque, Barrios salvó un punto de partido y acabó quebrando para quedar 3-5 abajo.

El esfuerzo volvió a recompensarse más adelante. Cuando el tenista brasileño tenía la posibilidad de llevarse el partido, de hecho tuvo otras dos oportunidades para cerrarlo, Barrios consiguió recuperar el quiebre que le faltaba y tras la confirmación, quedó adelante por 6-5.

Y cuando Barrios asomaba con quedarse con el segundo set por 7-5, llegó la sorpresa. Thiago Seyboth Wild decidió retirarse. Con esto, el chileno aseguró el pase a los octavos de final, donde enfrentará al italiano Luciano Darderi (22°), quien es el segundo mejor sembrado de la competencia.

Sigue en buen paso

Con este triunfo, Tomás Barrios continúa con la posibilidad de sumar puntos justo después de haber sido una de las figuras destacadas en la llave de Copa Davis entre Chile y Serbia que se disputó el pasado fin de semana.

En dicha competencia, Barrios consiguió superar a Dusan Lajovic con parciales de 7-5 y 7-6 y luego aseguró el triunfo en el dobles junto a Nicolás Jarry por un doble 6-4 ante la dupla conformada por los hermanos Ivan y Matej Sabanov.