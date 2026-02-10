“Necesita saber su lugar; este país no se llama Cristiano Arabia”: la afilada crítica contra CR7 por su rebelión

Cristiano Ronaldo enfrenta duros cuestionamientos en Arabia Saudita. El delantero del Al Nassr estuvo envuelto en la polémica después de estar ausente en la victoria de su escuadra sobre Al Riyadh por la 19° fecha de la Saudí Pro League.

El atacante portugués no disputó ese encuentro a pesar de no tener ningún problema médico, arrastrar una sanción o por una decisión técnica del adiestrador Jorge Jesús.

Según dio a conocer la cadena ESPN en aquel momento, CR7 se había molestado con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, pues este ente dificultó la llegada de posibles refuerzos a la escuadra de Riad.

Además de lo anterior, al luso no le gustó que las escuadras rivales sí pudieran hacerlo, tomando como ejemplo el arribo de Karim Benzema al Al Hilal.

Este actuar despertó la reacción de Waleed Al-Faraj, presentador de televisión y una de las figuras más influyentes del fútbol saudí quien no se guardó nada ante esta manifestación.

“Cristiano Ronaldo necesita saber cuál es su lugar. Este país se llama Arabia Saudita, no Cristiano Arabia. Está confundiendo el papel de embajador con el de entrenador”, indicó en declaraciones que recoge A Bola.

“Ha decepcionado. Es un empleado que gana un salario multimillonario, más de lo que jamás ganó en Europa, y debe respetar la liga o irse”, aseguró.

Añadió que “imaginen a un jugador del Manchester City negándose a jugar en protesta por las decisiones del dueño del club. O a un jugador del Arsenal que se salta dos partidos por inconformidad con las condiciones de su renovación de contrato. En la Premier League, esto sería imposible”.

También lanzó que gracias a Arabia Saudita Cristiano Ronaldo pudo visitar la Casa Blanca y encontrarse con el presidente Donald Trump.

“Podríamos darle 500 años, y Ronaldo seguiría sin entrar en la Casa Blanca. Si no formara parte de la delegación saudí, ni siquiera se acercaría a la puerta”, indicó.

Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca.

La advertencia de la Saudí Pro League

La decisión de Cristiano por ausentarse de los partidos llevó a que la competencia oficial de Arabia Saudita compartiera un duro comunicado contra el portugués.

“La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera independientemente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y su propia dirección futbolística. Las decisiones sobre contratación, gasto y estrategia recaen en ellos, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Este marco se aplica por igual en toda la liga”, apuntaron de entrada.

“Cristiano ha estado plenamente comprometido con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club”, continuaron.

“Los recientes fichajes demuestran claramente esa independencia. Un club se fortaleció de una manera particular. Otro optó por un enfoque diferente. Esas fueron decisiones del club, tomadas dentro de los parámetros financieros aprobados”, aseguraron.

A su vez, remarcaron que “la competitividad de la liga habla por sí sola. Con solo unos pocos puntos de diferencia entre los cuatro primeros, la lucha por el título está muy viva. Ese nivel de equilibrio refleja un sistema que funciona según lo previsto”.

“El foco sigue estando en el fútbol, en el campo, donde debe estar, y en mantener una competición creíble y competitiva para jugadores y aficionados”, concluyeron.