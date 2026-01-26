SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Trucos en la carretera y salidas de guion: el paso de la estrella del ciclismo Tom Pidcock en Chile

    El ciclista de 26 años y campeón de múltiples competencias eligió al país por su altitud y clima, donde ha protagonizado momentos particulares en su pretemporada.

    Por 
    Diego Donoso
    Tom Pidcock entrenando en Chile. Q36.5 Pro Cycling Team

    Tom Pidcock rompió los esquemas al decidir venir a Chile a entrenar de cara a la nueva temporada de ciclismo. El dos veces medallista olímpico escogió Sudamérica por el exceso de ciclistas que practican en Europa y las condiciones que da el continente: aire más limpio, altura y un clima ideal para pedalear.

    El propio Tom fue el motor de la idea cuando se planteó a finales del año pasado. Era importante que estuviera totalmente convencido”, comentó su equipo, Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, acerca de la elección de no ir a Tenerife o Nevada, los cuales son los lugares más concurridos para hacer la pretemporada.

    El ciclista británico es una estrella del deporte internacional que destaca por su versatilidad sobre dos ruedas, ya que participa en competencias de ruta, mountain bike (MTB) y ciclocross (CX).

    Dentro de sus victorias se encuentran dos medallas de oro olímpico en MTB en las citas de Tokio 2020 y París 2024, ganó una etapa del Tour Francia en carretera, fue campeón del mundo en MTB en 2023, el mejor del planeta en CX en 2022, entre otros.

    El pedalero de 26 años alcanzó el tercer lugar en la Vuelta de España de 2025, una de las grandes competencias del mundo del ciclismo de ruta. “Creo que es el mayor logro en mi carrera”, comentó al finalizar la última etapa, lo que sorprendió por sus varias preseas en otras disciplinas.

    Pidcock lleva una semana practicando en Farellones, donde la temperatura es más estable, lo cual le permite entrenar sin contratiempos. Q36.5, el equipo suizo al que pertenece el inglés, planea quedarse en Chile hasta febrero para luego volver a Europa y prepararse para el inicio de la campaña.

    El curioso encuentro de Pidcock con un ciclista chileno

    Foto: Instagram Thomas Pidcock

    En el tiempo que lleva en el país, Pidcock no dejó de hacer noticia en el mundo del ciclismo. Joaquín Muñoz, un ciclista chileno de 18 años que se desempeña en mountain bike, se enteró de que la estrella mundial estaba en Farellones y fue en su búsqueda.

    Al encontrarlo, Muñoz y el británico hicieron una competencia para ver quién duraba más andando sobre una rueda. El registro mostró como el deportista nacional venció al dos veces medallista olímpico, lo que se viralizó en redes sociales.

    Los momentos del nacido en Leeds no acabaron allí, pues también se aventuró a intentar una bajada al estilo del MTB, pero en una bicicleta de ruta. El pedalero de Q36.5 se salió del guión y terminó ileso de su maniobra en Farellones, momento que compartió su compañero de equipo Fabio Christen con el mensaje “Pidcock siendo Pidcock”.

    Todavía le queda tiempo en Chile al campeón del mundo en dos disciplinas (MTB y CX), pues su equipo planea quedarse hasta febrero. En el tiempo que estará probablemente continuará dejando momentos para los amantes del ciclismo en tierra nacional.

    Los deportistas mundiales que escogen a Chile como destino para prepararse

    No es primera vez que deportistas de élite deciden preparar sus temporadas en en territorio nacional. A mediados del año pasado, una delegación de 15 atletas olímpicos y paraolímpicos procedentes de diferentes países, pero la mayoría estadounidenses, fueron a la Región de la Araucanía para entrenar en el centro de Ski Corralco.

    Entre los deportistas de élite se encontraba la tres veces medallista de oro olímpico, dos en snowboard y una en ski alpino, Ester Ledecká. Asimismo, practicó en la pista de nieve la campeona del mundo en descenso, la estadounidense Breezy Johnson.

    Pidcock se suma a estas esquiadoras en un grupo de deportistas que ven en Chile un lugar ideal para practicar y acondicionarse para sus torneos, lo que pone al país en la vista de algunos de los mejores del mundo en diferentes competencias.

