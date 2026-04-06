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    Un campeón del mundo en el Claro Arena: la formación que alista Boca Juniors para visitar a la UC por la Libertadores

    El cuadro xeneize asoma como el primer rival copero de los cruzados. El DT Claudio Úbeda no se guarda nada para el viaje a la precordillera.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Boca Juniors prepara la formación para visitar a la UC por la Copa Libertadores

    La Copa Libertadores 2026 comienza para los equipos chilenos. Coquimbo Unido, como campeón defensor del fútbol nacional; y Universidad Católica, que obtuvo el segundo lugar en la Liga de Primera 2025, serán los encargados de representar al país en el debut continental.

    En ese contexto, el duelo más bullado es el de los cruzados y Boca Juniors. El elenco de la precordillera recibirá al conjunto xeneize en el Claro Arena, con una previa marcada por la polémica discusión en torno a la venta de entradas a los hinchas argentinos. Finalmente, tras varios tira y afloja, que incluyó a la propia Conmebol y a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, sí habrá presencia de aficionados visitantes.

    Con el apoyo de su fanaticada, la escuadra azul y oro intentará llevarse los tres puntos de vuelta a la Bombonera. Por este motivo, desde Argentina ya informan que el director técnico Claudio Úbeda está preparando la mejor formación posible para el duelo en el remozado recinto de Las Condes.

    De acuerdo a los portales transandinos, el equipo bonaerense contará con el retorno de una importante figura en la mitad de la cancha, que modificará el esquema que se presentó en el choque liguero contra Talleres de Córdoba. Leandro Paredes, que estuvo al margen en el duelo con la ‘T´ por precaución, volverá a comandar el mediocampo. El campeón del mundo con la Albiceleste dirá presente como titular en el Claro Arena, junto a Santiago Ascacibar, otro que vuelve a la consideración en ese sector del campo.

    Boca Juniors viene con el ánimo por las nubes tras derrotar a Talleres de Córdoba.

    Asimismo, detallan que Úbeda volverá a utilizar a todos los defensores habituales. Cabe remarcar que contra Talleres saltó a la cancha con toda la zaga suplente: Malcom Braida, Marco Pellegrino, Jorge Figal y Juan Barinaga.

    Con todo esto, el 11 de Boca Juniors será con: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro.

    El duelo entre la UC y los xeneizes está pactado para este martes 7 de abril las 20:30 horas de Chile. Será el partido que marcará el debut del equipo de Daniel Garnero en el Grupo D, que también integran el Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Guayaquil.

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