Un confiado Louis Van Gaal avisa que va por todo: “Repito, podemos ser campeones del mundo”

Países Bajos se convirtió en la primera selección en clasificar a los cuartos de final de Qatar 2022. Luego de imponerse por 3-1 sobre Estados Unidos en el Estadio Internacional Jalifa, los Tulipanes se consolidaron como uno de los ocho mejores equipos del certamen.

Luego de la victoria, el entrenador Louis Van Gaal se mostró confiado y aseguró que la Naranja Mecánica tiene argumentos para conseguir su primera Copa del Mundo: “Lo dije y lo repito: podemos ser campeones del mundo. Eso es lo que dije y lo que digo. No digo que lo vayamos a ser. Yo recibo el cariño y el aprecio de la gente que me rodea. Las críticas son algo consustancial al fútbol”, señaló en la conferencia de prensa oficial de la FIFA.

El adiestrador, que lleva 19 encuentros invicto al mando de Países Bajos y con una sola derrota en los últimos 47 duelos, no ocultó su felicidad por la ansiada clasificación a la siguiente ronda del torneo: “Estoy contento cuando mis jugadores marcan y hoy también lo estoy, porque estos goles fueron fantásticos. Cuando el lateral izquierdo (Daley Blind) le mete un centro al lateral derecho (Denzel Dumfries) o al revés, claro que me emociono. Está claro que aún me alegro por estos detalles”.

El plantel neerlandés festeja tras la victoria sobre Estados Unidos. Foto: REUTERS/Peter Cziborra

Beso a la figura

Van Gaal insistió en la posibilidad que tiene su selección de coronarse en Qatar y aseguró que está orgulloso de cómo juegan sus pupilos: “Yo noto el cariño de la gente y acepto las críticas como algo que va con esta profesión. Pero hay ya equipos top que están fuera del torneo y nosotros seguimos aquí. Podemos ser campeones del mundo. No digo que lo vayamos a ser, insisto, pero estamos aquí y nos quedan tres partidos. Y por supuesto que me da placer ver jugar a estos jugadores y está claro que me siento muy orgulloso de este grupo”, complementó el estratega de 71 años.

“Mañana evaluaremos el partido de hoy y veremos qué se puede mejorar. Después, nos arremangaremos y seguiremos trabajando. Eso es lo único que puedo prometer”, añadió.

Al ser consultado sobre si se sentía especialmente orgulloso de Dumfries, quien fue la figura ante los norteamericanos y lo acompañó en la rueda de prensa, señaló enfáticamente: “¿Cómo no voy a estar orgulloso? Ya se lo di en privado el otro día, pero lo voy a volver a hacer hoy. Le voy a dar un beso”, sentenció antes de besar en público al lateral que milita en el Inter de Milán, quien fue elegido como el mejor jugador del encuentro luego de anotar un gol y entregar dos asistencias.