El Deportivo

Un duelo con mucha historia: Real Madrid y Liverpool protagonizan el plato fuerte en la jornada de Champions League

Los merengues visitan Anfield Road para mantener su paso perfecto en la Fase de Liga, ante un cuadro inglés en crisis. Ambos rivales se midieron en 12 ocasiones, incluidas tres finales. En París, el local PSG recibe a Bayern de Múnich.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Real Madrid y Liverpool se miden por décimo tercera ocasión en Champions League. FOTO: REUTERS. PHIL NOBLE

Liverpool y Real Madrid se vuelven a enfrentar por la Champions League. Ahora, en un formato diferente y en una instancia distinta a la que ambas potencias europeas acostumbran a enfrentarse. A las 17:00 horas de Chile, el gigante merengue visita Anfield Road en el puerto británico, siempre con la intención de mantener su tranco perfecto en la Fase de Liga del torneo, después de tres victorias en igual número de partidos.

Al otro lado, los Reds llegan al partido en medio de una crisis, la primera de importancia desde que el técnico Arne Slot tomó el control del equipo, en julio del año pasado. El campeón inglés suma seis derrotas en sus últimos ocho encuentros en todas las competiciones, rendimiento que no refleja la alta inversión que hicieron para esta temporada: cerca de 556 millones de dólares al cambio de hoy solo en pases de jugadores.

Un duelo de dos viejos conocidos. Ambos rivales se midieron en 12 ocasiones por esta competición, incluidas tres definiciones de títulos. En 1981, los británicos ganaron por la cuenta mínima, mientras que en 2018 y 2022 los hispanos se impusieron por 3-1 y 1-0, respectivamente.

El saldo final en 12 partidos es de siete victorias para los blancos, cuatro de los Reds y solo un empate. Al margen de las finales, los isleños se impusieron en solo una de tres eliminaciones directas entre ambas instituciones. Las últimas dos, fueron para el Madrid: cuartos de final en 2021 y los octavos en la temporada 2022-’23.

Precisamente, en esos últimos emparejamientos, se ha confirmado la figura del brasileño Vinicius Junior, una de las actuales figuras de los blancos. El exjugador de Flamengo se ha enfrentado en cinco ocasiones a Liverpool y ya suma cinco conquistas y dos asistencias, con un saldo de cuatro triunfos y un empate. Es más, la escuadra inglesa es la víctima favorita del carioca fuera de las fronteras de España, donde el primer lugar está en los 9 goles que anotó a Valencia en 14 duelos.

Visita ilustre al campeón

Otro de los partidos importantes de la jornada es el que enfrenta al local Paris Saint-Germain con el Bayern de Múnich de Alemania, a las 17:00 horas de Chile. Una rivalidad de larga data en la Champions League con balance de ocho triunfos para los bávaros y seis de los galos, sin empates.

Respecto de las eliminaciones directas, ambas escuadras han debido definir en tres ocasiones, aunque la más dolorosa para los franceses fue la derrota en la final de la temporada 2019-’20. Un año más tarde, el equipo de la Ciudad Luz eliminó a los germanes en cuartos de final y los teutones se tomaron revancha en los octavos de la versión 2022-’23.

La jornada del martes la completan los siguientes partidos, todos a las 17:00 horas: Juventus vs. Sporting de Portugal, Tottenham Hotspur vs. FC Copenhague, Atlético de Madrid vs. Union Saint-Gilloise, Olympiacos vs. PSV Eindhoven y Bodo/Glimt vs. Monaco. A las 14:45 de Chile, Napoli recibe a Eintracht Frankfurt y Slavia Praga a Arsenal de Inglaterra.

