Vinícius Júnior es procesado por la Justicia en Brasil por escandalosa fiesta de cumpleaños

El delantero del Real Madrid Vinícius Junior ha sido procesado por la Justicia de Río de Janeiro después de protagonizar un bullicioso festejo de su cumpleaños en Brasil

Al atacante se le acusa por la “perturbación del trabajo o la tranquilidad ajenos”, por las actividades que acabaron molestando a sus vecinos durante la celebración de su aniversario 25 celebrado entre el 19 y 21 de julio en su hogar ubicado en Barra da Tijuca.

Según informó O Globo, el caso es tramitado en el 9° Juzgado Especial Penal, el cual está enfocado en delitos menores, a causa de las denuncias de los vecinos de Vinícius quienes describieron música alta y un griterío que alteraron el descanso en la zona residencial, situación por la que fue denunciado ante la Policía Militar.

Una vez en el lugar, los agentes constataron el desorden y obligaron al dueño de casa a bajar el volumen de la música. Una medida que Vinícius y sus acompañantes cumplieron de manera temporal, pues minutos más tarde el sonido volvió a elevarse, obligando a una nueva visita por parte de los agentes policiales.

Por otro lado, dieron cuenta de que la celebración también incluyó la presentación del rapero Travis Scott y el uso de fuegos artificiales. También se agregó un parque de diversiones para los cerca de 500 invitados entre los que estuvieron el también futbolista Eduardo Camavinga y la cantante Anitta.

Con estos antecedentes, se espera una próxima audiencia para el 6 de noviembre, en la que se determinará el castigo, el cual va de 15 días a tres meses de detención, o bien la aplicación de una multa.

Mbappé aclara su relación con Vinícius

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid significó una nueva variante para el sector izquierdo del ataque, por lo que ambos jugadores entraron en la disputa de un puesto.

Por lo mismo, el francés se dio el tiempo para aclarar en una reciente entrevista cómo ha sido la relación entre ambos, pues en los primeros días se habló de un conflicto entre ellos.

“Eso es más que en España, los humanos son así. Es igual en Francia o en Inglaterra, dos jugadores famosos en el mismo equipo vende mucho papel”, aclaró el galo.

“Tengo una relación muy buena con Vinícius, muchísimo mejor este año porque nos conocimos muchísimo mejor. Es un gran jugador y muy buena persona. Al final es normal, sabemos que la gente va a hablar de nosotros por todo, pero tenemos el mismo objetivo, ayudar al Real Madrid a ganar títulos. Para eso tenemos que estar los dos en nuestra mejor versión y ayudar al equipo”, aseguró en el programa Universo Valdano.

Tras ser dirigido la primera temporada en el Real Madrid por Carlo Ancelotti, valoró el cambio con Xabi Alonso. “Son diferentes, dos generaciones de entrenadores que se cruzan. Ancelotti es de los mejores de la historia, cuando llegas estar feliz de jugar por él, está siempre cerca de los jugadores y Xabi quiere ayudar muchísimo pero es más joven. Tiene más necesidad y ganas de demostrar con el Real Madrid, de conseguir cosas en su primera gran oportunidad en el mejor club del mundo. Vamos a intentar ayudarle a conseguir todos los títulos posibles”