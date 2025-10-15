SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Vinícius Júnior es procesado por la Justicia en Brasil por escandalosa fiesta de cumpleaños

Los hechos ocurrieron en el domicilio del jugador entre el 19 y 21 de julio en Río de Janeiro.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.

El delantero del Real Madrid Vinícius Junior ha sido procesado por la Justicia de Río de Janeiro después de protagonizar un bullicioso festejo de su cumpleaños en Brasil

Al atacante se le acusa por la “perturbación del trabajo o la tranquilidad ajenos”, por las actividades que acabaron molestando a sus vecinos durante la celebración de su aniversario 25 celebrado entre el 19 y 21 de julio en su hogar ubicado en Barra da Tijuca.

Según informó O Globo, el caso es tramitado en el 9° Juzgado Especial Penal, el cual está enfocado en delitos menores, a causa de las denuncias de los vecinos de Vinícius quienes describieron música alta y un griterío que alteraron el descanso en la zona residencial, situación por la que fue denunciado ante la Policía Militar.

Una vez en el lugar, los agentes constataron el desorden y obligaron al dueño de casa a bajar el volumen de la música. Una medida que Vinícius y sus acompañantes cumplieron de manera temporal, pues minutos más tarde el sonido volvió a elevarse, obligando a una nueva visita por parte de los agentes policiales.

Por otro lado, dieron cuenta de que la celebración también incluyó la presentación del rapero Travis Scott y el uso de fuegos artificiales. También se agregó un parque de diversiones para los cerca de 500 invitados entre los que estuvieron el también futbolista Eduardo Camavinga y la cantante Anitta.

Con estos antecedentes, se espera una próxima audiencia para el 6 de noviembre, en la que se determinará el castigo, el cual va de 15 días a tres meses de detención, o bien la aplicación de una multa.

Mbappé aclara su relación con Vinícius

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid significó una nueva variante para el sector izquierdo del ataque, por lo que ambos jugadores entraron en la disputa de un puesto.

Por lo mismo, el francés se dio el tiempo para aclarar en una reciente entrevista cómo ha sido la relación entre ambos, pues en los primeros días se habló de un conflicto entre ellos.

“Eso es más que en España, los humanos son así. Es igual en Francia o en Inglaterra, dos jugadores famosos en el mismo equipo vende mucho papel”, aclaró el galo.

Tengo una relación muy buena con Vinícius, muchísimo mejor este año porque nos conocimos muchísimo mejor. Es un gran jugador y muy buena persona. Al final es normal, sabemos que la gente va a hablar de nosotros por todo, pero tenemos el mismo objetivo, ayudar al Real Madrid a ganar títulos. Para eso tenemos que estar los dos en nuestra mejor versión y ayudar al equipo”, aseguró en el programa Universo Valdano.

Tras ser dirigido la primera temporada en el Real Madrid por Carlo Ancelotti, valoró el cambio con Xabi Alonso. “Son diferentes, dos generaciones de entrenadores que se cruzan. Ancelotti es de los mejores de la historia, cuando llegas estar feliz de jugar por él, está siempre cerca de los jugadores y Xabi quiere ayudar muchísimo pero es más joven. Tiene más necesidad y ganas de demostrar con el Real Madrid, de conseguir cosas en su primera gran oportunidad en el mejor club del mundo. Vamos a intentar ayudarle a conseguir todos los títulos posibles”

Lee también:

Más sobre:FútbolVinícius JúniorReal MadridBrasil

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

EE.UU vuelve a comprar pesos argentinos y planea ampliar ayuda financiera

Cineasta argentina Albertina Carri participa del Festival de Cine de Valdivia y presenta su nuevo libro “Cine vivo”

ProCultura: Corte de Apelaciones de Antofagasta rechaza recurso de la Fiscalía y causa de Orrego se verá en Santiago

Bolsas rotas, fallos en registros y falta de sistemas: Contraloría detecta irregularidades en destrucción de droga incautada

“Por la unidad y paz de Chile”: Matthei organiza misa por nuevo aniversario del estallido social

Oficialismo alista franja parlamentaria: FA opta por relevar figura de Beatriz Sánchez y PC-PS apuestan por Jara

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Cuándo es Mercado Paula y quiénes estarán: entradas, descuentos y todo lo que debes saber del evento que reúne gastronomía, música y más

Cuándo es Mercado Paula y quiénes estarán: entradas, descuentos y todo lo que debes saber del evento que reúne gastronomía, música y más

Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Cuándo es Mercado Paula y quiénes estarán: entradas, descuentos y todo lo que debes saber del evento que reúne gastronomía, música y más
Chile

Cuándo es Mercado Paula y quiénes estarán: entradas, descuentos y todo lo que debes saber del evento que reúne gastronomía, música y más

ProCultura: Corte de Apelaciones de Antofagasta rechaza recurso de la Fiscalía y causa de Orrego se verá en Santiago

Bolsas rotas, fallos en registros y falta de sistemas: Contraloría detecta irregularidades en destrucción de droga incautada

EE.UU vuelve a comprar pesos argentinos y planea ampliar ayuda financiera
Negocios

EE.UU vuelve a comprar pesos argentinos y planea ampliar ayuda financiera

La alerta roja del CFA: nuevo incumplimiento de meta fiscal aumenta la posibilidad de que deuda pública supere el límite de 45% del PIB en 2027

Fondos generacionales: ¿determinísticos o adaptativos?

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años
Tendencias

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Tiempo en Santiago: ¿Llueve hoy en la Región Metropolitana?

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Joven figura mundialista sufre grave lesión y complica a Colo Colo con los minutos Sub 21
El Deportivo

Joven figura mundialista sufre grave lesión y complica a Colo Colo con los minutos Sub 21

Vinícius Júnior es procesado por la Justicia en Brasil por escandalosa fiesta de cumpleaños

Con el Presidente Boric pidiendo apoyo: los detalles del millonario aporte del Estado a los Cóndores

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Cineasta argentina Albertina Carri participa del Festival de Cine de Valdivia y presenta su nuevo libro “Cine vivo”
Cultura y entretención

Cineasta argentina Albertina Carri participa del Festival de Cine de Valdivia y presenta su nuevo libro “Cine vivo”

AC/DC podría venir a Chile: alistan gira por Sudamérica para marzo de 2026

Ensayos, un gimnasio para él y pichanga con cracks locales: el mediático paso de Rauw Alejandro por Chile

El polémico perfil de Ernesto Álvarez, el nuevo primer ministro de Perú
Mundo

El polémico perfil de Ernesto Álvarez, el nuevo primer ministro de Perú

Greta Thunberg, tras denunciar torturas en Israel: “Imagina lo que hacen a los palestinos a puerta cerrada”

Estados Unidos: Declaran estado de emergencia en Los Ángeles por las redadas contra los migrantes

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo