Un sólido Niemann firma un gran comienzo en el PGA Championship

Cada vez es más sólido el nivel de Joaquín Niemann en la élite del golf. Con apenas 22 años, el mejor exponente nacional de la historia prepara su ataque hacia los grandes torneos de este deporte; esos que quedan en los libros. Incluso, para los especialistas, es cosa de tiempo de que consiga ganar un major.

Sin ir más lejos, en la primera jornada del PGA Championship, Joaquín Niemann confirmó el gran nivel que viene teniendo en esta temporada. El chileno cerró la jornada con una tarjeta de 71 golpes (-1), que, por ahora, lo pone en el top 20 del certamen, a cuatro impactos del canadiense Corey Conners, quien lidera en el inicio del segundo major de la temporada y donde Joaco aspira a consolidar su rendimiento en un grande.

El talagantino salió desde la bandera 10, junto a J. T. Poston y Aaron Rai, en el campo del Ocean Course en Kiawah Island, Carolina del Sur, Estados Unidos. El comienzo no fue bueno, ya que partió con un bogey en su primera parada. No obstante, en el hoyo siguiente se recuperó con un birdie y luego se mantuvo sin sobresaltos hasta el 16, donde nuevamente superó el par.

La recuperación

A pesar de esa desventaja de la primera vuelta, en los nueve hoyos restantes la producción del pupilo de Eduardo Miquel mejoró. Birdies en las banderas 1, 6 y 7 y un bogey en la 4, le permitieron al chileno mirar con expectación al segundo día de competencia. Este viernes saltará a la cancha a las 7.44, junto a los mismos compañeros del debut.

Uno de los objetivos de Niemann es mejorar lo realizado en el pasado US Open, donde terminó T23 y dejó buenas sensaciones en relación a su participación en los majors. Además, llega con el estímulo de superar todos los cortes de esta temporada y dos segundos lugares consecutivos en torneos del PGA en Hawai.

Ganar el PGA Championship trae potentes estímulos. Por ejemplo, el jugador que levante el Trofeo Rodman Wanamaker obtendrá de forma automática la invitación para disputar los otros tres majors del circuito (US Open, el Masters Championship y The Open Championship), además del Players Championship por los próximos cinco años.

Niemann, en acción durante esta primera jornada del PGA Championship. Foto: AFP.

El chileno tienes aspiraciones reales de entrar al fin de semana de uno de los grandes, lo que confirmaría su condición como uno de los jugadores más regulares del circuito. Niemann están en boca de muchos especialistas del golf mundial, que coinciden en que más temprano que tarde dará un zarpazo importante en el circuito más competitivo de este deporte.