¿Una esperanza para Chile? En Argentina aseguran que la Albiceleste tendrá 15 bajas para enfrentar a la Roja

La Roja está virtualmente fuera del Mundial 2026. El único punto obtenido en la última doble fecha FIFA, que se traduce en una derrota en Paraguay y en un empate contra Ecuador en Santiago, deja a la Selección casi eliminada. Y si bien aún hay opciones matemáticas, el panorama es poco alentador.

El combinado nacional deberá enfrentarse a Argentina y visitar El Alto para medirse con Bolivia, en junio. Después, cerrará en Brasil y ante Uruguay en el Nacional.

A pesar de que la Roja marcha en el último puesto, aún tiene escasas opciones de alcanzar el repechaje. En ese sentido, emerge una noticia que genera un ápice de ilusión, concretamente desde el otro lado de la cordillera.

Las posibles ausencias de Argentina

En Argentina es todo celebración. La Albiceleste no solo aseguró su clasificación al Mundial que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, algo que era prácticamente un hecho, sino que obtuvieron un histórico triunfo ante Brasil. El equipo dirigido por Lionel Scaloni venció por 4-1 al Scratch, que recibió cuatro tantos por primera vez en la historia de las Eliminatorias.

Los transandinos serán el próximo rival de la selección chilena, el 4 de junio. En ese contexto es que el cuadro argentino sufrirá una serie de ausencias que celebran en Chile. Enzo Fernández, Nicolás Otamendi y Leandro Paredes, tres pilares del equipo, se perderán el cotejo por acumulación de tarjetas amarillas.

Este último generó una confusión. En el partido, el árbitro Andrés Rojas había amonestado a Rodrigo de Paul por una infracción sobre André, pero cometió una equivocación a la hora de mostrar la cartulina, puesto que el autor había sido el volante de la Roma. El juez terminó corrigiendo su cobro en el informe final, lo que provocó que Paredes quedara suspendido en vez del mediocampista del Atlético de Madrid, que también había llegado al borde del castigo.

No obstante, parecieran no ser las únicas bajas. Según informó TyC Sports, la Albiceleste tendrá un total de 15 futbolistas fuera. ¿El motivo?, que la próxima fecha FIFA se desarrollará muy cerca del Mundial de Clubes, por lo que Scaloni no podría contar con los seleccionados que participen en el torneo.

Entre los descartados estarían los ya mencionados Fernández (Chelsea) y Otamendi (Benfica), pero también se sumarían Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Rodrigo de Paul (Atlético de Madrid), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Germán Pezzella (River Plate), Marcos Acuña (River Plate), Gonzalo Montiel (River Plate) y Lucas Martínez Quarta (River Plate).

Sumados a Paredes, suspendido por acumulación de tarjetas, serían un total de 15 bajas las que sufriría la Albiceleste para enfrentar a la Roja.