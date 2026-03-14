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    Una estatua para Ricardo Gareca: la movida de Vélez y sus hinchas para homenajear al DT que fracasó en la Roja

    El club de Liniers apoya la iniciativa de la Subcomisión del Hincha, para construir un monumento en honor a uno de sus grandes ídolos.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Ricardo Gareca, exentrenador de la selección nacional. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    No es ningún secreto mencionar que el recuerdo que dejó Ricardo Gareca al mando de la selección chilena es pobre. Las estadísticas lo posicionan como el peor seleccionador en la historia de la Roja, en el marco del desastroso camino clasificatorio rumbo al Mundial de 2026. No obstante, en otros lugares, la figura del Tigre genera una memoria distinta. Con mayor éxito. Uno de esos sitios es Vélez Sarsfield.

    Tanto es así que el club argentino le prepara un homenaje: la construcción de una estatua en su honor. La iniciativa, dada a conocer a través de las redes oficiales de la institución, busca reconocer el legado de Gareca como una de las figuras más representativas de la historia de Vélez, ya sea por su etapa como futbolista y como su posterior trabajo como entrenador.

    Fue en 1989 cuando el Flaco volvió a Argentina, luego de una fructífera etapa jugando en América de Cali, recalando en Vélez, el equipo de sus amores. Disputó 117 partidos y anotó 24 goles con el elenco de la V azulada, donde militó hasta 1992. Luego, Gareca terminaría su carrera como jugador en Independiente. Con los años, retornaría al Fortín como técnico, donde tuvo una primera etapa extensa y exitosa. Entre 2009 y 2013, ganó cuatro títulos nacionales: Clausura 2009, Clausura 2011, Inicial 2012 y temporada 2013.

    La propuesta de una estatua es impulsada por la Subcomisión del Hincha de Vélez Sarsfield, respaldada por la institución. Se anunció la puesta en marcha de una campaña para reunir fondos destinados a la realización del monumento en honor al Tigre en las instalaciones del Fortín.

    “La realización de una estatua en su honor constituye un reconocimiento institucional destinado a preservar la memoria de quien fue protagonista esencial en la consolidación de los mayores logros deportivos de Vélez Sarsfield. Este homenaje trasciende lo individual y se erige como un símbolo permanente de agradecimiento, identidad y pertenencia para socios, socias, hinchas y futuras generaciones”, detalla el club.

    Para concretar el proyecto, Vélez puso a disposición de los fanáticos un “bono contribución”, con el objetivo de que socios e hinchas puedan participar activamente en el homenaje. El valor del bono individual es de 20.000 pesos argentinos (poco más de 13 mil pesos chilenos, al cambio actual), mientras que para medios partidarios, peñas y agrupaciones políticas hay valores diferenciados, según indicó el club.

    “Ricardo Gareca no fue únicamente un jugador destacado de Vélez Sarsfield, sino que también desarrolló una trascendente labor como director técnico, profundizando aún más su vínculo con la institución, reafirmando su compromiso y su pertenencia, y fortaleciendo su lugar como una de las figuras más representativas de la historia del club”, agregó la institución.

    Más sobre:Fútbol internacionalRicardo GarecaVélez SarsfieldFútbol argentinoSelección chilena

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