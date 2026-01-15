SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Universidad de Concepción cae duramente ante Franca y busca la redención ante Instituto en la Liga de las Américas

    El Campanil se inclinó por 120-62 ante el equipo brasileño. En el duelo, no contó con sus refuerzos extranjeros para la competencia.

    Por 
    Madelynne Alegría

    Universidad de Concepción debutó con una derrota en la segunda ronda de la Liga de las Américas. El Campanil cayó por 120-62 ante Franca, de Brasil, en un duelo en el que dio una ventaja considerable: no contó con sus tres refuerzos extranjeros para la competencia, quienes sufrieron el retraso en la tramitación de sus visas de trabajo.

    El cuadro que dirige Santiago Gómez fichó a Stephen Maxwell, Jerry Evans e Isaac Hamilton. Sus ausencias forzaron al técnico español a rearmar las rotaciones y, evidentemente, mermaron el poderío del quinteto que se presentó en el Ginásio Pedrocão. En el Campanil aseguran que Maxwell y Hamilton se encuentran en camino y que estarán disponibles para compromisos posteriores, mientras que se trabaja para que Evans integre el equipo en el menor tiempo posible.

    Chilenos en Juego

    En el duelo, los estudiantiles contaron con el regreso del capitán Diego Silva, quien en el semestre anterior jugó por Colonias Gold, de Paraguay.

    El base Francisco Saravia, de 18 años, fue la principal figura de los penquistas: aportó 16 unidades. El escolta Barham Amor contribuyó con 12 unidades y siete rebotes, mientras que Sebastián Pereira convirtió 11 tantos.

    Después de la caída ante el equipo brasileño, los auricielos dan vuelta la página y se abocan a preparar su próximo compromiso, en el que enfrentarán a Instituto de Córdoba, de Argentina, este jueves, en el mismo escenario en que se inclinaron en el debut.

    Más sobre:Básquet UdeCBCL AmericasFrancaSantiago Gómez MartínezInstituto de CórdobaDiego Silva CamposFrancisco SaraviaBarham AmorSebastián PereiraGinásio Pedrocão

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Plan de fiscalización del SII arremete contra “clan familiar agrícola” por facturas falsas con perjuicio fiscal por más de $4 mil millones

    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”

    Rodrigo Vergara evalúa la gestión de Grau en Hacienda: “No ha sido demasiado feliz su breve paso por el Ministerio”

    Beneficios para estudiantes: hoy jueves se publican los resultados de preselección del FUAS

    Alcaldesa Pizarro ante posible llegada de Carter a Seguridad: “Tengo una buena opinión de su gestión política”

    Lo más leído

    1.
    Arturo Vidal como central es la más llamativa: las novedades que ofrece el primer Colo Colo de 2026

    Arturo Vidal como central es la más llamativa: las novedades que ofrece el primer Colo Colo de 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    Revisa los resultados de preselección del FUAS 2026 para becas y gratuidad

    Revisa los resultados de preselección del FUAS 2026 para becas y gratuidad

    Rating del miércoles 14 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 14 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”
    Chile

    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    Beneficios para estudiantes: hoy jueves se publican los resultados de preselección del FUAS

    Plan de fiscalización del SII arremete contra “clan familiar agrícola” por facturas falsas con perjuicio fiscal por más de $4 mil millones
    Negocios

    Plan de fiscalización del SII arremete contra “clan familiar agrícola” por facturas falsas con perjuicio fiscal por más de $4 mil millones

    Rodrigo Vergara evalúa la gestión de Grau en Hacienda: “No ha sido demasiado feliz su breve paso por el Ministerio”

    Ley de Propiedad Intelectual: gremio arremete contra plataforma Magis TV en la comisión de Economía de la Cámara

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas
    Tendencias

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    “Se sumará a la proyección y al primer equipo”: la UC sorprende y ficha a volante argentino de 19 años
    El Deportivo

    “Se sumará a la proyección y al primer equipo”: la UC sorprende y ficha a volante argentino de 19 años

    Universidad de Concepción cae duramente ante Franca y busca la redención ante Instituto en la Liga de las Américas

    El octogésimo cruce de vereda: las claves del arribo de Juan Martín Lucero a la U después de haber triunfado en Colo Colo

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico
    Finde

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos
    Cultura y entretención

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia
    Mundo

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia

    Informes denuncian que la guerra de Israel en Gaza provocó una caída del 41% en los nacimientos del enclave palestino

    Trump aplaude la decisión judicial que avala la actuación del ICE en Minnesota

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha
    Paula

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños