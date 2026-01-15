Universidad de Concepción cae duramente ante Franca y busca la redención ante Instituto en la Liga de las Américas

Universidad de Concepción debutó con una derrota en la segunda ronda de la Liga de las Américas. El Campanil cayó por 120-62 ante Franca, de Brasil, en un duelo en el que dio una ventaja considerable: no contó con sus tres refuerzos extranjeros para la competencia, quienes sufrieron el retraso en la tramitación de sus visas de trabajo.

El cuadro que dirige Santiago Gómez fichó a Stephen Maxwell, Jerry Evans e Isaac Hamilton. Sus ausencias forzaron al técnico español a rearmar las rotaciones y, evidentemente, mermaron el poderío del quinteto que se presentó en el Ginásio Pedrocão. En el Campanil aseguran que Maxwell y Hamilton se encuentran en camino y que estarán disponibles para compromisos posteriores, mientras que se trabaja para que Evans integre el equipo en el menor tiempo posible.

Chilenos en Juego

En el duelo, los estudiantiles contaron con el regreso del capitán Diego Silva, quien en el semestre anterior jugó por Colonias Gold, de Paraguay.

El base Francisco Saravia, de 18 años, fue la principal figura de los penquistas: aportó 16 unidades. El escolta Barham Amor contribuyó con 12 unidades y siete rebotes, mientras que Sebastián Pereira convirtió 11 tantos.

Después de la caída ante el equipo brasileño, los auricielos dan vuelta la página y se abocan a preparar su próximo compromiso, en el que enfrentarán a Instituto de Córdoba, de Argentina, este jueves, en el mismo escenario en que se inclinaron en el debut.