Uno a uno de Uruguay: el control de Federico Valverde y la imprecisión de Darwin Núñez no salen del cero

Federico Valverde fue uno de los pocos que destacó en Uruguay. FOTO: Photosport.

S. Mele: Seguro y atento. No tuvo problemas en salir del área cuando el partido lo requería. Tuvo una buena atajada tras un remate de Cepeda. Salió a destiempo en un par de pelotas y se llevó una tarjeta amarilla por demorar.

N. Nández: Muy contenido, tuvo mucho trabajo cuando se juntaron Suazo y Ramos en la izquierda del ataque chileno. Cuando tuvo que apretar, casi siempre lo hizo con falta. Perdió las marcas en la segunda etapa.

R. Araújo: Bien en el mano a mano. No tuvo problemas en salir largo cuando la presión chilena era más dura. Transmitió seguridad, aunque se vio sobrepasado en la segunda etapa.

S. Cáceres: Muy contenido, no fue un buen recurso en la salida desde el fondo. Se vio nervioso y superado en su sector. Uno de los más bajos de la zaga uruguaya.

M. Viña: Se vio muy complicado por el trabajo de Cepeda y Hormazábal. No tuvo mucha conexión con Rodríguez en la izquierda.

F. Valverde: Bien en el anticipo, en el despliegue físico y en la distribución de la pelota. Se acercó poco al arco contrario, pero en la segunda parte tuvo un remate que pasó cerca del arco.

M. Ugarte: Criterioso con la pelota, no dudó en pedir la pelota a la última línea cuando el juego así lo decidía. A veces, abusó mucho del juego fuerte, aunque recibió una fuerte entrada de Loyola.

R. Bentancur: Tuvo un inicio con mucha dinámica, pero a medida que avanzaba el encuentro, disminuyó su control del duelo. Se perdió en la marca de Brereton en el cabezazo que perdió solo. Tuvo un remate desviado en el final.

C. Olivera: Llegó muy poco por la derecha, en la primera parte, bien contenido por Suazo. En el inicio de la segunda etapa, tuvo un disparo que sorprendió a Vigouroux y pudo ser gol.

D. Núñez: Tuvo un potente disparo que tapó Vigouroux, en la primera etapa. Bien en la presión a la zaga chilena, pero se demasiado impreciso con la pelota. No llegó a tiempo en una pelota que se le fue al arquero chileno. Muy poco del atacante.

B. Rodríguez: Debió batallar mucho en su sector para detener las llegadas de Lucas Cepeda. La vez que se juntó con Núñez causó daño. Fue el primer cambio de la Celeste.

K. Amaro: Ingresó en la segunda etapa, pero gravitó muy poco en el control del compromiso.

F. Viñas: Entró en el final y, en la primera, protegió bien la pelota para un remate de Bentancurt.