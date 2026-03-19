“Uno de sus mejores partidos con el Galo”: los elogios a Iván Román en Brasil tras su primer gol en Atlético Mineiro. Foto: @atlético

Iván Román anotó su primer gol en Brasil. El defensor le dio la victoria al Atlético Mineiro por 1-0 ante Sao Paulo, que tuvo a Gonzalo Tapia en la cancha, en la séptima fecha del Brasileirao.

Luego del partido, el zaguero se refirió a su anotación. “Esto quiero dedicárselo a mi familia. Estoy lejos, hace mucho tiempo que no los veo. A mi mamá, a mi papá, a mi hermano, que de verdad los extraño mucho. No ha sido fácil para mí”, dijo.

“Llegué el año pasado, no tuve muchas oportunidades, tuve que pelear, pero la verdad es que Dios tiene su tiempo. Las cosas se dieron y gracias a Dios, hoy pude hacer un buen partido y hacer este gol”, añadió.

Los elogios no tardaron en llegar. La prensa local alabó la actuación del formado en Palestino. “Tuvo uno de sus mejores partidos con la camiseta del Galo. Se mostró sólido en las entradas y realizó buenos pases al iniciar los ataques desde la defensa”, escribió Globo Esporte.

Otros portales lo destacaron como una figura sorpresiva. “El triunfo por 1-0 llegó con un héroe inesperado: el joven defensa Iván Román, quien anotó el gol que aseguró los tres puntos para Galo”, señaló el medio Deus me Dibre.

En tanto, el sitio OffsAlde lo elevó a figura del encuentro. “Decidió el encuentro con un cabezazo sutil y fue el pilar de la defensa de Galo con cinco despejes y dos victorias aéreas”, apuntó.

“Con garra, con lucha, como el Mineiro. ¡El primero de muchos, Iván!”, publicó la cuenta oficial del Atlético Mineiro, junto a otros posteos destacando al chileno.