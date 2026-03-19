SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Uno de sus mejores partidos con el Galo”: los elogios a Iván Román en Brasil tras su primer gol en Atlético Mineiro

    El defensor fue la figura de su equipo en la victoria por la cuenta mínima ante Sao Paulo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Uno de sus mejores partidos con el Galo”: los elogios a Iván Román en Brasil tras su primer gol en Atlético Mineiro. Foto: @atlético

    Iván Román anotó su primer gol en Brasil. El defensor le dio la victoria al Atlético Mineiro por 1-0 ante Sao Paulo, que tuvo a Gonzalo Tapia en la cancha, en la séptima fecha del Brasileirao.

    Luego del partido, el zaguero se refirió a su anotación. “Esto quiero dedicárselo a mi familia. Estoy lejos, hace mucho tiempo que no los veo. A mi mamá, a mi papá, a mi hermano, que de verdad los extraño mucho. No ha sido fácil para mí”, dijo.

    “Llegué el año pasado, no tuve muchas oportunidades, tuve que pelear, pero la verdad es que Dios tiene su tiempo. Las cosas se dieron y gracias a Dios, hoy pude hacer un buen partido y hacer este gol”, añadió.

    Los elogios no tardaron en llegar. La prensa local alabó la actuación del formado en Palestino. “Tuvo uno de sus mejores partidos con la camiseta del Galo. Se mostró sólido en las entradas y realizó buenos pases al iniciar los ataques desde la defensa”, escribió Globo Esporte.

    Otros portales lo destacaron como una figura sorpresiva. “El triunfo por 1-0 llegó con un héroe inesperado: el joven defensa Iván Román, quien anotó el gol que aseguró los tres puntos para Galo”, señaló el medio Deus me Dibre.

    En tanto, el sitio OffsAlde lo elevó a figura del encuentro. “Decidió el encuentro con un cabezazo sutil y fue el pilar de la defensa de Galo con cinco despejes y dos victorias aéreas”, apuntó.

    “Con garra, con lucha, como el Mineiro. ¡El primero de muchos, Iván!”, publicó la cuenta oficial del Atlético Mineiro, junto a otros posteos destacando al chileno.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalBrasilBrasileiraoIván RománAtlético Mineiro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Economista Felipe Morandé será el presidente del Sistema de Empresas Públicas

    Ministro Quiroz también apunta a restricciones de Ley Uber

    Israel reabre el paso de Rafah para el tránsito de personas en ambas direcciones

    Formalización caso Bruma: defensa argumenta “conducta imprudente” de víctimas para desestimar homicidio culposo

    Scorsese, DiCaprio y Lawrence: esta es la primera imagen de la película What Happens at Night

    Empresa involucrada en caso “luminarias”: Itelecom presenta nuevo acuerdo de reorganización para evitar su quiebra

    Lo más leído

    1.
    “Ese chico es muy malo”: Andy Roddick recuerda el día en que Marcelo Ríos lo despreció tras felicitarlo solo horas antes

    “Ese chico es muy malo”: Andy Roddick recuerda el día en que Marcelo Ríos lo despreció tras felicitarlo solo horas antes

    2.
    “Malo conch...”: Jugador de Everton recibe sanción tras los duros insultos al árbitro Carvajal en la igualdad frente a la UC

    “Malo conch...”: Jugador de Everton recibe sanción tras los duros insultos al árbitro Carvajal en la igualdad frente a la UC

    3.
    La reacción de la prensa argentina a la llegada de Fernando Gago a la banca de la U

    La reacción de la prensa argentina a la llegada de Fernando Gago a la banca de la U

    4.
    Gritos de un lado para otro y amenaza de “golpe de estado”: el virulento Consejo de Presidentes que debatió la ley SADP

    Gritos de un lado para otro y amenaza de “golpe de estado”: el virulento Consejo de Presidentes que debatió la ley SADP

    5.
    Claudio Borghi arremete contra Ricardo Gareca tras sus burlas sobre la Roja

    Claudio Borghi arremete contra Ricardo Gareca tras sus burlas sobre la Roja

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    Confirman próximo Travel Sale: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos en viajes?

    Confirman próximo Travel Sale: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos en viajes?

    Rating del miércoles 18 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 18 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Alejandro Tabilo debuta en el Masters de Miami: ¿A qué hora juega y dónde ver la primera ronda?

    Alejandro Tabilo debuta en el Masters de Miami: ¿A qué hora juega y dónde ver la primera ronda?

    Formalización caso Bruma: defensa argumenta “conducta imprudente” de víctimas para desestimar homicidio culposo
    Chile

    Formalización caso Bruma: defensa argumenta “conducta imprudente” de víctimas para desestimar homicidio culposo

    Conocido como “pelacables”: Independencia anuncia prohibición de venta de alcohol de bajo costo en la comuna

    Reconocimiento facial y extracción de datos: Vitacura y Fiscalía Oriente firman acuerdo de cooperación tecnológica para investigaciones

    Economista Felipe Morandé será el presidente del Sistema de Empresas Públicas
    Negocios

    Economista Felipe Morandé será el presidente del Sistema de Empresas Públicas

    Ministro Quiroz también apunta a restricciones de Ley Uber

    Empresa involucrada en caso “luminarias”: Itelecom presenta nuevo acuerdo de reorganización para evitar su quiebra

    ¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora
    Tendencias

    ¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora

    Qué es la meningitis, la enfermedad que genera alarma en Gran Bretaña tras un brote “sin precedentes”

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    “Uno de sus mejores partidos con el Galo”: los elogios a Iván Román en Brasil tras su primer gol en Atlético Mineiro
    El Deportivo

    “Uno de sus mejores partidos con el Galo”: los elogios a Iván Román en Brasil tras su primer gol en Atlético Mineiro

    “Demuestra lo que somos y cómo estamos”: Limache arremete contra el Consejo de Presidentes tras escándalo en la ANFP

    Problema para Arbeloa: figura de Real Madrid se lesiona y se perderá los cuartos de la Champions ante Bayern Múnich

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Scorsese, DiCaprio y Lawrence: esta es la primera imagen de la película What Happens at Night
    Cultura y entretención

    Scorsese, DiCaprio y Lawrence: esta es la primera imagen de la película What Happens at Night

    Dos agentes de la CIA en Rapa Nui: mira el trailer de la película Wild Horse Nine

    Planeta No regresa con nuevo disco y adelanta el primer single

    Israel reabre el paso de Rafah para el tránsito de personas en ambas direcciones
    Mundo

    Israel reabre el paso de Rafah para el tránsito de personas en ambas direcciones

    Irán promete “contención cero” en caso de nuevo ataque contra su infraestructura energética

    Sondeo global muestra que el 75% de las personas en Chile declara ser feliz

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal