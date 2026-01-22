“Va a ser una recuperación lenta y dolorosa”: Ruy Barbosa está en Chile y ya fue operado luego de su accidente en el Dakar

Ruy Barbosa se despidió con un susto de su primera participación en el Rally Dakar. El piloto de 27 años sufrió una caída en el kilómetro 307 de la décima etapa en la especial cronometrada, lo que lo obligó a dejar la carrera después de presentar dolor en el hombro derecho. Debido a esto, debió ser retirado en Helicóptero de la zona a un centro asistencial para evaluar su condición física.

“Lamentablemente mi Dakar se terminó en la etapa 10 a 50km de la meta. Gracias a Dios estoy vivo y sano”, compartió a través de Instagram. “Hoy iba todo muy bien hasta que pasó esto. Estoy con mucha pena, pero hice un tremendo trabajo. Gracias Dios”, añadió.

Operado con éxito

Fueron horas intensas para el representante nacional. Llegó a Chile este martes, con una hora ya solicitada a un doctor especialista en hombro y en menos de 24 horas ya estaba siendo intervenido con éxito en la Clínica U Andes de la zona oriente.

El diagnóstico arrojó que Ruy Barbosa se cortó el tendón subescapular, dañó por completo el supraespinoso, al igual que los ligamentos del manguito rotador en el hombro derecho.

Luego de su paso por el quirófano, el piloto entregó detalles de la intervención: “Me pusieron 5 anclas en el hombro, fue una lesión bastante grave, porque el tendón te sostiene todo el hombro y el brazo completo”.

Sin embargo, pese a todas las dificultades, es optimista por este proceso: “Va a ser una recuperación lenta y dolorosa, pero lo importante es que tengo un grupo médico muy bueno, con doctores y kinesiólogos que están acompañando mi proceso y voy a poder salir de manera positiva. Estoy bien y seguramente de esta vamos a salir más fuete”.