SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Tabilo, Jarry y Barrios participarán en el Challenger de Concepción, que donará ganancias a los damnificados

    Horacio de la Peña, organizador del certamen, descarta que se postergue la fecha. La organización decidió donar el dinero de las entradas a los damnificados.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Pese a los incendios: Alejandro Tabilo, Nicolás Jarry y Tomás Barrios participarán en el Challenger de Concepción. P. Retamal

    Se acerca el Challenger 100 de Concepción, torneo que se disputará en el estadio Español de Chiguayante y que aparece como una escala relevante antes de la serie de Copa Davis ante Serbia, programada para el 6 y 7 de febrero en Santiago. El cuadro principal del certamen comenzará el lunes 26 de enero y se jugará sobre arcilla.

    Alejandro Tabilo (79°), Tomás Barrios (107°) y Nicolás Jarry (133°) serán las principales raquetas nacionales en competencia. A ellos se sumará Matías Soto (389°), también integrante del equipo chileno de Copa Davis. El torneo contará además con una nómina relevante de jugadores extranjeros, entre los que destacan el argentino Román Andrés Burruchaga (104°), el serbio Dusan Lajovic (125° y ex número 23 del mundo) y el taiwanés Tseng Chun-Hsin (122°).

    El certamen reparte un total de 177 mil dólares en premios. Su realización estuvo en duda durante los últimos días, debido a la emergencia que vive la Región del Biobío a raíz de los incendios que han afectado a distintas comunas. Sin embargo, la organización confirmó que el evento se llevará a cabo según lo programado.

    Horacio de la Peña, responsable de la gira sudamericana de challengers, explica que el torneo se mantiene en pie pese a las dificultades logísticas. El extenista detalló que el certamen dejó de contar con apoyo estatal, ya que los recursos públicos fueron redirigidos a la atención de la catástrofe. Aun así, la organización decidió continuar con el evento y decidió donar parte de la ganancia de las entradas a los damnificados.

    “Donde se hace el torneo no hubo problemas con el aire ni el humo. El problema que está en la región es terrible. Ojalá nosotros podamos llevarle un poquitito de alegría con este gran torneo”, señala el Pulga a El Deportivo.

    En ese contexto, el torneo funcionará como centro de acopio para reunir ayuda para los damnificados. La ATP sugirió la posibilidad de trasladar el torneo a otra sede, alternativa que fue descartada por la organización. “Es buenísimo que Nico, Ale y Tomás vayan a Concepción”, sentencia De La Peña.

    Lee también:

    Más sobre:TenisPolideportivoNicolás JarryAlejandro TabiloTomás BarriosChallenger de ConcepciónIncendiosHoracio de la Peña

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios forestales: Iván Poduje promete reconstrucción paralela en el sur y en Viña del Mar

    Estados Unidos nombró a su nueva jefe de misión para Venezuela tras captura de Maduro

    Trump demanda a JPMorgan y a Jamie Dimon por cierre de sus cuentas bancarias en 2021

    Para honrar la memoria de fallecidos por incendios: Presidente Boric decreta dos días de duelo nacional

    Ministro Elizalde confirma cita con su sucesor, Claudio Alvarado, para la próxima semana

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    Lo más leído

    1.
    Gert Weil critica nombramiento de Natalia Duco: “Quisiera saber cómo reaccionará ante un caso de dopaje como ministra”

    Gert Weil critica nombramiento de Natalia Duco: “Quisiera saber cómo reaccionará ante un caso de dopaje como ministra”

    2.
    La Liga de Primera se transmitirá por la televisión abierta: TNT Sports y Canal 13 anuncian acuerdo

    La Liga de Primera se transmitirá por la televisión abierta: TNT Sports y Canal 13 anuncian acuerdo

    3.
    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    4.
    El Betis se juega más que la clasificación ante PAOK: el millonario botín que espera a Pellegrini en la Europa League

    El Betis se juega más que la clasificación ante PAOK: el millonario botín que espera a Pellegrini en la Europa League

    5.
    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Incendios forestales: Iván Poduje promete promete reconstrucción paralela en el sur y en Viña del Mar
    Chile

    Incendios forestales: Iván Poduje promete promete reconstrucción paralela en el sur y en Viña del Mar

    Para honrar la memoria de fallecidos por incendios: Presidente Boric decreta dos días de duelo nacional

    Ministro Elizalde confirma cita con su sucesor, Claudio Alvarado, para la próxima semana

    Trump demanda a JPMorgan y a Jamie Dimon por cierre de sus cuentas bancarias en 2021
    Negocios

    Trump demanda a JPMorgan y a Jamie Dimon por cierre de sus cuentas bancarias en 2021

    El valor de la humildad en tiempos convulsos

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina
    Tendencias

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Jannik Sinner impone su dominio en Melbourne y el Abierto de Australia rompe récords de asistencia
    El Deportivo

    Jannik Sinner impone su dominio en Melbourne y el Abierto de Australia rompe récords de asistencia

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini busca la clasificación directa a los octavos de final de la Europa League

    Todos referentes y exseleccionados de Perú: tres jugadores de Alianza Lima son denunciados por abuso sexual en Uruguay

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel
    Cultura y entretención

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    Nominaciones a los Oscar 2026: las sorpresas, las omisiones y el récord de Pecadores

    Estados Unidos nombró a su nueva jefe de misión para Venezuela tras captura de Maduro
    Mundo

    Estados Unidos nombró a su nueva jefe de misión para Venezuela tras captura de Maduro

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa

    Zelensky anuncia conversaciones a tres bandas con EE.UU. y Rusia en Emiratos Árabes Unidos para el fin de la guerra en Ucrania

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer