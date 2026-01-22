Tabilo, Jarry y Barrios participarán en el Challenger de Concepción, que donará ganancias a los damnificados

Se acerca el Challenger 100 de Concepción, torneo que se disputará en el estadio Español de Chiguayante y que aparece como una escala relevante antes de la serie de Copa Davis ante Serbia, programada para el 6 y 7 de febrero en Santiago. El cuadro principal del certamen comenzará el lunes 26 de enero y se jugará sobre arcilla.

Alejandro Tabilo (79°), Tomás Barrios (107°) y Nicolás Jarry (133°) serán las principales raquetas nacionales en competencia. A ellos se sumará Matías Soto (389°), también integrante del equipo chileno de Copa Davis. El torneo contará además con una nómina relevante de jugadores extranjeros, entre los que destacan el argentino Román Andrés Burruchaga (104°), el serbio Dusan Lajovic (125° y ex número 23 del mundo) y el taiwanés Tseng Chun-Hsin (122°).

El certamen reparte un total de 177 mil dólares en premios. Su realización estuvo en duda durante los últimos días, debido a la emergencia que vive la Región del Biobío a raíz de los incendios que han afectado a distintas comunas. Sin embargo, la organización confirmó que el evento se llevará a cabo según lo programado.

Horacio de la Peña, responsable de la gira sudamericana de challengers, explica que el torneo se mantiene en pie pese a las dificultades logísticas. El extenista detalló que el certamen dejó de contar con apoyo estatal, ya que los recursos públicos fueron redirigidos a la atención de la catástrofe. Aun así, la organización decidió continuar con el evento y decidió donar parte de la ganancia de las entradas a los damnificados.

“Donde se hace el torneo no hubo problemas con el aire ni el humo. El problema que está en la región es terrible. Ojalá nosotros podamos llevarle un poquitito de alegría con este gran torneo”, señala el Pulga a El Deportivo.

En ese contexto, el torneo funcionará como centro de acopio para reunir ayuda para los damnificados. La ATP sugirió la posibilidad de trasladar el torneo a otra sede, alternativa que fue descartada por la organización. “Es buenísimo que Nico, Ale y Tomás vayan a Concepción”, sentencia De La Peña.