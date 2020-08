“¡Vaya a quitarles el celeste a los uruguayos!”: el ataque a la indumentaria roja enciende a los históricos

La Selección tiene nueva camiseta. La Roja se transforma en rojiblanca. El nuevo diseño de la tricota principal obliga a retroceder varios años para encontrar una similar. De hecho, hay que remontarse a la década de los 40 para encontrar una en que el predominio del color tradicional no sea absoluto. Y a los orígenes, en 1910, para hallar un diseño en el que el rojo y el blanco convivan en proporciones importantes, como ahora.

La controversia está abierta. Los hinchas han reaccionado en las redes sociales y la historia también se rebela ante la nueva creación. “¿De donde sacan estas ideas? Cuando yo aún no debutaba en la Selección, la camiseta de Chile era blanca entera”, dice Sergio Navarro, capitán del equipo que logró el tercer lugar en el Mundial de 1962. “Horrible. El marketing gana. No sé, pensé que Nike tenía diseñadores más cuerdos. Cómo se va perdiendo la esencia. El fútbol tiene una gran connotación social y se apela a la identidad de los pueblos, en buena onda. Si se apela a eso, cómo no se resguardan los colores que nos identifican”, añade Leonardo Véliz, mundialista en 1974.

1910, en rigor, el origen de la Selección. Así se vistió en los tres primeros años desde su conformación. Entre 1913 y 1919, el color principal fue el blanco y lo que varió fue el de los pantalones, que fueron azules y blancos.

El primer intento de camiseta tricolor es igual de antiguo: en 1922 y 1923. Se trataba de líneas verticales en rojo y azul con otras más finas en blanco. Por esos años, el short y las calcetas eran negros. En 1928, con motivo de los Juegos Olímpicos de Amsterdam, Chile luce su uniforme más peculiar: su camiseta fue celeste y el resto del kit lo conformaban pantaloncillos blancos y calcetas negras.

Entre 1930 y 1945, con una interrupción en 1942, Chile se vistió de blanco y siempre con pantalón azul. En el año de la excepción, el uniforme estuvo compuesto por camiseta roja, pantalón blanco y medias azules.

Nace La Roja

1946 marca el inicio del dominio rojo. De ahí en más, las únicas variaciones en el uniforme principal estuvieron en los pantalones, que pasaron a ser azules en 1974, con excepción del blanco que se utilizó en 1974 y rojos entre 2016 y 2017, con la misma marca que hoy introduce la bullada modificación. Las calcetas fueron rojas en 1974 y azules entre 2016 y 2019. En términos de color, hubo variaciones en rojos y azules. “Después fue roja, como la conocemos todos. No veo la razón para cambiar. Los colores estaban bien distribuidos. Son tan tontos, y no es que me crea superdotado. Uno se identifica con el color de la camiseta. Es como que a la U le metieran otro color por el azul. El país está identificado por el rojo. Las críticas deberían ser más duras. No lo entiendo. Este es el país de los tontos. No sé qué pasa en Chile. Nunca vamos a tener identidad como los argentinos, los brasileños. ¡Vaya a quitarles el celeste a los uruguayos! Hay que defender la Roja como sea”, insiste el emblemático Navarro.

“Los diseñadores se dejan llevar por la industria, por hacer dinero. ¿Es un equipo de Texas? No se sabe a qué país corresponde esta camiseta. Me enerva. Es como cambiar la cueca. Hoy es la industria del fútbol. Esta es la muestra. Este es el Arsenal”, añade un molesto Véliz.

La mayoría de las veces, la presencia del logo del fabricante fue discreta. La única salvedad se produjo entre 1996 y 1998. En el camino hacia el Mundial de Francia, el logo de Reebok tuvo una presencia notoria en la parte superior de la casaquilla. En la cita planetaria, por disposición reglamentaria, la marca debe modificarlo. Igualmente, la alusión era evidente.

Lo que sí ha cambiado es la insignia. En la primera parte, lo que más se usó fue el escudo nacional. En 1974 surge un logotipo circular, que perduró hasta 2000. En el fallido intento por clasificarse al Mundial de Japón Corea 2002 se introduce una modelo ovalado que intenta representar el Estadio Nacional y luce como fondo la bandera chilena. Dura cuatro años, hasta 2006, y reaparece en 2007, con la irrupción de Brooks, en la exitosa ruta hacia Sudáfrica 2010. Entre 2010 y la actualidad, se recupera la forma circular del escudo de la Federación de de Fútbol de Chile.