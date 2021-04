Vélez Sarsfield se abre a la salida de Amor a Colo Colo: “Estamos buscando una solución”

Colo Colo está muy cerca de asegurar a su último fichaje. Desde la semana pasada, las conversaciones con Vélez Sarsfield se han multiplicado. Todo para conseguir al zaguero central Emiliano Amor, una situación que está pronta a solucionarse, después de que Peñarol negara la partida de Fabricio Formiliano.

Así lo reconoció a El Deportivo el presidente del cuadro de Liniers, Sergio Rapisarda, quien aseguró que las negociaciones con el elenco chileno están bastante avanzadas para lograr la salida del del defensor transandino.

“A nosotros nos gustan las cosas claras, sin muchas complicaciones y así se lo hice saber a semana pasada al vicepresidente de Colo Colo (Daniel Morón). Veremos qué sucede con el tema, no le puedo decir si estamos optimistas o no. Nosotros no somos los interesados”, aseguró el timonel del Fortín.

Las condiciones

Amor termina contrato el 30 de junio con el club de Buenos Aires. Y aunque ha tenido poco espacio en el equipo que dirige Mauricio Pellegrino, la dirección deportiva de la institución de la V azul espera que se quede los pocos de dos meses que le quedan de contrato.

Así lo aclaró el domingo el manager del club, Pablo Cavallero, quien en declaraciones a una radio partidaria del club, consideró que “nosotros contamos con Emiliano Amor, creemos que puede aportar en esta pandemia. Tenemos 10 partidos en cinco semanas con viajes de por medio, con una pandemia que en cualquier momento te puede dejar desmantelado. Es una decisión que debe tomar la comisión directiva”.

Pese a las declaraciones del ex arquero, lo cierto es que el presidente Rapisarda es menos tajante. Según el timonel, quien se encuentra con el equipo en Tucumán (en la noche juegan con san Martín), aseguró que en la capital ya se trabaja para la salida de Amor a Colo Colo, como sucesor de Julio Barroso.

“En este momento, el tema lo están trabajando el gerente y el manager de Vélez Sarsfield, en Buenos Aires, para encontrar una pronta solución sobre la posible partida de Amor. No le puedo decir si habrá un resarcimiento económico por el jugador, en eso se está trabajando”, confirmó el mandamás de Vélez.