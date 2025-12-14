VOTA INFORMADO por $1100
    Victor Wembanyama corta la histórica racha de Oklahoma City y San Antonio Spurs avanza a la final de la Copa NBA

    El pívot francés regresó de la lesión que lo tuvo un mes fuera de las canchas y fue determinante para que los texanos pusieran fin a las 16 victorias consecutivas que poseía el Thunder. Ahora, se enfrentarán en la definición por el título ante New York Knicks.

    Vicente González 
    Vicente González
    Victor Wembanyama tumbó a Oklahoma City Thunder.

    La racha histórica de Oklahoma City Thunder llegó a su fin. Los vigentes campeones, que acumulaban 16 victorias consecutivas y un impresionante récord de 24-1 en el inicio de la temporada, sufrieron apenas su segundo traspié del año en las semifinales de la Copa NBA: los San Antonio Spurs, que contaron con el retorno de Victor Wembanyama, se llevaron el pase a la final tras imponerse por 111-109 en un auténtico partidazo.

    El pívot fránces, que había estado fuera de la actividad por una lesión que lo aquejó durante un mes, fue pieza clave para frenar el poderío de OKC. El galo tuvo un impacto automático en su regreso a la pista, firmando 22 puntos, 9 rebotes y 2 tapones pese a la restricción de minutos (arrancó en el banquillo para no forzarlo físicamente).

    En contraparte, las 29 unidades de Shai Gilgeous Alexander poco sirvieron para un Thunder que por fin conoció el sabor de la derrota. El MVP intentó llevar el partido hacia su estilo de juego, sin embargo, el hambre competitiva del quinteto de los Spurs pudo más: el trío exterior conformado por Stephon Castle, DeAaron Fox y Devin Vassell limitó al canadiense a lanzar un 1 de 7 en tiros de 3 puntos, y se unieron para aportar 77 unidades totales.

    De esta forma, los texanos dieron un golpe de alerta en toda la liga, dando cuenta que están listos para competir con Wembanyama a la cabeza. De hecho, para llegar hasta esta instancia, derrotaron a todos los pesos pesados del Oeste: Los Angeles Lakers (5°), Houston Rockets (3°) y Denver Nuggets (2°). A los 4° no los pudieron vencer, porque son ellos mismos. Son cosa seria de cara a la competencia del anillo.

    Ahora, en la final del innovador certamen, se enfrentarán a los New York Knicks, que se impusieron por 132-120 a los Orlando Magic en las semifinales del Este.

