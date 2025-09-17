El Mundial Sub 20, que se disputará en Chile, comienza a tomar forma. Mientras el combinado anfitrión, a cargo de Nicolás Córdova, se concentra en el Monasterio Celeste para alistarse de cara al evento planetario, el resto de las selecciones empiezan a definir los nombres que intervendrán en la cita.

España, por ejemplo, oficializó el listado de jugadores que la representarán en el certamen. Los ibéricos forman parte del grupo C, que completan Brasil, México y Marruecos.

¿Viene Lamine Yamal? España da la lista para el Mundial Sub 20

Lamine Yamal, figura del Barcelona, era uno de los nombres que cumplía los requisitos para ser considerado en el certamen. Con 18 años, pudo perfectamente ser una de las grandes atracciones del certamen. Eso sí, había una dificultad inicial: el evento no está considerado en el calendario de las fechas FIFA, por lo que los clubes no estaban obligados a ceder a sus figuras, más aún si se trata de estrellas.

El astro culé no figura entre los 21 convocados por Paco Gallardo para el evento que se realizará en el país. Igualmente, los ibéricos anuncian una nómina que cuenta con algunas figuras reconocibles. El arquero Fran González (Real Madrid) el defensor Jon Martín (Real Sociedad), y los delanteros Pablo García, (Betis), Iker Bravo (Udinese); Adrián Liso (Getafe) y Joel Roca (Girona) aparecen como los que ya tienen alguna cercanía con la elite.

21 nombres 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮.

21 nombres 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝘂𝗰𝗵𝗮𝗿 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮.



🌟 Con todos ustedes: la convocatoria de España para el #U20WC.#NuestraBase | #SUB20 pic.twitter.com/4ku2e39fvg — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 17, 2025

Ambición

El combinado europeo llega a Chile con un objetivo ambicioso. “21 nombres para la historia; 21 nombres para luchar por la segunda estrella”, resalta la Real Federación Española en sus plataformas oficiales.

“La Selección afronta el campeonato con muchísima ilusión y con el sueño, ambicioso, de conseguir la segunda estrella. En 1999 llegó aquel Mundial tan recordado y España quiere volver a inscribir su nombre en un palmarés de lujo. Además, la cita es muy especial porque nuestro combinado nacional llevaba 12 años sin participar en este evento, buena muestra de lo complicado que es estar entre los elegidos", insiste la entidad, para realzar la importancia que le asigna al torneo.

El listado de los ibéricos es el siguiente:

Arqueros

Fran González, Real Madrid

Vicente Abril Valencia

Raúl Jiménez, Valencia

Defensas

Jesús Fortea, Real Madrid

Pau Navarro, Villarreal

Andrés Cuenca, Barcelona

Jon Martín, Real Sociedad

Julio Díaz del Romo, Atlético de Madrid

Diego Aguado, Real Madrid

Mediocampistas

Izan Merino, Málaga

Cristian David Perea, Real Madrid

Rodrigo Mendoza, Elche

Peio Canales, Racing de Santander

Rayane Belaid, Atlético de Madrid

Thiago Pitarch, Real Madrid

Delanteros

Jan Virgili, Mallorca

Adrián Liso, Getafe

Pablo García, Betis

Iker Bravo, Udinese

David Mella, La Coruña

Joel Roca, Girona