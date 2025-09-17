¿Viene Lamine Yamal? España da la lista para el Mundial Sub 20
Los ibéricos convocan a 21 futbolistas para el evento que se jugará en Chile. Hay varios que ya comienzan a codearse con el primer nivel.
El Mundial Sub 20, que se disputará en Chile, comienza a tomar forma. Mientras el combinado anfitrión, a cargo de Nicolás Córdova, se concentra en el Monasterio Celeste para alistarse de cara al evento planetario, el resto de las selecciones empiezan a definir los nombres que intervendrán en la cita.
España, por ejemplo, oficializó el listado de jugadores que la representarán en el certamen. Los ibéricos forman parte del grupo C, que completan Brasil, México y Marruecos.
Lamine Yamal, figura del Barcelona, era uno de los nombres que cumplía los requisitos para ser considerado en el certamen. Con 18 años, pudo perfectamente ser una de las grandes atracciones del certamen. Eso sí, había una dificultad inicial: el evento no está considerado en el calendario de las fechas FIFA, por lo que los clubes no estaban obligados a ceder a sus figuras, más aún si se trata de estrellas.
El astro culé no figura entre los 21 convocados por Paco Gallardo para el evento que se realizará en el país. Igualmente, los ibéricos anuncian una nómina que cuenta con algunas figuras reconocibles. El arquero Fran González (Real Madrid) el defensor Jon Martín (Real Sociedad), y los delanteros Pablo García, (Betis), Iker Bravo (Udinese); Adrián Liso (Getafe) y Joel Roca (Girona) aparecen como los que ya tienen alguna cercanía con la elite.
Ambición
El combinado europeo llega a Chile con un objetivo ambicioso. “21 nombres para la historia; 21 nombres para luchar por la segunda estrella”, resalta la Real Federación Española en sus plataformas oficiales.
“La Selección afronta el campeonato con muchísima ilusión y con el sueño, ambicioso, de conseguir la segunda estrella. En 1999 llegó aquel Mundial tan recordado y España quiere volver a inscribir su nombre en un palmarés de lujo. Además, la cita es muy especial porque nuestro combinado nacional llevaba 12 años sin participar en este evento, buena muestra de lo complicado que es estar entre los elegidos", insiste la entidad, para realzar la importancia que le asigna al torneo.
El listado de los ibéricos es el siguiente:
Arqueros
Fran González, Real Madrid
Vicente Abril Valencia
Raúl Jiménez, Valencia
Defensas
Jesús Fortea, Real Madrid
Pau Navarro, Villarreal
Andrés Cuenca, Barcelona
Jon Martín, Real Sociedad
Julio Díaz del Romo, Atlético de Madrid
Diego Aguado, Real Madrid
Mediocampistas
Izan Merino, Málaga
Cristian David Perea, Real Madrid
Rodrigo Mendoza, Elche
Peio Canales, Racing de Santander
Rayane Belaid, Atlético de Madrid
Thiago Pitarch, Real Madrid
Delanteros
Jan Virgili, Mallorca
Adrián Liso, Getafe
Pablo García, Betis
Iker Bravo, Udinese
David Mella, La Coruña
Joel Roca, Girona
