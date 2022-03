Vinicius anticipa el duelo ante la Roja y alaba a Arturo Vidal: “Creo que es el jugador más peligroso”

Durante esta jornada se disputará un partido trascendental para la Selección Chilena y sus aspiraciones de asistir al Mundial de Qatar 2022. La Roja se medirá ante Brasil en el Estadio Maracaná y necesita sumar puntos para seguir en carrera para clasificar a la cita continental.

En ese marco, el joven delantero de Brasil, Vinicius Junior, adelantó el encuentro, para el que asoma como titular, entre su selección y Chile. Además, se refirió al jugador, que para él, es el más peligroso de Chile.

En conversación con AS, el delantero de 21 años comentó que desde la interna de la Verdeamarela esperan un encuentro complicado ante la Selección Chilena.

“Los partidos contra Chile siempre son bastante complicados, porque tienen grandes jugadores. Además, hoy no va a ser diferente, porque ellos estarán luchando por un cupo en la Copa del Mundo”, indicó.

En ese marco, el jugador del Real Madrid escogió a Arturo Vidal como el futbolista que más peligro les puede causar. “Va a ser más complicado aún. Creo que el jugador más peligroso es Arturo Vidal, que es el jugador que conocemos más, que siempre aparece en todos los partidos”, añadió.

Arturo Vidal y Vinicius Junior disputando un Barcelona vs. Real Madrid. Foto: AFP.

Compró más de 120 entradas para amigos

Brasil jugará el último partido en su país por estas Eliminatorias y esperan que sea un recuerdo memorable. Es por esto que Vinicius compró alrededor de 120 entradas para regalárselas a su familia y amigos con el propósito de que asistan al duelo frente a la Selección Chilena.

“Muy feliz de estar aquí en la selección, de tener la oportunidad de jugar en Río de Janeiro, con mi familia, con todos mis allegados, con la hinchada de Flamengo, que me tiene un gran cariño”, comentó. “La familia es grande. Hace mucho tiempo que no juego en el Maracaná con público. Jugamos la final de la Copa América, pero no había tanta gente, así que estoy feliz de poder invitar a todos después de tanto tiempo”, complementó sobre las entradas en Globo Esporte.

‘Vini’, en ese sentido, espera poder anotarle a Chile su primer gol por el ‘Scratch’ y que todos sus conocidos estén presentes. “No todo el mundo puede verme en Madrid. Y tener esta oportunidad con la camiseta de la selección brasileña, no creo que haya nada mejor. Espero hacer un gran partido, que yo también pueda marcar mi primer gol con la Selección al lado de todos los que me quieren tanto y siempre quieren verme bien”.

“Muy feliz de estar jugando con Neymar, que es el ídolo de mi generación, es mi ídolo, estoy feliz de estar a su lado, de poder jugar en el Maracaná lleno de gente. Queremos hacer todo lo posible para ganar y con el gran espectáculo que la afición siempre espera de nuestra selección. Y haremos todo lo posible para hacer un gran juego”, sentenció sobre poder compartir el ataque brasileño junto a Neymar.

Brasil y Chile se enfrentan este jueves 24 de marzo en el Estadio Maracaná, desde las 20:30 horas de Chile.