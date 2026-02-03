Willy Chatiliez pierde terreno en el Huesca y es cedido a equipo de la tercera división española

El mercado europeo vive días ajetreados con el cierre del mercado de pases, donde los chilenos no estuvieron exentos. Willy Chatiliez dejará el Huesca y partirá al Cartagena, elenco que milita en Primera División RFEF, la tercera categoría del fútbol español.

El atacante chileno de 20 años será cedido hasta el final de temporada, según informó el propio cuadro oscense, que actualmente se encuentra en la Segunda División del fútbol español.

“Willy Chatiliez (Chile, 2006) jugará cedido hasta final de temporada en el CF Cartagena. La SD Huesca ha llegado a un acuerdo con el club albinegro para que el canterano pueda continuar su progresión en Primera RFEF”, informó el elenco hispano a través de un comunicado oficial.

En busca de minutos

Chatiliez buscará continuidad tras sumar pocos minutos con el Huesca. Solo disputó 127′ en la actual temporada (121′ en Copa del Rey y apenas 6′ en LaLiga2). En total, en la última temporada y media, ha jugado 12 partidos oficiales entre ambos torneos, logrando marcar una anotación.

“El extremó recaló el verano de 2024 en el filial de la SD Huesca, incorporándose a la dinámica del primer equipo en los primeros meses de competición. Llegó a debutar con este en Copa del Rey, en el mes de octubre, y logrando marcar su primer gol como profesional en el partido frente a la SD Eibar. Además de convertirse, en este mismo periodo, en habitual en las convocatorias de la selección de Chile Sub 20, participando en el reciente mundial de la categoría”, señaló el club en el escrito.

“Una meteórica evolución que continuará ahora en Primera RFEF con el FC Cartagena, con el fin de que pueda adquirir más minutos y experiencia”, sentenció el club sobre la partida del seleccionado chileno juvenil.