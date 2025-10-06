“Yo no les voy a hablar de métricas”: el filoso sarcasmo del DT de Antofagasta que toca a Nicolás Córdova

El particular análisis de Nicolás Córdova para el rendimiento de la Selección Sub 20 en la antesala del decisivo partido frente a Egipto sigue generando repercusiones. "Las métricas que tienen ustedes son totalmente distintas a las que tenemos nosotros. Nosotros evaluamos espacios o dónde juega el equipo. La realidad es que con Japón fue un partido muy parejo; les quitamos lo mejor que tienen, que era su velocidad de pases”, expresó el entrenador, en un abierto intento por contraponer sus argumentos con los que había percibido de parte de sus críticos.

La alusión, naturalmente, despertó reacciones. Después de la caída ante Egipto, aunque con el paso a los octavos de final ya zanjado, el estratega defendió su intervención. “Yo respondí que tengo otras métricas. Si la gente quiere hacer leña de eso, qué puedo hacer. Yo siempre respondo de fútbol y con argumentos”, manifestó. “No quiero polemizar más. Se han dicho tantas cosas, se ha escrito tanta cosa, hay tanta gente que opina... Yo solo doy mi opinión. Ustedes son periodistas y yo entrenador, obvio que tengo una visión distinta. Agradezcan y valoren que hay un técnico chileno como yo que habla de fútbol y con argumentos“, resaltó.

El filoso sarcasmo del DT de Antofagasta que toca a Nicolás Córdova

Lo que Córdova seguramente no esperaba era lo que podría denominarse como ‘fuego amigo’. Pasó después de la caída de Deportes Antofagasta ante Curicó Unido, en el norte.

Enfrentado a los medios de comunicación antofagastinos, Luis Marcoleta, el técnico de los Pumas, recurrió a una particular forma de abrir la intervención. "Yo no les voy a hablar de métricas”, manifestó el estratega.

Luis Marcoleta, técnico de Antofagasta (Foto: Photosport) MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

El complemento de la reflexión también tuvo un componente similar. "Antofagasta jugó muy mal, me cuesta encontrar explicaciones. Veníamos bien preparados, con optimismo y estamos con un signos de interrogación de qué nos pasó. Cuando uno no responde a las expectativas, tiene que asumir todas las críticas, uno está para eso. No soy bueno para justificarme, prefiero asumir responsabilidades”, estableció.