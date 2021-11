Yonathan Andía y el trabajo sicológico que realizan en la U: “Nos ayuda mucho”

“Lo más importante en la vida es sonreírle al mundo, con optimismo y fe”. El himno del Jappening con Ja que fue adaptado por la barra de Los de Abajo, hoy suena fuerte en el camarin de Universidad de Chile.

Es que cada una de las personas que trabaja en el Centro Deportivo Azul está mentalizado para sacarse la presión de encima y enfrentar los dos últimos duelos del Campeonato Nacional con la convicción de que mantendrán la categoría.

“Tenemos mucho optimismo y fe. Sabemos lo que nos jugamos y que es muy importante para quedarnos en Primera. Será difícil, pero estamos unidos y convencidos de que podemos ganar el partido contra Cobresal”, aseguró Yonathan Andía.

Luego agregó que “llegar a la U y pelear abajo no es fácil. Pero me motiva más para superar mi rendimiento, por que este es un gran club, le he agarrado cariño y merece quedarse en Primera”.

En palabras simples. Andía derrochaba optimismo en la rueda de prensa del Romántico Viajero y eso se debe al trabajo sicológico que está realizando la profesional María Paz Ocampo. “Ella nos ayuda mucho en la parte mental y espiritual y hemos podido estar más tranquilos. ¡Ha sido un gran aporte!”, reconoció el ex calerano.

Y tan mentalizado está en que deben sacarse la presión de encima, para poder lograr los resultados deseados, que Andía no cayó en la típica frase que se dice en este tipo de partidos. “No creo que el duelo del sábado (18 horas) sea de vida o muerte. Nadie se va a morir porque gane o pierda. Sí será muy importante para nosotros y para nuestras familias el resultado”.

Por último, el nacido en Santa Bárbara anunció que “acá todos los partidos son importantes, incluso los amistosos, porque estamos en un gran club y ese es el peso de ser un gran club. Ellos tienen jugadores importantes, velocidad por las bandas y esperamos hacerles daño en las zonas donde son más débiles”. Y luego concluyó que “la altura es para los dos equipo y si O’Higgins pudo ganar, nosotros también... La altura no es una excusa y esperamos traernos los tres puntos y para eso estamos trabajando, para hacerle daño a Cobresal”.