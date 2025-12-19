SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Zapallar alista los últimos detalles para recibir la octava edición del Triatlón de la comuna

    Este sábado 651 deportistas serán parte de la prueba que contempla el estándar olímpico.

    Por 
    El Deportivo

    Empezó la cuenta regresiva para la 8° edición del Scotiabank Triatlón de Zapallar, el gran evento deportivo que se desarrolla en esta comuna y que atrae no sólo a los amantes de esta disciplina, sino también del deporte.

    Con 651 competidores confirmados, esta competencia se ha consolidado como una de las mejores fechas del circuito, además de instalarse como la antesala del Ironman de Pucón, ya que las tres pruebas respetan el estándar olímpico.

    La largada se inicia este sábado a las 08:00 horas cuando los corredores se lancen a las aguas de la bahía de Zapallar para hacer los 1.500 metros de nado, luego tomar sus bicicletas para pedalear los 40 kilómetros de circuito que va desde Zapallar hasta Costa Cachagua, retorna a Papudo y vuelve a Zapallar; y finalmente correr los 10 kilómetros de running entre Zapallar y Cachagua.

    Cabe destacar que de las 650 personas que disputarán la carrera, 450 de ellas competirán individualmente en las tres disciplinas, mientras que los 201 restantes conforman 67 equipos que correrán en posta, modalidad que cada año crece más.

    Se trata de un evento deportivo de primer nivel organizado por la productora AndesChimp, que se suma a la recientemente realizada Grand Prix Lago Ranco, la carrera de ciclismo más masiva que se realiza en Chile y que ya suma siete versiones.

    “Nuestro foco está en ofrecer a los deportistas una experiencia inolvidable y de primer nivel. Ahí está la clave de la trayectoria de esta competencia. Pero lo que también nos mueve es promover el deporte, la vida sana y al aire libre, así como también entregar a la comunidad de Zapallar y su entorno un espacio de sana entretención en familia”, señala Sebastián Noguera, director ejecutivo de AndesChimp.

    Por su parte, Daniela Belaúnde, Directora de Marketing de Scotiabank Chile y Uruguay, agrega que “nos enorgullece ser parte de iniciativas que promueven el deporte, la vida saludable, el respeto por el entorno y el encuentro familiar. Esta competencia reúne todos estos elementos que además están alineados con nuestros valores como banco”.

