Atención emprendedores +50. Lanzan segunda convocatoria “Impulso Senior”

Un aumento de 400 a 765 beneficiarios que recibirán maquinarias semi industriales para profesionalizar sus procesos productivos además de herramientas de digitalización, tendrá la segunda convocatoria de Impulso Senior, dirigida a mayores de 50 años y desarrollada por Fundación Luksic y Caja Los Andes.

Según datos del último Censo, un porcentaje importante de los chilenos tiene 50 años o más, representando el 31,6% (2.9 millones de trabajadores) de la fuerza laboral y del emprendimiento informal y formal.

Impulso Senior está dirigido a emprendedores mayores de 50 años con negocios formalizados en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), ya sea como persona natural o jurídica, y con ventas mensuales superiores a $100.000. Entre los requisitos para postular se incluye ser chileno o extranjero con residencia definitiva debidamente acreditada y domicilio en Chile, ser dueño o socio mayoritario del negocio, y registrarse en la plataforma La Brújula del Emprendedor de Fundación Luksic.

La iniciativa busca incorporar a más personas con trayectoria que desean fortalecer o reinventar sus negocios, pero que enfrentan brechas de acceso a capital productivo que limitan su crecimiento.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el lunes 16 de marzo, a través de un formulario web online disponible en fundacionluksic.cl y.cajalosandes.cl; y en las redes sociales de ambas entidades, se publicará contenido informativo y de utilidad para postular.