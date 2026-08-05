Construcción sostenible: UTEM desarrolla paneles con hongos para reemplazar el plumavit

Un equipo del Hub de Innovación de la UTEM está desarrollando una alternativa sostenible para la construcción basada en micelios de hongos, una innovación que busca reemplazar materiales aislantes convencionales por soluciones biodegradables y de menor impacto ambiental.

La investigación comenzó en 2022, cuando la arquitecta y académica de la UTEM Suzanne Segeur Villanueva, quien ya trabajaba en el desarrollo de materiales reciclados y biobasados, decidió impulsar una nueva línea de investigación junto al entonces estudiante Alan Bastías, interesado en estudiar el potencial de los micelios para la construcción.

“Había dos razones. Yo venía trabajando hace tiempo con materiales reciclados y sustentables, como las algas y otros biomateriales, y uno de los estudiantes que participaba en esos proyectos quería desarrollar su investigación de título sobre micelios. Así comenzamos a trabajar juntos”, explicó Segeur.

Tras revisar investigaciones desarrolladas en el extranjero sobre el uso de micelios para fabricar bloques, revestimientos y materiales aislantes, el equipo decidió aprovechar la infraestructura del Hub de Innovación de la UTEM para desarrollar una investigación propia, adaptada a las condiciones y necesidades del país.

El objetivo es crear paneles aislantes capaces de reemplazar materiales como el plumavit en las edificaciones, contribuyendo a una construcción más sostenible y reduciendo la dependencia de productos derivados del petróleo. El proyecto ya cuenta con un primer prototipo de 50 x 50 centímetros y cinco centímetros de espesor, que comenzará su etapa de ensayos.

Además del potencial ambiental de esta innovación, la iniciativa busca abrir nuevas oportunidades para el desarrollo de biomateriales en Chile, fortaleciendo la investigación aplicada y la transferencia tecnológica desde la universidad hacia la industria de la construcción.

Del laboratorio a la construcción

El desarrollo de estos paneles ha requerido avanzar en distintas líneas de investigación que, de manera complementaria, han permitido consolidar el proyecto.

Una de ellas corresponde al cultivo de micelios, que actualmente alcanzó un Nivel de Madurez Tecnológica (TRL) 4, equivalente a una tecnología validada en laboratorio. El equipo espera avanzar hacia un TRL 5 o 6 antes de finalizar el año, lo que permitiría validar el material en entornos similares a los reales y postular a nuevas fuentes de financiamiento.

“Esperamos que a fines de este año podamos validar un TRL 5 o 6, lo que nos permitirá seguir escalando el proyecto y acceder a nuevos fondos para continuar su desarrollo”, señaló la académica.

En paralelo, otra línea de investigación avanza hacia la validación de un TRL 4, requisito que permitirá postular nuevamente a fondos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

Las proyecciones son auspiciosas. Si el desarrollo sigue según lo previsto, el equipo espera que en un plazo máximo de dos años sea posible fabricar módulos habitables utilizando este biomaterial.

El desafío de escalar la innovación

Pero pese a los avances, uno de los principales desafíos para que escalen este tipo de innovaciones sigue siendo el financiamiento.

Hasta ahora, la investigación ha recibido alrededor de 13 millones de pesos provenientes de distintos fondos, un monto significativamente menor al destinado a proyectos similares desarrollados en otros países, donde las inversiones alcanzan cifras millonarias en dólares.

“En esos países estos materiales suelen comercializarse como productos de lujo, por lo que solo un segmento muy reducido puede acceder a ellos. Nuestra intención es distinta: buscamos desarrollar una solución que pueda aportar a una construcción más sostenible y accesible para Chile”, sostuvo Segeur.

Actualmente, el equipo trabaja en optimizar el proceso de producción de los paneles. Como referencia, alrededor de tres kilos de aserrín permiten cultivar un panel de aproximadamente 50 x 50 centímetros y cinco centímetros de espesor, aunque la cantidad puede variar según la densidad, humedad y la cepa de micelio utilizada.

El objetivo final es que esta tecnología pueda transformarse en una alternativa real para la construcción sostenible, incorporando biomateriales que reduzcan el impacto ambiental de la industria y favorezcan una mayor independencia de insumos derivados del petróleo.