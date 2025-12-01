VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Emprendimiento

    Fintech chilena Blanco busca levantar la ronda más alta en la historia de Broota en América Latina

    La startup, fundada por ex empleados de Xepelin espera aliviar un dolor de las pymes en toda la región, enfocándose en el factoring, pero con la inteligencia artificial como ingrediente clave.

    Por 
    Daniel Fajardo
    Diego Contreras, CEO de Blanco

    Un monto $2.000 millones es lo que espera levantar la fintech chilena Blanco, a través de Broota. de concretarse, sería la cifra más alta que esta plataforma de crowdfunding (sistema de financiamiento colectivo) en América Latina, considerando que con Zapping se consiguió llegar a la meta de $1.600 millones en 2024.

    Blanco se dedica principalmente a ofrecer financiamiento digital a pymes y empresas en Latinoamérica. En concreto, permite adelantar facturas (factoring), otorgar capital de trabajo, financiar órdenes de compra, y facilitar flujos de caja mediante servicios como “factoring corporativo”, “confirming” y “pronto pago”.

    Pero más allá de la ronda, que finaliza a fines de enero, José Antonio Berríos, Director Ejecutivo de Broota, explica que, “desde nuestra vereda creemos que este tipo de soluciones son las que impactan en la sociedad y terminan transformándose en empresas del futuro”.

    La historia de Blanco, la fintech que busca levantar la ronda más alta en la historia de Broota

    Corría marzo de 2024 y luego de una vasta experiencia en la industria, Cristóbal Contreras, Andrés Hortal, Rafael Morillas y Rebeca Laguna deciden hacer frente a un problema que desde hace mucho tiempo habían visto cuando trabajaban en Xepelin: ofrecer financiamiento —vía factoring— simple, rápido y justo a las micro y pequeñas empresas. Nunca imaginaron que la demanda fuese tan explosiva en el mercado y, en mayo de ese mismo año, ya estaban en break even (punto de equilibrio).

    Corroboraron que este problema frenaba el crecimiento de dichas pymes, ya que el factoring por montos menores a US$5.000 suelen quedar excluidos por el alto costo operacional y los modelos tradicionales simplemente no son rentables. Para muchas de esas empresas de ese tamaño, financiarse termina significando CAEs entre 80% y 170% anual, volviendo inviable su continuidad.

    Fundadores de fintech Blanco

    Con la idea validada, en solo cinco meses Blanco alcanzó un revenue run rate (tasa de ejecución de ingresos) de US$3 millones con 626 empresas enroladas. Luego el equipo creció, se sumó Diego Contreras y comenzó la etapa IA-Native: una fase más tecnológica, más estratégica y enfocada en escalar el financiamiento para las micro y pequeñas empresas de toda Latinoamérica.

    En esta visión, Diego logró convencer a su ex socio y cofundador de Xepelin, Carlos Veloso, quien dejó sus otros proyectos para integrarse 100% al equipo. Carlos, también cofundador de 42X y uno de los expertos más reconocidos en tecnología financiera e IA aplicada al factoring, se suma para llevar a Blanco al siguiente nivel de automatización, velocidad y escalabilidad. “A modo de ejemplo, en el mes de octubre, las más de 6.000 empresas que tenemos enroladas facturaron más de 160 mil millones de pesos. De ese total, Blanco participó con un 6% del volumen transado y cerca de un 9% del número de documentos”, explica Diego Contreras, CEO de Blanco.

    Según indican en la esta fintech, Blanco “nació con el objetivo de convertirse en el primer banco digital nativo en IA para micro y pequeñas empresas, diseñado para automatizar extremo a extremo todo el flujo de financiamiento: enrolamiento, validaciones, riesgo, pricing, operaciones, legales y cobranza”.

    Para hacerse una idea, en Latinoamérica, las pymes representan más del 95% de las empresas y generan más del 60% del empleo formal. Sin embargo, millones de micro y pequeñas empresas siguen sin acceso al sistema financiero, especialmente cuando necesitan montos bajos de capital de trabajo.

    Por otro lado, el factoring en la región ya supera los US$300 mil millones, creciendo a más del 12% anual, pero casi la totalidad de ese volumen se concentra en empresas medianas y grandes. “Cuando una pyme no logra financiarse a tiempo, no se detiene una operación; se detiene una vida. Y cuando la nómina peligra, también lo hacen millones de familias que dependen de ellas”, enfatiza el equipo fundador de Blanco.

    Más sobre:Hub EmprendeEmprendimientofactoringblancoxepelinstartupfintechJosé Antonio Berríosbrootacristóbal contrerasandres hortalrafael morillasrebeca lagunadiego contretas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aplicación de la PAES Regular se desarrolla con cifra récord de más de 300 mil inscritos

    Black Friday supera las expectativas: alcanza ventas por US$426 millones en sus primeros 3 días

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    La habilidad que podría retrasar el envejecimiento del cerebro, según un estudio

    Plan Nacional de Búsqueda: ministro en visita Álvaro Mesa realiza diligencias por inhumaciones ilegales en Coyahue

    Canal 13 redujo sus pérdidas al tercer trimestre y aumentó sus ingresos publicitarios

    Lo más leído

    1.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    2.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    3.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    4.
    Tribunal condena a exjefe de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel y al pago de 146 millones de pesos

    Tribunal condena a exjefe de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel y al pago de 146 millones de pesos

    5.
    El fraude interno que denuncia Minera Los Pelambres con más de $8.000 millones en perjuicios

    El fraude interno que denuncia Minera Los Pelambres con más de $8.000 millones en perjuicios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza el pago del Aguinaldo de Navidad para pensionados: estos son los montos

    Comienza el pago del Aguinaldo de Navidad para pensionados: estos son los montos

    Hasta cuándo duran las ofertas del Black Friday 2025

    Hasta cuándo duran las ofertas del Black Friday 2025

    Últimos días para postular a jardines infantiles y salas cuna de Junji e Integra: cómo hacer el trámite online
    Chile

    Últimos días para postular a jardines infantiles y salas cuna de Junji e Integra: cómo hacer el trámite online

    Aplicación de la PAES Regular se desarrolla con cifra récord de más de 300 mil inscritos

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Black Friday supera las expectativas: alcanza ventas por US$426 millones en sus primeros 3 días
    Negocios

    Black Friday supera las expectativas: alcanza ventas por US$426 millones en sus primeros 3 días

    Canal 13 redujo sus pérdidas al tercer trimestre y aumentó sus ingresos publicitarios

    Factor participación en copas internacionales: el dispar desempeño financiero de Azul Azul, Blanco y Negro y Cruzados

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?
    Tendencias

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    La habilidad que podría retrasar el envejecimiento del cerebro, según un estudio

    Qué se sabe sobre el juicio por corrupción contra Netanyahu en Israel y su solicitud de indulto

    La increíble historia de las “Cholitas escaladoras” deja huella en foro sobre el deporte inclusivo en Chile
    El Deportivo

    La increíble historia de las “Cholitas escaladoras” deja huella en foro sobre el deporte inclusivo en Chile

    La UC apelará en el tribunal: la justificación del árbitro Cristián Galaz a la polémica amarilla a Fernando Zampedri

    “Hay que recuperar el tiempo perdido”: el dardo de Universidad de Concepción para anunciar la salida de Cristián Muñoz

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años
    Finde

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Fother Muckers hará un concierto centrado exclusivamente en la primera época de The Beatles
    Cultura y entretención

    Fother Muckers hará un concierto centrado exclusivamente en la primera época de The Beatles

    Resurrección

    The Beats: el aclamado grupo homenaje a The Beatles vuelve a Chile con su show más íntimo

    Tragedia en el sudeste asiático: Inundaciones dejan más de 1.100 muertos y obligan al despliegue de militares
    Mundo

    Tragedia en el sudeste asiático: Inundaciones dejan más de 1.100 muertos y obligan al despliegue de militares

    “Podría ser un crimen de guerra”: El inédito escrutinio de legisladores republicanos a ofensiva de Trump en el Caribe

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón