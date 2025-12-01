Fintech chilena Blanco busca levantar la ronda más alta en la historia de Broota en América Latina

Un monto $2.000 millones es lo que espera levantar la fintech chilena Blanco, a través de Broota. de concretarse, sería la cifra más alta que esta plataforma de crowdfunding (sistema de financiamiento colectivo) en América Latina, considerando que con Zapping se consiguió llegar a la meta de $1.600 millones en 2024.

Blanco se dedica principalmente a ofrecer financiamiento digital a pymes y empresas en Latinoamérica. En concreto, permite adelantar facturas (factoring), otorgar capital de trabajo, financiar órdenes de compra, y facilitar flujos de caja mediante servicios como “factoring corporativo”, “confirming” y “pronto pago”.

Pero más allá de la ronda, que finaliza a fines de enero, José Antonio Berríos, Director Ejecutivo de Broota, explica que, “desde nuestra vereda creemos que este tipo de soluciones son las que impactan en la sociedad y terminan transformándose en empresas del futuro”.

La historia de Blanco, la fintech que busca levantar la ronda más alta en la historia de Broota

Corría marzo de 2024 y luego de una vasta experiencia en la industria, Cristóbal Contreras, Andrés Hortal, Rafael Morillas y Rebeca Laguna deciden hacer frente a un problema que desde hace mucho tiempo habían visto cuando trabajaban en Xepelin: ofrecer financiamiento —vía factoring— simple, rápido y justo a las micro y pequeñas empresas. Nunca imaginaron que la demanda fuese tan explosiva en el mercado y, en mayo de ese mismo año, ya estaban en break even (punto de equilibrio).

Corroboraron que este problema frenaba el crecimiento de dichas pymes, ya que el factoring por montos menores a US$5.000 suelen quedar excluidos por el alto costo operacional y los modelos tradicionales simplemente no son rentables. Para muchas de esas empresas de ese tamaño, financiarse termina significando CAEs entre 80% y 170% anual, volviendo inviable su continuidad.

Fundadores de fintech Blanco

Con la idea validada, en solo cinco meses Blanco alcanzó un revenue run rate (tasa de ejecución de ingresos) de US$3 millones con 626 empresas enroladas. Luego el equipo creció, se sumó Diego Contreras y comenzó la etapa IA-Native: una fase más tecnológica, más estratégica y enfocada en escalar el financiamiento para las micro y pequeñas empresas de toda Latinoamérica.

En esta visión, Diego logró convencer a su ex socio y cofundador de Xepelin, Carlos Veloso, quien dejó sus otros proyectos para integrarse 100% al equipo. Carlos, también cofundador de 42X y uno de los expertos más reconocidos en tecnología financiera e IA aplicada al factoring, se suma para llevar a Blanco al siguiente nivel de automatización, velocidad y escalabilidad. “A modo de ejemplo, en el mes de octubre, las más de 6.000 empresas que tenemos enroladas facturaron más de 160 mil millones de pesos. De ese total, Blanco participó con un 6% del volumen transado y cerca de un 9% del número de documentos”, explica Diego Contreras, CEO de Blanco.

Según indican en la esta fintech, Blanco “nació con el objetivo de convertirse en el primer banco digital nativo en IA para micro y pequeñas empresas, diseñado para automatizar extremo a extremo todo el flujo de financiamiento: enrolamiento, validaciones, riesgo, pricing, operaciones, legales y cobranza”.

Para hacerse una idea, en Latinoamérica, las pymes representan más del 95% de las empresas y generan más del 60% del empleo formal. Sin embargo, millones de micro y pequeñas empresas siguen sin acceso al sistema financiero, especialmente cuando necesitan montos bajos de capital de trabajo.

Por otro lado, el factoring en la región ya supera los US$300 mil millones, creciendo a más del 12% anual, pero casi la totalidad de ese volumen se concentra en empresas medianas y grandes. “Cuando una pyme no logra financiarse a tiempo, no se detiene una operación; se detiene una vida. Y cuando la nómina peligra, también lo hacen millones de familias que dependen de ellas”, enfatiza el equipo fundador de Blanco.