Plataforma chilena Círculo Senior lanza app con IA para la generación mayor a 55 años

Inteligencia artificial, contenidos, datos y comunicación en un solo lugar. Esas son las principales características de la nueva app de Circulo Senior, plataforma basada en una comunidad digital dirigida a mayores de 55 años, que ya tiene más de 5.000 usuarios, la mayoría entre 64 y 75 años.

La denominada economía plateada está creciendo sostenidamente como mercado, pero aún exosten brechas en soluciones tecnológicas diseñadas específicamente para este grupo, con respecto a otras generaciones.

Según un comunicado de esta startup, “aunque un alto porcentaje de personas mayores tiene acceso a internet, su uso efectivo sigue siendo limitado, principalmente por barreras de usabilidad, diseño y confianza. En ese contexto, Círculo Senior propone un enfoque distinto: en lugar de obligar a los usuarios a adaptarse a la tecnología, es la tecnología la que se adapta a ellos”, comentan.

La nueva app permite organizar actividades, acceder a información relevante, descubrir panoramas, gestionar trámites y mantenerse conectado, todo en un entorno intuitivo y accesible. Uno de sus principales diferenciales es la integración de un asistente basado en inteligencia artificial con interacción por voz, lo que reduce barreras clave como el uso del teclado o la navegación compleja, facilitando su uso para personas con dificultades visuales o motrices.

Más que una herramienta funcional, la aplicación busca responder a un problema más profundo: la sensación de aislamiento. A través de su enfoque comunitario, promueve la conexión entre personas, el aprendizaje continuo y la participación activa.

Círculo Senior proyecta una inversión de entre $250 y $300 millones durante 2026 para fortalecer su desarrollo tecnológico, ampliar funcionalidades y consolidar su comunidad.