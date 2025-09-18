Recibirán casi dos mil millones de pesos: estos son los 89 emprendimientos femeninos seleccionados por Corfo
La nueva generación de emprendedoras seleccionadas trabaja en áreas tan diversas como salud, biomedicina, minería y medioambiente, con 26 proyectos alineados al ODS de Salud y Bienestar, y otros enfocados en producción responsable e innovación industrial.
En una nueva apuesta por impulsar la innovación y la participación femenina en los negocios, Corfo anunció la selección de 89 emprendimientos liderados por mujeres en todo el país, quienes recibirán en conjunto más de $1.985 millones en cofinanciamiento.
Estos proyectos forman parte de los programas Inicia y Expande Mujeres, que en marzo lanzaron una convocatoria con foco de género, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Los 89 emprendimientos femeninos seleccionados por Corfo
Del total, 63 proyectos corresponden a Inicia Mujeres 2025, que apoya ideas o prototipos sin ventas aún, con presencia en todas las regiones del país. En tanto, Expande Mujeres seleccionó 26 iniciativas que ya están en una fase más avanzada y provienen de siete regiones, todas actualmente en proceso de formalización.
“La selección de estos proyectos refleja lo positivo que está pasando en Chile en materia de emprendimiento. Queremos que este apoyo sea un impulso para que logren nuevas metas, como concretar sus primeras ventas y fortalecer sus equipos”, señaló Sebastián Arias, subgerente de Emprendimiento Temprano de Corfo, durante la presentación de los resultados.
Entre las iniciativas destacan soluciones tecnológicas y sustentables que abarcan desde plataformas de inteligencia artificial para educación y automatización de trámites, hasta desarrollos en biomedicina, minería y medioambiente.
Además, una parte importante de estos proyectos está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 26 iniciativas se enfocan en Salud y Bienestar (ODS 3), 13 en Producción y Consumo Responsables (ODS 12) y 12 en Industria, Innovación e Infraestructura (ODS 9), consolidando así una nueva generación de emprendimientos con impacto social y ambiental.
Estos son los 89 emprendimientos femeninos seleccionados por Corfo
|<b>Programa Inicia 2025 / Nombre de proyecto</b>
|<b>Región</b>
|Huiroterra: biofertilizante ecológico de algas
|Arica y Parinacota
|Ukiri eco-creaciones sostenibles personalizadas
|Tarapacá
|Terra Risk Sentinel (TRS)
|Antofagasta
|Climaire
|Antofagasta
|Ciencia circular: Reciclaje de paneles solares
|Antofagasta
|Neuro minería
|Atacama
|QRGO
|Atacama
|VIOBACT: Probióticos Naturales para la Acuicultura
|Coquimbo
|MedConsult
|Valparaíso
|MicroMareas
|Valparaíso
|OroVerde Minería Urbana sin Contaminantes
|Valparaíso
|Impulso Laboral - Mujer
|Valparaíso
|Sanapet sanador y protector bucal para mascotas
|Valparaíso
|Academia de Pianistas Beethoven
|Valparaíso
|APP Conectemos
|Valparaíso
|Dermocosmético con polisacáridos de Ganoderma
|Valparaíso
|“AMA a MAR” Protección más allá de ti
|Valparaíso
|Irisfera
|Valparaíso
|Q-far la revolución del tratamiento farmacológico
|Valparaíso
|Reconstrucción de biodiversidad e impacto minero
|Metropolitana
|Tommi.Ai
|Metropolitana
|Matematiza
|Metropolitana
|blokka
|Metropolitana
|TRASFECAN Trasplante de Microbiota Fecal en perros
|Metropolitana
|PrensaGo :“Periodismo sin Barreras”
|Metropolitana
|Neomilk
|Metropolitana
|b2match
|Metropolitana
|PRS (Plataforma de Reportería en Sostenibilidad)
|Metropolitana
|Plataforma sobreproductores
|Metropolitana
|Voltsense
|Metropolitana
|Transparent Mental Health (TMH)
|Metropolitana
|Waslaa
|Metropolitana
|Wine Track Ordinals
|Metropolitana
|BioMap: Mapeo Inteligente de Contaminación
|Metropolitana
|Nico.AI: Comunicación, Gestión y Eficiencia
|Metropolitana
|Teal Shot test genético prenatal preciso en Chile
|Metropolitana
|Nanotecnología para captura de dióxido de carbono
|Metropolitana
|MediTrack
|Metropolitana
|Elliminación de pelos y alérgenos de mascotas
|Metropolitana
|RConn3ct
|Metropolitana
|TutorIA
|Metropolitana
|Reboot Studio
|O’Higgins
|Lanzamiento TAX-AI
|Maule
|LabRegen plataforma Agroforestería Regenerativa4.0
|Maule
|Fito Luminaria
|Ñuble
|GreenMyc: fungicida sostenible para la agricultura
|Ñuble
|Pexxam - Compara y reserva tus exámenes médicos
|Biobío
|Oportunidad Pública: Simplifica tu postulación
|Biobío
|Elutron; robot automatizado para Medicina Nuclear
|Biobío
|Notia, Sistema de emergencias escolar
|Biobío
|BOTEA: Tecnología asistida para personas TEA
|Biobío
|NeuroDolia
|Biobío
|Modutex, diseños y soluciones sostenibles
|Biobío
|Neblina captador hídrico de partículas suspendidas
|Biobío
|InstanTé: Mix de hierbas en polvo instantáneo
|La Araucanía
|Nativa: Sidra Espumante Premium
|La Araucanía
|SOHE BIMHub: integración BIM sin fricción
|Los Ríos
|Software de simulación clínica gineco-obstétrica
|Los Ríos
|Coddy: Despachos Automatizados con IA
|Los Ríos
|Plataforma de bienestar personal Legado Vivo
|Los Ríos
|Plataforma para el acceso a datos de trazabilidad
|Los Lagos
|Pintapá kit terapéutico para familia neurodiversas
|Aysén
|koster, alimentación natural para perros y gatos
|Magallanes
|<b>Generación Programa Expande 2025 / Nombre Empresa</b>
|Región
|Micronative Biotechnology SpA
|Antofagasta
|COMERCIAL E INDUSTRIAL HIDROCIL LTDA
|Antofagasta
|MATER GREEN FOOD SPA
|Coquimbo
|Trufas El Mirador SpA
|Valparaíso
|FUDBI SPA
|Valparaíso
|PHYSALIS SPA
|Metropolitana
|Asesorías Jarri Limitada
|Metropolitana
|Mentoru SPA
|Metropolitana
|Dra. Frances SpA
|Metropolitana
|Guapa Carlota Spa
|Metropolitana
|BETHERE SPA
|Metropolitana
|BLOOM RECOMMERCE SPA
|Metropolitana
|DellaTerra SpA
|Metropolitana
|Inversiones DS SpA
|Metropolitana
|COMERCIAL OLIVER SPA
|Metropolitana
|MOCCA IA SPA
|Metropolitana
|Jaipp Xperiece Spa
|Metropolitana
|RENEÉ SPA
|Metropolitana
|Sustentabilidad y Psicología SpA
|Metropolitana
|SOFÍA SHAND E.I.R.L.
|Metropolitana
|El Arca de Lucy
|Metropolitana
|DISENO E INNOVACION EN TECNOLOGIA SPA
|Biobío
|HDM SpA.
|Biobío
|Helados Proteicos Natural Fit
|Biobío
|Productora Deixis Limitada
|Aysén
|PATAGONIA BERBERIS SPA
|Magallanes
