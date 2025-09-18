SUSCRÍBETE
Recibirán casi dos mil millones de pesos: estos son los 89 emprendimientos femeninos seleccionados por Corfo

La nueva generación de emprendedoras seleccionadas trabaja en áreas tan diversas como salud, biomedicina, minería y medioambiente, con 26 proyectos alineados al ODS de Salud y Bienestar, y otros enfocados en producción responsable e innovación industrial.

Por 
Daniel Fajardo
Recibirán casi dos mil millones de pesos: estos son los 89 emprendimientos femeninos seleccionados por Corfo

En una nueva apuesta por impulsar la innovación y la participación femenina en los negocios, Corfo anunció la selección de 89 emprendimientos liderados por mujeres en todo el país, quienes recibirán en conjunto más de $1.985 millones en cofinanciamiento.

Estos proyectos forman parte de los programas Inicia y Expande Mujeres, que en marzo lanzaron una convocatoria con foco de género, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Los 89 emprendimientos femeninos seleccionados por Corfo

Del total, 63 proyectos corresponden a Inicia Mujeres 2025, que apoya ideas o prototipos sin ventas aún, con presencia en todas las regiones del país. En tanto, Expande Mujeres seleccionó 26 iniciativas que ya están en una fase más avanzada y provienen de siete regiones, todas actualmente en proceso de formalización.

“La selección de estos proyectos refleja lo positivo que está pasando en Chile en materia de emprendimiento. Queremos que este apoyo sea un impulso para que logren nuevas metas, como concretar sus primeras ventas y fortalecer sus equipos”, señaló Sebastián Arias, subgerente de Emprendimiento Temprano de Corfo, durante la presentación de los resultados.

Entre las iniciativas destacan soluciones tecnológicas y sustentables que abarcan desde plataformas de inteligencia artificial para educación y automatización de trámites, hasta desarrollos en biomedicina, minería y medioambiente.

Además, una parte importante de estos proyectos está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 26 iniciativas se enfocan en Salud y Bienestar (ODS 3), 13 en Producción y Consumo Responsables (ODS 12) y 12 en Industria, Innovación e Infraestructura (ODS 9), consolidando así una nueva generación de emprendimientos con impacto social y ambiental.

Estos son los 89 emprendimientos femeninos seleccionados por Corfo

<b>Programa Inicia 2025 / Nombre de proyecto</b><b>Región</b>
Huiroterra: biofertilizante ecológico de algasArica y Parinacota
Ukiri eco-creaciones sostenibles personalizadasTarapacá
Terra Risk Sentinel (TRS)Antofagasta
ClimaireAntofagasta
Ciencia circular: Reciclaje de paneles solaresAntofagasta
Neuro mineríaAtacama
QRGOAtacama
VIOBACT: Probióticos Naturales para la AcuiculturaCoquimbo
MedConsultValparaíso
MicroMareasValparaíso
OroVerde Minería Urbana sin ContaminantesValparaíso
Impulso Laboral - MujerValparaíso
Sanapet sanador y protector bucal para mascotasValparaíso
Academia de Pianistas BeethovenValparaíso
APP ConectemosValparaíso
Dermocosmético con polisacáridos de GanodermaValparaíso
“AMA a MAR” Protección más allá de tiValparaíso
IrisferaValparaíso
Q-far la revolución del tratamiento farmacológicoValparaíso
Reconstrucción de biodiversidad e impacto mineroMetropolitana
Tommi.AiMetropolitana
MatematizaMetropolitana
blokkaMetropolitana
TRASFECAN Trasplante de Microbiota Fecal en perrosMetropolitana
PrensaGo :“Periodismo sin Barreras”Metropolitana
NeomilkMetropolitana
b2matchMetropolitana
PRS (Plataforma de Reportería en Sostenibilidad)Metropolitana
Plataforma sobreproductoresMetropolitana
VoltsenseMetropolitana
Transparent Mental Health (TMH)Metropolitana
WaslaaMetropolitana
Wine Track OrdinalsMetropolitana
BioMap: Mapeo Inteligente de ContaminaciónMetropolitana
Nico.AI: Comunicación, Gestión y EficienciaMetropolitana
Teal Shot test genético prenatal preciso en ChileMetropolitana
Nanotecnología para captura de dióxido de carbonoMetropolitana
MediTrackMetropolitana
Elliminación de pelos y alérgenos de mascotasMetropolitana
RConn3ctMetropolitana
TutorIAMetropolitana
Reboot StudioO’Higgins
Lanzamiento TAX-AIMaule
LabRegen plataforma Agroforestería Regenerativa4.0Maule
Fito LuminariaÑuble
GreenMyc: fungicida sostenible para la agriculturaÑuble
Pexxam - Compara y reserva tus exámenes médicosBiobío
Oportunidad Pública: Simplifica tu postulaciónBiobío
Elutron; robot automatizado para Medicina NuclearBiobío
Notia, Sistema de emergencias escolarBiobío
BOTEA: Tecnología asistida para personas TEABiobío
NeuroDoliaBiobío
Modutex, diseños y soluciones sosteniblesBiobío
Neblina captador hídrico de partículas suspendidasBiobío
InstanTé:  Mix de hierbas en polvo instantáneoLa Araucanía
Nativa: Sidra Espumante PremiumLa Araucanía
SOHE BIMHub: integración BIM sin fricciónLos Ríos
Software de simulación clínica gineco-obstétricaLos Ríos
Coddy: Despachos Automatizados con IALos Ríos
Plataforma de bienestar personal Legado VivoLos Ríos
Plataforma para el acceso a datos de trazabilidadLos Lagos
Pintapá kit terapéutico para familia neurodiversasAysén
koster, alimentación natural para perros y gatosMagallanes
<b>Generación Programa Expande 2025 / Nombre Empresa</b>Región
Micronative Biotechnology SpA Antofagasta
COMERCIAL E INDUSTRIAL HIDROCIL LTDAAntofagasta
MATER GREEN FOOD SPACoquimbo
Trufas El Mirador SpAValparaíso
FUDBI SPAValparaíso
PHYSALIS SPAMetropolitana
Asesorías Jarri LimitadaMetropolitana
Mentoru SPAMetropolitana
Dra. Frances SpAMetropolitana
Guapa Carlota SpaMetropolitana
BETHERE SPAMetropolitana
BLOOM RECOMMERCE SPAMetropolitana
DellaTerra SpAMetropolitana
Inversiones DS SpAMetropolitana
COMERCIAL OLIVER SPAMetropolitana
MOCCA IA SPAMetropolitana
Jaipp Xperiece SpaMetropolitana
RENEÉ SPAMetropolitana
Sustentabilidad y Psicología SpAMetropolitana
SOFÍA SHAND E.I.R.L.Metropolitana
El Arca de LucyMetropolitana
DISENO E INNOVACION EN TECNOLOGIA SPABiobío
HDM SpA.Biobío
Helados Proteicos Natural FitBiobío
Productora Deixis LimitadaAysén
PATAGONIA BERBERIS SPAMagallanes
