Ignacio Gutiérrez y el actual momento de los rostros de TVN: “A mí me parece una medida correcta bajarnos los sueldos”

Desde el lunes Ignacio Gutiérrez es el único integrante de su equipo en pantalla desde el set del Buenos días a todos. Su compañera de labores, María Luisa Godoy, aparece en un móvil desde su casa, lo mismo que los panelistas del programa: Daniela “Chiqui” Aguayo, Hugo Valencia y Gino Costa.

Es la medida que ha tomado TVN para su matinal -y el canal en general- en el contexto de la emergencia por el coronavirus, reduciendo lo más posible la cantidad de trabajadores en sus dependencias, y potenciando el teletrabajo.

“Tiene que ver con las señales que estamos dando a la gente, y tienen que partir por casa”, dice Gutiérrez a La Tercera. “Era prudente tener un equipo reducido y con teletrabajo, y creo que ha resultado muy bien. Sí, es un programa que dura cinco horas, pero siento que tenemos que estar al aire, es lo que corresponde y con las medidas que sean”, opina.

¿Cómo ha sido seguir transmitiendo el matinal en este escenario?

Desde que partí trabajando en televisión hace 20 años, esto es lo más difícil que me ha tocado, porque tiene que ver con que emocionalmente hay que contener a un país que lo está pasando mal, además hay que informar con todo el rigor, pero también en lo emocional hoy día con un equipo que está trabajando en un 75% desde la casa.

Actualmente, desglosa el animador, el matinal solo cuenta con dos equipos de cámara, un coordinador de piso, y el invitado de turno. “No debemos ser más de seis o siete personas en el set”, enumera, “cuando en general es mucho más, cerca de 20 personas, considerando la cantidad de invitados, panelistas, productores, asistentes”.

Además de eso, Gutiérrez ha tenido que acostumbrarse al denominado “cordón sanitario” al que se somete día a día para resguardar su salud y la de su entorno. “No hago nada fuera de ir desde mi auto al canal. Todas las cosas de maquillaje son absolutamente mías. Luego de eso paso directamente al estudio donde me instalo el micrófono, el sonopronter, y tenemos las instrucciones desde la sala de dirección sin contacto. A las reuniones de pauta no asisto, las hacemos de manera virtual. Al terminar el programa lo único que hago es venirme a mi casa”, detalla.

La situación se complica cada día, y eso impacta directamente en la manera en que se emite el matinal...

Si es que en algún minuto tuviéramos que hacerlo, estoy preparado para estar yo y un camarógrafo solamente en el estudio sin ningún problema. Creo que lo importante es que tenemos una misión de comunicar y si hay que hacerlo con dos personas en el estudio, yo y el camarógrafo, se tendrá que hacer así.

Gutiérrez es el único conductor presente en el estudio del matinal.

Los canales y Anatel han conversado acerca de hacer un matinal en conjunto ¿Qué opina de eso?

Creo que si la situación es más complicada, es mucho menos viable hacer un solo matinal. Los programas somos completamente distintos, también tenemos líneas editoriales distintas, tenemos puntos de vista distintos, así que si en algún momento vamos a extremar medidas tendríamos que estar yo y un camarógrafo no más al aire. Si hiciéramos uno solo para todos los canales, necesariamente vas a tener un equipo grande, entonces creo que por medidas de seguridad deberíamos mantenernos cada uno con nuestros matinales.

Desde este viernes comienza una cuarentena obligatoria en varias comunas, entre ellas Providencia, donde está el canal. ¿Se tomarán más medidas en el matinal?

Todo el equipo, como es el caso de los medios de comunicación, tenemos permiso, además del salvoconducto en horario de toque de queda para poder trabajar en la noche. Así que ya tenemos permiso para ir y hacer el matinal en el horario normal, y no nos impide hacer el matinal ni en la semana ni fines de semana tampoco. Nos podemos desplazar entre la comuna que vivimos y el canal, que está en la comuna de Providencia. Y si claro, con cuarentena hacemos matinal, y con los mismos resguardos que hacemos hasta ahora.

“Estamos pasando por una situación que está lejos de terminar en Chile, y hay que educar, y contener, y también hay que unir, y creo que ese es un rol que cumplen los matinales absolutamente, más allá del matinal que sea. Por eso es importante que los canales mantengan los matinales al aire. Tenemos que seguir, sobre todo TVN que somos la TV pública, porque somos la TV pública en las buenas, en las malas y en las más o menos”.

Rebaja de sueldos

Esta semana TVN anunció una reducción en los sueldos de sus “rostros” televisivos hasta en un 50%: medida que obedece a las consecuencias de la emergencia sanitaria, pero sobre todo a “un robusto plan de salvataje económico” para el canal, sumergido en una crisis financiera desde 2014.

Gutiérrez es uno de los impactados por este proyecto, del que fue informado directamente por el director ejecutivo de la señal, Francisco Guijón. “Al plantearme una cosa así, no dudé ningún segundo”, asegura, “porque todas las medidas que promuevan que las personas no pierdan la pega, que sigamos trabajando todos juntos, sobre todo en esta emergencia, tengo el deber moral de decir absolutamente que sí”. Y puntualiza: “Espero (que la conversación) haya sido igual de fluida con todos mis compañeros. Yo no esperaría otra cosa que los otros animadores del canal hayan dicho exactamente lo mismo que yo”.

El animador vivió la rebaja de sueldos anunciada por el canal.

El animador, no obstante, se abstiene de dar detalles acerca de su propia rebaja salarial. “Por decisiones internas y del canal, revelar las conversaciones que hemos tenido no me parece lo más prudente”, responde al respecto.

¿Qué le parece este nuevo plan, que atañe precisamente a sus sueldos?

A mí me parece una medida correcta bajarnos los sueldos. Podría uno decir que es “acatar”, pero creo que esa no es la palabra, tiene que ver con que es la medida correcta de un plan de salvataje del canal, que viene de un tiempo. Son medidas que por lo demás pretenden mantener a los equipos juntos, unidos, y en lo que depende de mí, respetar esa medida porque yo trabajo en equipo.

¿Veía venir una medida de esta índole?

Cuando uno decide, porque estoy en TVN por decisión y por convicción, uno sabe que está en un escenario que no es el mismo a lo mejor que en otros canales, porque nosotros no tenemos ni un gran empresario que es el dueño ni otras cosas. Somos netamente un canal público que ya sabe la gente por la situación que estamos pasando. Y lógicamente uno tiene que saber que podía ser un escenario, pero el escenario para mí más importante es mantener a mi equipo.

¿Los contratos de los “rostros” permiten hacer ese tipo de ajustes?

La decisión del canal necesariamente puede tener que ver con la revisión de los contratos, pero mi llamado a todos mis compañeros es que el tema de los contratos, o las cláusulas u otras cosas que se pueden poner en los contratos, creo que tenemos que ocupar flexibilidad, porque es lo que necesita el canal. Así que si tenemos que saltarnos algunas cláusulas, lo vamos a tener que hacer porque es una decisión que tenemos que tomar todos, y espero que nadie tenga algo contrario que decir.