10 conciertos del 2018 que jamás olvidaremos

1. Lorde

Lorde-2-por-Claudia-Jaime-ok.jpg la-tercera

Foto: Claudia Jaime

Por supuesto que no fue casual que antes del concierto de Lorde en Fauna Primavera, el 10 de noviembre, sonará Running up that hill, el clásico de Kate Bush.

Al igual que la ídola inglesa, esta joven neozelandesa va sobrada de talento, magnetismo, misterio y de esa capacidad para crear universos propios que solo tienen los más grandes.

Mientras defendía esas canciones suyas, tan complejas y tan modernas, caíamos rendidos antes su encanto y nos hacía olvidar el frío que esa noche invadió Espacio Broadway.

Ya cuando se sentó a la orilla del escenario para hacernos llorar con la balada Writer in the dark, caímos en cuenta de que Lorde probablemente sea la Kate Bush de la generación Millenial.

2. David Byrne

OK-DAVID-BYRNE-DURANTE-LA24514689.jpg la-tercera

Foto: Archivo

El escenario es gigante y de pronto aparece, diminuto, un señor de traje con la réplica de un cerebro en las manos. Empieza a recitar y a cantar, y en unos minutos se transforma en un gigante que llena por completo ese enorme espacio con musicalidad y talento.

Es David Byrne, quien brindó, según Finde, el mejor show de Lollapalooza 2018. Avalan esa afirmación los más de 40 años de carrera de quien creara Talking Heads, una de las bandas más influyentes de los 80, y que luego siguió como solista siempre tratando de sorprender.

Y asombró al público de Lolla al hacer ingresar a su banda, completamente móvil, en que guitarras, tambores y teclados estaban unidos a los músicos por arneses, para permitirles moverse por la tarima y protagonizar ingeniosas coreografías.

Byrne llegó a Santiago con su último disco, American Utopia, un álbum que contiene joyas como Everybody's coming to my house y Here. Pero el escocés, consciente de que en este festival el público es variado, fue generoso y disparó también hits que lo hicieron famoso con los Heads, entre estos Burning down the housey Blind.

En resumen, una presentación impecable, entretenida y novedosa, elementos escasos en los Lolla de los últimos años.

3. Nick Cave & The Bad Seeds

Nick-Cave-1-ok.jpg la-tercera

Nick Cave & The Bad Seeds

Había expectación por presenciar el segundo concierto en Chile de Nick Cave & The Bad Seeds, la banda más fiera de todo el rock.

Aunque nada nos había preparado para lo que se vendría esa noche de octubre en el Teatro Caupolicán: un show intenso e histórico, de esos que nunca se olvidan.

Impecablemente trajeado y secundado con clase por su inseperable Warren Ellis, el maestro Nick Cave cautivó desde el comienzo, desde los primeros acordes de Jesus alone, una de las canciones de Skeleton Tree, su último disco y el que lo trajo a Sudamérica.

Desde ahí, fuimos testigos de un recorrido fascinante por una de las discografías más intachables del rock, que tuvo paradas en clásicos The Mercy Seat y From Her to Eternity.

Y para suerte de algunos, en Jubile Street invitó al público a subirse al escenario para convertirlos en acólitos de esta ceremonia en la que Nick Cave fue el dios indiscutido.

4. Radiohead

Radiohead-Estadio-Nacional-Culto.jpg la-tercera

Foto: Archivo

"¿Están usando playback?", fue una de las frases que más se escuchó durante los primeros minutos del concierto entre el público que el miércoles 11 de abril repletó el Estadio Nacional para disfrutar con Radiohead, una de las mejores bandas de rock del mundo de las últimas décadas.

La respuesta a esa pregunta era clara: no, no estaban usando playback; aunque era fácil pensar que sí lo hacían porque, mientras tocaban canciones como Daydreaming, Ful Stop y Airbag, el grupo liderado por Thom Yorke daba una clase de cómo llevar las grabaciones de estudio al escenario sin perder una gota de calidad. Radiohead sonaba, simplemente, perfecto... prácticamente igual a sus discos.

Con un setlist que hizo un recorrido por sus nuevas canciones y los hits más conocidos de la banda británica —26 canciones totales, entre las que sonaron Fake Plastic Trees, Reckoner, All I Need y Karma Police—, desde las 9 PM en punto el público disfrutó con más de dos horas y media de música en uno de los espectáculos del más alto nivel realizados este 2018 en Chile.

5. Alex Anwandter

Alex-Anwandter-por-Natalie-Lafuente-ok.jpg la-tercera

Foto: Natalie Lafuente

La noche del jueves 22 de noviembre, Alex Anwandter regresó al Teatro Caupolicán para presentar en vivo su último disco, Latinoamericana, uno de los mejores lanzamientos del 2018.

Ante un recinto repleto, el ex Teleradio Donoso confirmó su estatus de estrella pop total, en una presentación intachable en la forma y en el fondo.

Hubo de todo en las más de dos horas en que dominó el escenario: baile, hedonismo y grandes estribillos, pero también emoción y crítica política y social.

Lo que Anwandter armó en el Caupolicán fue una celebración colectiva e inclusiva, a la que también su sumaron Miranda, Javiera Mena y Gepe.

6. Taller Dejao

Taller-Dejao-por-Valentina-Palavecino-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Palavecino

Muchos de los que el 6 de octubre fueron al Festival Neutral, en Matucana 100, nunca antes vieron en vivo a Taller Dejao, el dúo de Javier Cruz y Daniel Riveros antes de que fuera Gepe.

Llevaban más de 14 años sin tocar juntos, pero eso ni se notó, porque subieron al escenario y lo dieron todo en un show musculoso, breve e intenso, que ya no se repetirá.

Pese al tiempo y la distancia, el fiato entre ambos se matiene intacto, al igual que las vigencia de las canciones de su único disco, El brillo que tiene es lo humano que queda (2004)

Gepe estuvo pletórico en la batería, desplegando una energía que luego continuó con un Dj set que armó en la fiesta post show de Neutral.

7. Ibeyi

Ibeyi-por-Gabriel-Cedres-ok.jpg la-tercera

Foto: Javier Valenzuela

En pleno verano, el 6 de febrero, las hermanas Lisa-Kaindé y Naomi Díaz, debutaron en Chile con una presentación en el Teatro Nescafé de las Artes que dejó huella.

Armadas con sus voces privilegiadas, sus poderosas canciones y el ritmo que llevan en su sangre franco-cubana, esta jovenes, con apenas 24 años, dejaron el claro que el futuro es de ellas.

Es cierto, que contagiaron e hicieron bailar con su ritmos globales, pero más que a eso, estas hermanas vinieron a empoderarnos y a hacernos recuperar la fe en la música.

8. Mercury Rev

Mercury-Rev-por-Claudia-Jaime-ok.jpg la-tercera

Foto: Claudia Jaime

Había cierta decepción antes de uno de los conciertos previos a Fauna Primavera, luego de que se anunciara la baja de Deerhunter, por la muerte de uno de sus ex integrantes.

Así, en el cartel del opening act del festival, el 8 de noviembre en la Blondie, solo quedaron Mercury Rev, unos veteranos del indie que esa noche debutaban en Chile.

Pero bastaron un par de minutos para que los de Buffalo se ganaran al público con la revisión de Deserter's songs, su disco más elogiado y uno de los más recordados de los 90.

Con su pop espacial, nos hicieron flotar y nos llevaron a universos sicodélicos en los que nunca antes imaginamos estar.

Fue un concierto mágicamente inesperado y una de las sopresas más bonitas que nos dejó el 2018.

9. Inti Illimani Histórico: Malé

Inti-Illimani-ok.jpg la-tercera

Inti Illimani Histórico

Entre el 28 de julio y el 1 de junio, Inti Illimani Histórico montó en el Teatro Municipal de Las CondesMalé, un concierto junto a la compañía teatral La Mona Ilustre.

Fue la manera que escogieron para celebrar sus 50 años de trayectoria y una forma de también de acercarse al público infantil.

Malé es un espectáculo inspirado en su disco Travesura y todo un deleite sonoro y visual, en el que los ritmos latinos de Inti Illimani Histórico se entremezclaron con las marionetas, las artesanías y los personajes creados por La Mona Ilustre.

Sobre el escenario ocurría la magia y en las butacas también: mientras los niños bailaban, los adultos quedaban boquiabiertos con este show, que merece ser montado a lo largo de todo Chile.

10. Future Islands

Future-Islands-por-Gary-Go-ok.jpg la-tercera

Foto: Gary Go

Nunca nadie sudó tanto en vivo como lo hizo Samuel T. Herring, el frontman de Future Islands, en el show que cerró el festival Fauna Otoño, el sábado 12 de mayo en Espacio Riesco.

Como si fuera un león enajaulado, el de Baltimore no paró de correr, hacer coreografías extrañas y de sacarse los pulmones para cantar esas apasionados himnos de pop sintetizado, que recuerdan a los Pulp de comienzos de los 90.

El de Future Islands fue el broche de oro para una jornada que ya había tenido al legandario Sun Kill Moon y a los ruidosos Mogwai.

En la foto principal: Lorde, por Claudia Jaime