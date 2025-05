3 formas de recordar a Frida Kahlo en su cumpleaños

Fue el 6 de julio de 1907, en Coyoacán (Ciudad de México), cuando llegó al mundo la tercera hija del matrimonio formado por el fotógrafo alemán Guillermo Kahlo y la mexicana Matilde Calderón: Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, conocida mundialmente, simplemente, como Frida Kahlo.

Este viernes se cumplen 111 años desde ese día, y para recordar (y celebrar) a la reconocida pintora mexicana, armamos este mini especial con panoramas.

En Netflix

En el amplio catálogo de Netflix, las películas y documentales sobre Frida Kahlo han ido disminuyendo con el tiempo.

Hoy solo está disponible la película Frida (2002), dirigida por Julie Taymor, y protagonizada por la actriz mexicana Salma Hayek.

Basada en el libro de la historiadora del arte Hayden Herrera (nominada al Pulitzer por esta biografía), la película se centra en la apasionante figura de Frida Kahlo, que durante toda su vida tuvo que enfrentar distintos tormentos... Desde su enfermiza infancia, hasta la complicada relación que mantuvo con su marido, el también pintor, Diego Rivera (Alfred Molina).

Es una buena película para disfrutar este día si quieres conocer más sobre la obra y la compleja mente de esta artista.

Ojo que el año de su estreno estuvo nominada a 6 premios Oscar, de los cuales ganó la estatuilla a Mejor Maquillaje y a Mejor Banda Sonora.

Mírala en Netflix haciendo click acá.

En La Moneda

Expo-en-el-Centro-Cultural-la-Moneda-12.jpg la-tercera

En nivel -3 del Centro Cultural La Moneda también se puede recordar a Frida, pero en este caso apreciando en persona algunas de las obras que la hicieron tan reconocida.

Es en la muestra Grandes Artistas Latinoamericanos —que estará ahí hasta el 22 de julio—, que expone 171 obras de más de 100 artistas de Latinoamérica, donde está, por ejemplo, la obra llamada Mi vestido cuelga aquí (1933).

Es una mezcla de óleo y collage realizado por Frida Kahlo, en el que cuelga uno de sus típicos atuendos mexicanos sobre un paisaje de EE.UU.

También hay obras de su marido, Diego Rivera, como el óleo El grande de España (1914), en el que el pintor retrató al mariscal Simón Mijailovich Budienni con un estilo cubista.

La entrada es gratis antes de las 12 PM, y los niños y tercera edad pagan sólo $ 1.500.

ESTACIONAMIENTO: En Teatinos al llegar a Alameda, subt., $ 47 el minuto.

En formato libro

Frida-Kahlo-libro-antiprincesas.jpg la-tercera

¿Habrá una mejor forma para recordar a esta gran artista que leyendo sus historias?

En 2015 la editorial Chirimbote de Argentina decidió romper con el estereotipo de los libros con historias de princesas para niñas, y lanzó la colección Antiprincesas.

Esta cuenta —con bellas ilustraciones y una narración pensada para llamar la atención de l@s niñ@s— la historia de grandes artistas latinoamericanas, como Violeta Parra y Frida Kahlo.

Fue tanto el éxito de esta colección, que el libro Frida Kahlo para Niñas y Niñosestá agotado en casi todas las librerías del país.

Pero en la Librería Lolita de Providencia, que atiende el escritor Francisco Mouat (su dueño), aún tienen ejemplares ($ 8.730).

También tienen en stock el libro de la editorial Lumen, Frida Kahlo una biografía ($ 12.000), de la ilustradora española Maria Hesse.

HORARIO: Lu. a sá., 10.30 AM a 2 PM y 3 PM a 8 PM. Do., 11 AM a 2 PM y 3 PM a 8 PM.

La foto principal es un retrato de Frida Kahlo pintado con oleo sobre madera por Saed de los Santos.