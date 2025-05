Bocanáriz: Chile en una copa

Bocanáriz es de esos lugares imprescindibles si te gusta el vino o si quieres estar al día con la tendencias y novedades del vino chileno.

De hecho aquí encuentras más de 350 las etiquetas nacionales. Y no hablamos sólo de la cantidad de botellas.

Una de las gracias de este lugar es que puedes probarlos por copa. Incluso por vuelos, que son catas de copas más pequeñas -50 cc-, que te permiten probar sólo los mejores vinos de distintas viñas por ejemplo.

Son 12 las versiones de vuelos, que encuentras agrupadas en temáticas como vinos íconos o novedades de la industria, por ejemplo.

Uno de estos vuelos son las “cepas por descubrir” ($ 6.900), que incluyen el Sauvignon Gris de Casa Marín, Torontel Naranjo de Maturana Wines y Portugais Bleu de Viña Carmen.

bocanariz-3.jpg la-tercera

Comer en Bocanáriz

¿Con qué acompañarlo? La carta está pensada en sabores que mariden con el vino. Con sabores como cítricos, agridulces o herbáceos por ejemplo.

Dentro de los cremosos, puedes probar el "pescado de roca" ($ 13.500) por ejemplo, que es el pescado del día, con soba -pasta bien finita- a la carbonara y un huevo a baja temperatura.

HORARIO: Lu. a mi., 12.30 PM a 12 AM. Ju. a sá., 12.30 PM a 12.30 AM. Do., 7 PM a 11.30 PM. ESTACIONAMIENTO: Merced 317, $ 2.700 la hora.