Chicken Love You: los sánguches de pollo frito de Pipe Sánchez tienen su primer local

Chicken Love You es un nombre que probablemente te suene si amas los sanguchitos y el pollo.

Hablamos de la primera sandwichería de pollo frito de Santiago, una a cargo Felipe “Pipe” Sánchez, el mismo food blogger detrás de la guía @365sanguchez.

La que en tiempos de pandemia partió como delivery y con Leon Reynes como socio el mismo empresario gastronómico ligado a delicias Lulupok y Uncle Fletch.

Chicken-ficha-listo-.jpg la-tercera

Foto: Chicken Love You

Ahora acaba de abrir primer local, en el mall Arauco Maipú, hasta donde puedes probar in situ los sanguches de Chicken Love You, que tienen al pollito frito como protagonista.

Por lo momento se trata de la misma carta que encuentras en su delivery y puedes ver con más detalles en su Instagram @chickenloveyou.cl

Chicken Love You: tentación de pollito frito

Chicken-foto-listo-.jpg la-tercera

Foto: Chicken Love You

Ahí encuentras 11 opciones de sándwiches de pollo frito, que puedes pedir con tofu si eres vegetariano.

Entre sus imerdibles están el #NoSeaiGallina ($ 6.666), que pica harto, porque es un pollo frito que va con salsa de ají puta madre, más ají amarillo encurtido en casa, pepinillos gruesos y doble alioli de ajos fermentados en miel. Todo en pan de papa, enmantequillado y tostado.

Otra opción es el She can't love you ($ 6.490), un pulled chicken en salsa en salsa bbq, más queso cheddar derretido, jalapeños encurtidos, coleslaw, y alioli, que pica pero poquito.

O el Los pollitos dicen ($ 4.990), de pollo frito, queso americano fundido, kétchup y mayonesa.

chicken-2-listo-.jpg la-tercera

Foto: Chicken Love You

Y si vas con mucha hambre a Chicken Love You pide el Vaca y pollito ($ 9.990, foto superior), que viene con dos pollos fritos en vez de pan y en el interior una hamburguesa de queso frita con tocino, cebolla caramelizada y la salsa de la casa.

Además, como te contábamos, hay opciones vegetarianas en base a tofu, como el Tofu Claudio gallo ($ 6.490), con tofu crispy bañado en salsa agridulce y untoque picantito, más pepinillos dulces, sésamo, cebollín y la salsa de la casa.