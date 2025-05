Chipe Libre: Pisco más allá de la piscola

¿Te imaginas una barra con más de 100 etiquetas de pisco? Eso es lo que ofrece Chipe Libre, el bar de barrio Lastarria que se autodenomina República Independiente del Pisco.

Para empezar, ahí encuentras más de 100 etiquetas de este destilado con origen en Chile y Perú.

Y una de sus gracias es que puedes probar su carta en formato de "vuelos", es decir, con pequeñas copas, cosa de poder apreciar las diferencias entre uno y otro.

Son 11 tipos de vuelos, como los "premium de Chile" ($ 10.100), el más caro porque reúne los tres piscos estrella chilenos: Mal Paso, Waqar y Kappa.

Otra opción es que pruebes los "macerados" ($ 4.500) hechos en el lugar. Son de huesillo, hoja de coca y flor de hibiscus.

Chipe-libre-9.jpg la-tercera

Cocteles en base a pisco en Chipe Libre

También hay cocteles de autor. Como el "picardía del Limarí" ($ 4.500) que tiene pisco, jugo de pomelo, jugo de mango, un toque de ají verde y hojas de menta.

Otro suave es "pisco is in the air" ($ 4.600) con pisco, jugo de limón, jugo de papaya, frambuesas y albahaca.

Acompáñalos con uno de los ceviches, como el "carretillero" (con jibia, ulte y jibia frita).

Además hay opciones para dos como el "cebiche mixto" ($ 15.500), con pescado del día, con almejas, jaiba y piures.

HORARIO: Lu. a mi., 12.30 PM a 12.30 AM. Ju. a sá., 12.30 PM a 1 AM. ESTACIONAMIENTO: Merced 317, Merced 317, $ 2.100 la hora.