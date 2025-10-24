Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX.

La artista nacional Isidora Kauak Aguad presentará este viernes 24 de octubre su exposición Espíritus Domésticos, la cual explora el espiritismo practicado en Chile durante el siglo XIX.

Según se detalla, la propuesta “sitúa el espacio doméstico como un lugar de comunicación, pero también como un espacio intelectual, espiritual y creativo, principalmente para las mujeres practicantes”.

Kauak Aguad declaró a través de un comunicado que “ Espíritus Domésticos invita a repensar el hogar como un territorio de mediación entre lo visible y lo invisible, donde las mujeres espiritistas del siglo XIX transformaron la intimidad doméstica en un lugar de encuentro intelectual, creativo y espiritual” .

Enfatizó que la exposición aborda estas prácticas no como curiosidades del pasado, sino como formas de pensamiento alternativo y resistencia frente a estructuras sociales del pasado y del presente.

Cuándo y dónde se inaugurará Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

La inauguración de la exposición Espíritus Domésticos se llevará a cabo este viernes 24 de octubre a las 20:00, en la Galería Sagrada Mercancía . La dirección es Sazié 2065, Santiago Centro.

En el comunicado se anticipa que “a partir de una investigación que combina archivo histórico, símbolos y un marco teórico vinculado al Esoterismo Occidental, el proyecto propone una instalación escultórica y audiovisual que reactiva la memoria del inmueble donde hoy funciona la galería , en el tradicional barrio República”.

“Este espacio, cargado de capas históricas y resonancias invisibles, se transforma en una presencia viva que dialoga con las nociones de percepción y conocimiento a través de la experiencia artística”.

El proyecto, desarrollado con el apoyo del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (FONDART), se inscribe en la línea de trabajo de la artista, orientada a explorar los vínculos entre memoria, percepción y la dimensión esotérica.