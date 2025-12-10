VOTA INFORMADO por $1100
    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    La instancia es con entrada liberada y abierta al público. Desde el Instituto de Estudios de la Sociedad afirman que busca promover la lectura, el encuentro y la difusión del pensamiento crítico. La feria contará con actividades y conversatorios, así como con descuentos y promociones especiales.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión. Foto: archivo / referencial.

    El Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) realizará una nueva versión de su Feria de Libros, instancia que reunirá a 16 editoriales convocadas y que este año se titula Libros para pensar.

    Se trata de un evento con entrada liberada y abierto al público, el cual busca promover la lectura, el encuentro y la difusión del pensamiento crítico, según afirman los organizadores.

    Entre las 12:00 y las 20:00, quienes asistan podrán recorrer gratuitamente el catálogo de las editoriales y librerías invitadas.

    Chevengur, Tajamar, Bicentenario, Tanto Monta, Amanuta, Libertad y Desarrollo, Hueders, Ignacio Carrera Pinto Ediciones, Fondo de Cultura Económica, Chema Librería, Ediciones Universidad San Sebastián, Orjikh, Liberalia, Mini Lupa, JC Sáez Editor y, por supuesto, el IES, serán parte de la instancia.

    El director ejecutivo del IES, Claudio Alvarado, declaró a través de un comunicado: “Para el IES, promover la lectura y el diálogo intelectual es parte esencial de nuestro trabajo, que busca servir a la sociedad en el plano de las ideas”.

    “Esta feria es una invitación abierta a reencontrarnos con los libros, a conversar sin apuros, a darnos un momento de reflexión serena y favorecer una mirada de mediano y largo plazo”.

    Cuándo y dónde será la Feria de Libros IES 2025

    La nueva versión de la Feria de Libros se realizará el próximo viernes 12 de diciembre, de 12:00 a 20:00 horas, en la sede del IES.

    Esta última está ubicada en Renato Sánchez 3838, Las Condes, en la Región Metropolitana.

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión.

    Qué descuentos y promociones ofrecerá la Feria de Libros IES 2025

    La feria también contará con descuentos y promociones especiales.

    Los organizadores anticipan: “Por ejemplo, Libertad y Desarrollo tendrá todo su catálogo con 20% de descuento, mientras que Ediciones USS dispondrá de libros a $2.000 y $5.000, además de un 20% de descuento general y una promoción 3x2 en los últimos tomos de Historia de Chile 1960-2010”.

    “Mini Lupa, en tanto, aplicará un 15% de descuento en la compra de dos o más libros, mientras que Chema Librería tendrá sus libros con un 10% de descuento. En el caso del IES, las novedades tendrán un 20% de descuento y habrá muchos libros a precio de liquidación”, agregan.

    Cuál es el programa de actividades de la Feria de Libros IES 2025

    La Feria de Libros del IES contará con un variado programa de actividades culturales, pensado para todas las edades, que incluye conversatorios, cuentacuentos y firma de libros.

    Revísalo a continuación:

    12:30 – 13:30

    Conversación en torno al libro El Partido Conservador chileno, 1857–1966.

    Exponen Alejandro San Francisco y Cristián Garay Vera (Ed. Bicentenario).

    14:00 – 15:00

    Una conversación entre líneas: sobre el oficio de escribir.

    Exponen: Daniel Mansuy y Pablo Ortúzar, modera Josefina Araos (IES).

    15:00 – 15:30

    Firma de libros con Daniel Mansuy y Pablo Ortúzar.

    16:00 – 17:00

    Cuentacuentos de ¡Paciencia!, de Leticia Jorge, y Cuatro patas y una colita, de Katherine Strauss.

    Presentan: Pamela Leiva (Ed. Mini Lupa).

    17:00 – 17:30

    Cuentacuentos musicalizado basado en Navegantes: protagonistas inesperados de una aventura que cambió el mundo, de Ana Tironi Barrios.

    Presenta: Francisca Cortés Guarachi (Ed. Universidad San Sebastián).

    18:00 – 19:00

    Conversatorio en torno al libro El alma cristiana de Hispanoamérica, de Mariano Fazio.

    Exponen: Joaquín García-Huidobro y Manfred Svensson, modera Camila Jiménez (Ed. Tanto Monta).

