Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente
El encuentro por el medioambiente y la cultura también contará con actividades para niños y las presentaciones de artistas como Nicole, Newen Afrobeat y Paz Quintana. Se trata de un festival de carácter gratuito y abierto a la comunidad. Revisa acá cómo conseguir las entradas.
Este sábado 22 de noviembre se desarrollará el festival Santiago Ecofest, evento de carácter gratuito y abierto a la comunidad que busca destacar la importancia del medioambiente de la Región Metropolitana.
La instancia es organizada por el Gobierno de Santiago, a través del programa Ecobarrios, junto a IUS Latam.
El encuentro por el medioambiente y la cultura contará con charlas, talleres, actividades para niños y música en vivo.
Destacados artistas nacionales como Nicole, Newen Afrobeat y Paz Quintana serán parte del festival.
“Vivir y ser parte de la Región Metropolitana conlleva un compromiso con el medioambiente. Como Gobierno de Santiago estamos enfocados en esta tarea, prueba de ello es el Santiago Ecofest, un espacio gratuito, familiar y destinado a poner en relevancia el cuidado del medioambiente y nuestro rol como vecinas y vecinos de Santiago”, declaró el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, a través de un comunicado.
Además, el festival contará con experiencias internacionales a través de la Embajada de Suecia, que mostrará soluciones efectivas aplicables en torno a la sostenibilidad urbana, gestión de residuos, economía circular y energías limpias.
“Invitamos a todas y todos los vecinos de Santiago a ser parte de este festival medioambiental, familiar y que además es un excelente panorama para este fin de semana”, enfatizó el gobernador.
Dónde será Santiago Ecofest y cómo conseguir tus entradas gratuitas
Santiago Ecofest se desarrollará este sábado 22 de noviembre en el Parque Quinta Normal, ubicado en Av. Matucana 510, desde las 10:00.
Cabe recordar que se trata de un evento con entradas gratuitas. Puedes conseguir tus tickets en el sitio web del Gobierno de Santiago, haciendo clic en este enlace.
