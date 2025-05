Conciertos 2018: los imperdibles del segundo semestre

Cuando comienza a despedirse el invierno y se acerca la primavera, se empieza a poner interesante la temporada de conciertos 2018 en Chile.

De septiembre en adelante es cuando se comienzan a suceder -casi sin respiro- los shows más esperados.

Si todavía no sabes a cuáles ir, revisa esta guía con los conciertos 2018 que no debes perderte.

Javiera Mena

29 de septiembre

Aunque lo publicó en abril, recién el 29 de septiembre Javiera Mena lanzará en vivo su cuarto disco, Espejo.

Será en el Teatro Caupolicán, el mismo recinto donde en 2016 celebró los 10 años de su debut, Esquemas juveniles.

Hasta ya llevará el pop electrónico de lujo de su última placa y ese show ultra futurista tan aplaudido en Sudamérica y Europa.

Como teloneras, acaba de anunciar el dúo Marineros, que desde hace tiempo no tocan en vivo en Santiago.

HORARIO: 29 de septiembre, 9 PM ENTRADAS: Desde $ 6.000, en Ticketek

Nick Cave & The Bad Seeds

5 de octubre

Asegúrate una entrada ahora mismo, que este es uno de los conciertos 2018 más esperados.

Desde 1996 que no se veía en Chile a Nick Cave, uno de los nombres de referencias del rock más ilustrado.

Casi no necesita presentaciones, porque desde sus comienzos, con el grupo The Birthday Party, el austrialino viene marcando su nombre con mayúsculas en la historia de la música.

Lo demostrará el 5 de octubre en el Teatro Caupolicán junto a The Bad Seeds, la incombustible banda que lo acompaña.

En un show que ya se anticipa intenso y emotivo, interpretará la larga lista de canciones memorables que tiene, entre ellas las de su último disco, el sentido Skeleton tree.

Su recital será parte de la gira americana que también lo llevará a México, Uruguay, Argentina, Brasil, EE.UU. y Canadá.

HORARIO: 5 de octubre, 9 PM ENTRADAS: Desde $ 28.000, en Ticketek

Camila Cabello

18 de octubre

La cubano-estadounidense dio uno de los shows más frescos del pasado festival Lollapalooza Chile.

Si te la perdiste, tendrás una nueva oportunidad el 18 de octubre en Movistar Arena, recinto que recibirá su exitoso Never be the same tour.

Hit total en YouTube y en Spotify, la ex Fifth Harmony encenderá el escenario con canciones como Havana y Crying in the club, muestras contundentes de que Camila maneja como pocas la fórmula para dignificar el pop mainstream.

HORARIO: 18 de octubre, 8 PM ENTRADAS: Desde $ 27.550, en Puntoticket

Sting & Shaggy

23 de octubre

Curiosa dupla la del inglés y el jamaiquino, aunque no lo es tanto si recuerdas que Sting se hizo conocido con el reggae pop de The Police.

El destino -y el reggae- los unió y este año publicaron un disco juntos, 44/876, el mismo que mostrarán en Santiago el 23 de octubre, en Movistar Arena.

Si eres fans de uno u otro quedarás feliz también, porque interpretarán juntos temas de sus repertorios propios, desde Englishman in New York hasta Mr. Boombastic.

HORARIO: 23 de octubre, 9 PM ENTRADAS: Desde $ 25.300, en Puntoticket

Robbie Williams

5 de noviembre

Otra de las sorpresas de la temporada de conciertos 2018 es el regreso de esta estrella del pop británico.

Desde hace 12 años que no se presentaba en Chile, pero estará de vuelta el 5 de noviembre en Movistar Arena, gracias al The Heavy Entertainment Show Tour.

Asaltará ese escenario con éxitos como Feel y Rock Dj y aprovechará de mostrar las canciones de sus últimos trabajos.

HORARIO: 5 de noviembre, 9 PM ENTRADAS: Desde $ 28.000, en Puntoticket

Mercury Rev + Deerhunter

8 de noviembre

En la previa del festival Fauna Primavera, la Blondie abrirá sus puertas para recibir a dos bandas estadounidensese de culto: Mercury Rev y Deerhunter.

Ambos protagonizarán el opening de este festival, en una presentación que marcará el debut de ambas en tierras chilenas.

Aunque aparecieron en épocas diferentes -Mercury Rev a fines de los 80 y Deerhunter en el siglo XXI-, comparten la capacidad de crear mundos propios a partir del pop, un estilo con el que experimentan y que retuercen.

Márcalo en tu agenda, que de seguro será una noche memorable.

HORARIO: 8 de noviembre, 9 PM ENTRADAS: $ 27.750, en Puntoticket

Blondie

10 de noviembre

https://www.youtube.com/watch?v=StKVS0eI85I

Debutaron en Chile en 2004, como las estrellas de la segunda noche del Festival SUE. Luego, regresaron en 2009, como parte del Pepsi Fest, que se hizo en Movistar Arena. Ahora, Blondie estarán de vuelta en Chile, para felicidad de sus miles de fans.

La banda liderada por Debbie Harry, se presentará en Santiago como parte de otro festival, Colors Night Lights, que se hará en el Velódromo del Estadio Nacional, el sábado 10 de noviembre.

En esta tercera visita llegan con un nuevo trabajo Pollinator, publicado año pasado, y con su arsenal de clásicos, desde Atomic hasta el influyente Rapture.

Los neoyorquinos serán el plato fuerte de un cartel que también incluye a dos grupos ingleses, The Magic Numbers y Asian Dub Foundation.

FECHA: 10 de noviembre ENTRADAS: Desde 32.000 en Ticketplus (disponibles desde el 29 de septiembre)

Roger Waters

14 de noviembre

Es cierto, Rogers Waters ha venido en varias ocasiones a Chile, pero para sus fans y los de Pink Floyd siempre valdrá la pena reencontrarse con esta leyenda de la música.

¿Qué lo trae de vuelta? El Us + Them Tour, ese que llegará el 14 de noviembre al Estadio Nacional.

Ahí mostrará -con la espectacular puesta en escena a la que nos tiene acostumbrados- temas de Pink Floyd junto a los de su nuevo trabajo, Is this the life we really want?

HORARIO: 14 de noviembre, 8 PM PRECIO: Desde $ 62.100, en Puntoticket

Bad Gyal

17 de noviembre

Si estás al día en la música urbana, entonces sabrás todo el revuelo que están causando músicos jovencísimos como Rosalía, Ms Nina, C Tangana y Bad Gyal.

¿No lo estás? Tranquilo, que tendrás una oportunidad para ponerte al día el próximo 17 de noviembre en el Club Subterráneo.

Esa noche ahí tocará Bad Gyal, la chica que se está comiendo el mundo con su explosiva mezcla de trap, dancehall, reggaeton y cualquier estilo que se le antoje.

Basta con decir que la web Fact Magazine -medio de referencia de la música electrónica- elegió su Jacaranda como la mejor canción del año 2017.

HORARIO: 17 de noviembre, 9 PM ENTRADA: Desde $ 12.000, en Eventrid

New Order

21 de noviembre

Si nos los has visto en las otras tres ocasiones que han venido a Chile, no dejes pasar la oportunidad de encontrarte cara a cara con una de las leyendas de la música británica.

New Order regresará al país el próximo 21 de noviembre, para dar un concierto en el Teatro Caupolicán, el mismo recinto donde se presentaron en 2016.

Razones para ir a ver a los de Bernard Sumner, pero podríamos enumerar algunas: Blue Monday, True faith, Your silent face, Cermony... Clásicos inmarchitables del pop que hay escuchar -y bailar- en vivo, aunque sea una vez en la vida.

FECHA: 21 de noviembre ENTRADAS: Desde $ 36.800, en Puntoticket

L7

30 de noviembre

La temporada de conciertos 2018 será testigo del debut en Chile de una banda histórica: L7.

Aparecieron a mediados de los 80 y se hicieron un espacio en el grunge con su crudeza, demostrando que las mujeres también sabían rockear.

Vienen como invitados al aniversario 18 de Rockaxis, que será el 30 de noviembre en el Club Chocolate.

En esta celebración también tocarán las chilenas Cler Canifrú y Frank 's White Canvas.

Ojo, que este es un evento para mayores de 18 años.

HORARIO: 30 de noviembre, 9 PM ENTRADAS: $ 25.000, en Eventrid

Morrissey

14 y 15 de diciembre

La temporada de conciertos 2018 la cerrará Morrissey. Eso hasta ahora, porque con bigmouth nunca se sabe...

El rey de la melancolía y polemista eterno regresará al país en diciembre por partida doble.

El viernes 14 podrás verlo en Gran Arena Monticello, mientras que el sábado 15 estará en Movistar Arena.

Una vez más, será una ocasión obligada para reencontrarse con uno de los últimos genios del pop que nos va quedando.

HORARIO: 14 y 15 de diciembre ENTRADAS: En Puntoticket

Pasados

Animal Collective

Sábado 1 de septiembre

Club Fauna tirará la casa por la ventana para celebrar sus nueve años.

Para su festejo armaron un line-up irresistible, que podrás disfrutar el sábado 1 de septiembre en el Teatro Teletón.

Lo encabeza Animal Collective, la banda estadounidense que regresa a Chile luego de su memorable debut en 2008, en el desaparecido industria cultural.

Aquí traen el show en el que tocan por completo Sung tongs, uno de sus discos fundamentales.

El cantautor Father John Misty, los australianos Cut Copy, los mendocinos Perras on the Beach y los locales Niños del Cerro completan el cartel del aniversario de Club Fauna.

HORARIO: Sábado 1 de septiembre, 7 PM ENTRADAS: $ 41.800, en Puntoticket

Gary Numan

Sábado 1 de septiembre

Una de los anuncios más sorpresivos en la cartelera de conciertos 2018 fue el de este pionero del pop sintetizado.

El 1 de septiembre en Gran Arena Monticello será su debut no sólo en Chile, sino también en Sudamérica.

Será un ocasión irrepetible para oír por primera vez en vivo acá canciones fundamentales en la historia del pop, como Cars y Metal.

Por si fuera poco, viene a mostrar un disco nuevo, Savages (2017), que está ambientado en un futuro apocalíptico.

HORARIO: Sábado 1 de septiembre, 9 PM ENTRADAS: Desde $ 29.900, en Ticketpro

El Mató a un policía motorizado + Ases Falsos

Sábado 1 de septiembre

Uno de los conciertos más esperados por lo fanáticos del indie rock en español es el que reunirá a El Mató a un policía motorizado, Ases Falsos y Usted Señalemelo este sábado 1 de septiembre en el Teatro Coliseo.

Un imperdible por dónde se le mire, porque es la ocasión perfecta para disfrutar en vivo con los shows en vivo de dos de las mejores bandas de rock de Argentina y Chile.

Ahora que las preventas se agotaron, las entradas van desde los $ 20.000.

Mark Lanegan Band

12 de septiembre

Vuelve la voz más cavernosa del indie gringo.

Mark Lanegan, el ex líder de Screaming Trees, mítica banda de la escena de Seattle de los 90, regresa con su banda para presentar Gargoyle, su décimo álbum como solista.

Lo hará el miércoles 12 de septiembre en el Club Subterráneo, en una cita imperdible para los seguidores del rock más crudo y de sus múltiples proyectos (The Gutter Twins y The Twilight Singers, entre otros).

HORARIO: 12 de septiembre, 9.30 PM ENTRADAS: $ 24.000, en Puntoticket

En la foto principal: Blondie, promocional