De Sarah Paulson a Sharon Stone: el estelar reparto de Ratched, la adictiva nueva serie de Ryan Murphy

Ratched es la nueva serie en Netflix de Ryan Murphy, el genio de la TV creador de Glee, American Horror Story, The politician y Hollywood.

Se estrenó el viernes pasado y de inmediato pasó a ocupar los primeros lugares de los títulos más vistos en el servicio de streaming en varios países del mundo.

Es que es fácil hacerse adicto a esta producción en la que Murhpy revive a Mildred Ratch, la manipuladora y cruel enfermera que el mundo conoció en la película de 1975 Atrapado sin salida.

Y engancha no solo con su historia retorcida y sangrienta, que se ambienta en un hospital siquiátrico en la California de los años 40, sino también con su ambientación colorida y milmetricamente cuidada y su banda sonora, a cargo de Mac Quayee y que recuerda a la música de Bernard Herrmann para las películas de Alfred Hitcock.

Puedes leer nuestra reseña de la serie acá.

Aunque sin duda lo mejor de Ratched es su elenco, en el que destaca un grupo de destacadas actrices, de Sarah Paulson hasta Sharon Stone, que dan vida a la mujeres que llevan adelante la trama en esta producción.

Acá hacemos un repaso del brillante reparto de la nueva genialidad de Ryan Murphy.

Sarah Paulson

Ratched.jpg COURTESY OF NETFLIX

Ratched | Netflix

La actriz estadounidense encarna a una joven Mildred Ratched, la enfermera que tras asistir en la guerra llega al hospital Santa Lucía para llevar a cabos sus planes.

Un personaje frío, calculador, manipulador y sádico, que no duda en sacar a todos quienes se interpongan entre sus objetivos. Aunque también tiene momentos de bondad y misericordia, que revelan una personalidad más compleja.

No es raro verla como protagonista, ya que es una de las actrices fetiches de Murphy. Ya trabajaron juntos en la serie antológica American Horror Story, por la que hasta Paulson ganó un Emmy como Mejor Actriz en Miniserie.

Cynthia Nixon

Ratched-6-ok.jpg la-tercera

Ratched | Netflix

Cómo no recordar a Cynthia Nixon, la actriz que para muchos siempre será Miranda Hobbes, esa abogada que dejó atrás los prejuicios para quedarse con un bartender en la icónica serie Sex and the City.

En Ratched interpreta uno de los roles más sólidos de su carrera, el de Gwendoyln Briggs, la periodista que asesora a un despiadado gobernador y que entabla una compleja relación con Mildred.

A lo largo de los ocho capítulos de la serie, todos sufrimos con el corazón roto de Gwendy.

Judy Davis

Ratched-8-ok.jpg la-tercera

Ratched | Netflix

Esta actriz austrialana, dos veces nominada al Oscar y ganadora de dos BAFTA, es la más experimentada del reparto de esta producción.

Conocida por sus roles en películas como My brilliant career (1979), Pasaje a la India (1984) y Barton Fink (1991), acá da vida a Betsy Bucket, la jefa de enfermeras del hospital Santa Lucía.

Un rol en el que deja en claro con creces por qué Murphy pescó el teléfono para tenerla en su serie.

Sharon Stone

Ratched-9-ok.jpg la-tercera

Ratched | Netflix

El hospital Santa Lucía está repleto de personas extravagantes, aunque la más excéntrica de todas no está internada ahí.

Es Lenore Osgood (Sharon Stone), una millonaria que parece sacada de un sueño y que no se separa nunca de su mona.

Tiene un solo objetivo en mente: conseguir -literlamente- la cabeza del director del hospital, el doctor Richard Hanover, quien dejó sin pies ni manos a su hijo luego de un insólito tratamiento.

Sophie Okonedo

Ratched-12-ok.jpg la-tercera

Ratched | Netflix

Y hablando de personajes extravagantes, el que encarna la actriz británica Sophie Okonedo en Ratched es de antología.

Acá interpreta a una mujer con personalidad múltiple, que pasa en unos segundos de ser una prepotente violinista que tocó para los reyes a una violenta enemiga del mismísimo Hitler.

Sin esperarlo, jugará un rol clave en el futuro que le espera a Mildred Ratched.

Si todavía no ves la serie, puedes hacerlo con el enlace que está a continuación.

Ver en Netflix