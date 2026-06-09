Desde un ciclo de piano hasta un programa de célebres obras italianas: los próximos conciertos en la Gran Sala Sinfónica Nacional

La programación del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC) contempla distintos conciertos en la Gran Sala Sinfónica Nacional esta semana.

El miércoles 10 de junio, el destacado pianista, compositor y académico argentino, Jorge Pepi Alós , protagonizará el segundo concierto del IX Ciclo de Piano, denominado Arquitecturas musicales: De la sonata a la balada .

La presentación, agendada para las 19:30, contará con un programa dedicado íntegramente a una de las formas más desafiantes del repertorio pianístico, el Estudio.

A través de obras de Carl Czerny, Claude Debussy, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Aleksandr Scriabin, Olivier Messiaen, György Ligeti y Robert Schumann, el concierto propone un recorrido por más de 150 años de historia, abordando un formato concebido originalmente para el aprendizaje técnico, pero que evolucionó hasta convertirse en una de las formas de mayor valor artístico.

“Los estudios suelen relacionarse con aprender a tocar rápido y no equivocarse, pero la técnica es todo: es el sonido, el ritmo y todos los fenómenos que están incluidos en la música”, declaró Pepi Alós a través de un comunicado.

El músico destacó además la amplitud estética del programa: “Quise mostrar los comienzos de los estudios con Czerny, los últimos grandes estudios del siglo XX con Ligeti, momentos fundamentales de la literatura pianística y, por supuesto, el siglo XIX representado por Schumann, Chopin y Liszt”.

“Es un programa complejo porque cada pocos minutos tengo que cambiar de estilo, de técnica y de siglo, pero justamente eso lo hace fascinante”, comentó.

La segunda parte del recital estará dedicada íntegramente a los Estudios Sinfónicos, op. 13, de Robert Schumann, una de las obras más monumentales del repertorio romántico para piano.

Desde un ciclo de piano hasta un programa de célebres obras italianas: los próximos conciertos en la Gran Sala Sinfónica Nacional Cortesía

El viernes 12 y el sábado 13 de junio, la temporada del CEAC continuará con el programa A la italiana , interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile , bajo la dirección de la maestra argentina Fernanda Lastra , quien debutará en Chile con esta instancia .

Los respectivos conciertos, a realizarse a las 19:30, reunirán la Fanfarria de la compositora italiana contemporánea Elisabetta Brusa, el célebre Capricho italiano de Piotr Ilyich Tchaikovsky, el Concierto “de experimento” para fagot y orquesta atribuido a Gioachino Rossini, y la luminosa Sinfonía n.º 4, “Italiana” de Felix Mendelssohn.

“Es un honor estar aquí. La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile es una de las más relevantes de Latinoamérica y para mí representa también un reconocimiento al trabajo realizado durante años”, declaró Lastra.

Junto con ello, destacó el concepto que articula el programa: “Todas las obras están inspiradas en Italia o fueron escritas por italianos. Las piezas de Tchaikovsky y Mendelssohn nacieron de la fascinación que estos compositores sintieron al conocer ese país. Son reflejos de lo que Italia imprimió en su memoria y en sus emociones”.

Desde un ciclo de piano hasta un programa de célebres obras italianas: los próximos conciertos en la Gran Sala Sinfónica Nacional Cortesía

Uno de los momentos más destacados del programa será la interpretación del Concierto “de experimento” para fagot y orquesta , con la participación de la destacada fagotista Melodía Baeza , primera mujer chilena en ocupar el cargo de fagot solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

“Es una obra llena de exigencias, virtuosismo y lirismo. Además, existe un misterio en torno a ella, porque nunca se encontró un manuscrito firmado por Rossini, aunque tradicionalmente se le atribuye su autoría”, explicó Baeza.

De la misma manera, destacó el carácter teatral de la composición: “Tiene un estilo absolutamente operístico. El segundo movimiento es prácticamente una gran aria de ópera y constituye el corazón emocional de la obra, mientras que el tercero es puro virtuosismo y diversión. Es un concierto fascinante y hoy forma parte del repertorio estándar para fagot en todo el mundo”.

Desde un ciclo de piano hasta un programa de célebres obras italianas: los próximos conciertos en la Gran Sala Sinfónica Nacional Cortesía

Dónde comprar las entradas para la programación del CEAC en la Gran Sala Sinfónica Nacional

Las entradas para los conciertos mencionados se encuentran disponibles a través del sistema Ticketplus (ceacuchile.ticketplus.cl), además de en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional y del Teatro Universidad de Chile .

Los valores inician desde los $5.000, mientras que también se puede optar por distintos descuentos para estudiantes y adultos mayores, entre otros.