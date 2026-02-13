SUSCRÍBETE POR $1100
    Desde un evento de Bridgerton hasta un recorrido por la historia del jazz: 5 actividades para celebrar San Valentín

    Estos son algunos de los panoramas más llamativos que se realizarán el 14 de febrero en la Región Metropolitana, con motivo del Día del Amor y la Amistad.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Desde un evento de Bridgerton hasta un recorrido por la historia del jazz: 5 actividades para celebrar San Valentín

    Son múltiples las actividades que se pueden realizar para celebrar el Día de San Valentín, también conocido como Día del Amor y la Amistad o Día de los Enamorados.

    Disfrutar de cenas románticas, clásicos del cine, eventos culturales, museos, edificios históricos y caminatas por entornos inspiradores son solo algunas de las numerosas alternativas por las que se puede optar para conmemorar el 14 de febrero de una manera especial.

    Otras como asistir a eventos temáticos también pueden entregar experiencias memorables de la mano de las personas que amas.

    ¿Alguna vez has pensado en la idea de ser parte de Bridgerton, la aclamada serie de Netflix ambientada en la sociedad londinense de principios del siglo XIX?

    Esa es solo una de las actividades más llamativas que podrás realizar este sábado en distintas ubicaciones de la Región Metropolitana.

    A continuación encontrarás cinco panoramas pensados para diferentes intereses y gustos, los cuales prometen hacer que este 14 de febrero sea una jornada única.

    Desde un evento de Bridgerton hasta un recorrido por la historia del jazz: 5 actividades para celebrar San Valentín

    1. Celebra el amor con Bridgerton en el Parque Araucano

    A mediados de esta semana, la cuenta de Netflix Chile en Instagram anunció un evento que situará a los asistentes en una de las series más elogiadas de la plataforma de streaming.

    “Este 14 de febrero el amor se celebra a lo Bridgerton, así que preparen su mejor outfit inspirado en la serie y nos vemos en el Parque Araucano”, escribieron en una publicación.

    El evento se desarrollará en El Rosedal del parque capitalino, desde las 14:00 hasta las 18:00. Es gratuito y abierto a todo público.

    Los organizadores precisaron que, si llueve, será reprogramado.

    También recomendaron llevar un snack, ya que no se venderá comida al interior del recinto.

    2. Música en vivo y un recorrido por la historia del jazz en el MUT

    El Mercado Urbano Tobalaba (MUT) celebrará el 14 de febrero con una charla sobre la historia del jazz y un concierto en vivo de Sebastián Castro Trío.

    Durante la instancia se hará un recorrido musical por la historia del género, en el que se abordarán grandes hitos y personajes.

    “Acompáñanos en una tarde de verano llena de ritmo y clásicos al aire libre”, escribieron desde el MUT en una publicación en redes sociales.

    La actividad se realizará a las 18:00 en el piso 3, en el jardín. Es con entrada liberada y abierta a todo público.

    2. Trekking nocturno en el Parque Cantalao

    El Parque Cantalao, ubicado en la comuna de Peñalolén, celebrará el 14 de febrero con un trekking nocturno por el sendero Torres.

    “Caminaremos al atardecer, sentiremos cómo baja el calor del día y dejaremos que la noche transforme el paisaje en un escenario único para compartir, conversar y conectar con la naturaleza… y entre ustedes”.

    La instancia se desarrollará desde las 18:30 hasta las 22:00, mientras que el nivel de dificultad será “medio”, aseguran desde el parque.

    Los boletos para participar deben comprarse previamente y tienen un valor de $4.500. Los cupos son limitados.

    Puedes conocer más detalles en las redes sociales de Parque Cordillera, así como en su página web oficial.

    4. Sunset en la Viña López Pangue

    En el Valle de El Pangue, en Curacaví, la Viña López Pangue promete entregar “una cita exclusiva para el Día de San Valentín que nadie más tendrá este año”.

    Su propuesta considera un recorrido por los viñedos, una degustación guiada, un DJ en vivo, un cóctel y descuentos en vinos.

    La actividad se desarrollará desde las 16:30 hasta las 21:30 y está pensada para un máximo de 50 personas, según detallan en una publicación en Instagram.

    El valor de las entradas hasta el 13 de febrero es de $140.000 por pareja, mientras que el precio normal es de $180.000.

    Puedes conocer más detalles y adquirir tus tickets en el sitio web oficial de la viña.

    Desde un evento de Bridgerton hasta un recorrido por la historia del jazz: 5 actividades para celebrar San Valentín Viña López Pangue

    5. “Elvis te casa” en el Persa Víctor Manuel

    El Persa Víctor Manuel contará con una serie de casamientos ficticios, celebrados con un imitador de Elvis Presley.

    “Ven con tu amor, tu casi algo o tu gran historia. Porque hay decisiones importantes... y otras que se toman con Elvis”, escribieron en redes sociales.

    La actividad se realizará de 11:30 a 16:30 en la Plaza Central. Es por orden de llegada y con cupos limitados.

    “Lo que pasa en el Persa, queda en el Persa”, anticiparon.

