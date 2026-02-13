SUSCRÍBETE POR $1100
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 14 y 15 de febrero

    ¿No sabes qué hacer para el Día de los Enamorados? Salva tu relación con estos panoramas: obras, películas, ferias, festivales y mucho más. Como siempre, muchos de ellos son gratuitos.

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley

    Orquestación romántica, mística y espacial

    Lo bueno del 14 de febrero es que obliga a reconsiderar lo que entendemos por romanticismo. ¿Cuántas maneras hay de demostrar amor? Según la gente del Planetario, muchas, y la que ellos proponen consiste en un concierto vocal en vivo a cargo del Ensamble Nuevo Extremo, quienes cantarán composiciones del noruego Ola Gjeilo, mientras en la cúpula se proyecta un viaje sideral por las constelaciones galácticas.

    Dirección

    Planetario USACH (Alameda 3349, Estación Central)

    Horario

    Sábado, 20:30

    Entrada

    $24 mil en planetariochile.cl

    Pichilemu se llena de reggae y música urbana

    © Ramón eMe Gómez

    Ya es tradición que todos los febreros, en el camino que lleva a Cáhuil, la tranquilidad de Pichilemu se suspenda por una tarde para recibir al Surfestival, el evento musical más grande de la zona. Aunque mantiene su origen dub y chill —representado esta vez por Cultura Profética y el jamaiquino Israel Vibration— este año se abrió al sonido urbano de Jere Klein y Pailita. Suscriptores LT tienen 20% de descuento.

    Dirección

    Condominio Pancora (Camino a Cáhuil 6497, Pichilemu)

    Horario

    Sábado, desde las 14:00

    Entrada

    Desde $45 mil en puntoticket.com

    Cine, swing y ajedrez en Plaza Brasil

    En el Barrio Brasil enfrentarán el Día de los Enamorados más como una jornada comunitaria que como una fecha privada, con la esperanza de que quienes se encuentren solos puedan soportar la presión de esta fecha en compañía. Habrá un mercado con emprendimientos locales, desde las 15 un encuentro de ajedrez, a las 18:30 una clase de swing masiva y a las 20:30 la película Las Trillizas de Belleville. Todo gratis.

    Dirección

    Plaza Brasil (Compañía 208, Santiago)

    Horario

    Sábado, de 12 a 22:00

    Entrada

    Gratuita

    Música chilena en la Semana Peñaflorina

    “Si te quieres divertir / con encanto y con primor / solo tienes que vivir / un verano en Peñaflor”. ¿Así no es que dice la canción de Bad Bunny? Debería, pues esta comuna al sur de la RM vive por estos días su Semana Peñaflorina, que culmina con tres días de música chilena, cerveza, juegos y gastronomía. El sábado estarán Gino Mella y Bloque 8, mientras que el domingo termina con Cachureos, Nicole y Noche de Brujas.

    Dirección

    Parque El Trapiche (Camino El Guanaco, Peñaflor)

    Horario

    Sábado y domingo, desde las 15:30

    Entrada

    $8 mil en penaflor.cl

    Artes, oficios y comidas en Franklin

    Por segunda vez, la Factoría Franklin, que está en el Barrio Franklin, organiza su Mercado Franklin, obviamente muy cerca del Metro Franklin, en plena avenida Franklin. Francamente, una gran instancia para descubrir lo que está pasando en el diseño, las artes y la gastronomía de autor, con artistas y productores independientes que se suman a la ya diversa oferta de este lugar, que tendrá varios descuentos.

    Dirección

    Factoría Franklin (Franklin 741, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12 a 20:00

    Entrada

    Gratuita

    Jazz para regalonear en el MUT

    ¿Sin planes para San Valentín? Quizá esa sea la mejor disposición para esta fecha exigente, donde las reservas se acaban y los precios suben tanto como las expectativas por vivir un momento especial. En el MUT no se complican la vida y ofrecen un panorama ideal por su sencillez: una gratuita tarde de jazz en vivo con el trío del pianista Sebastián Castro, prologado por una charla sobre la historia de este género.

    Dirección

    MUT (Apoquindo 2730, Las Condes)

    Horario

    Sábado, 18:00

    Entrada

    Gratuita

    Valdivia celebra con música y cerveza

    ¿Cuántas fiestas de la cerveza puede albergar Valdivia durante el verano? Nunca parecen suficientes los motivos para celebrar esta bebida en Los Ríos y así lo demuestra Hopstock, un festival de música, lúpulos y muchas variedades de chela que, además de schops, tendrá varios shows en vivo, coronados por el hiphop de Tiro de Gracia y el cancionero pop-rock-bailable-romanticón de Cristóbal Briceño y su Grupo Crisis.

    Dirección

    Estación de Trenes (Ecuador 2000, Valdivia)

    Horario

    Sábado, desde las 12:00

    Entrada

    $4.000 en puerta

    Las verdaderas luces chinas

    Tianfu Festival: una experiencia con luces y parques temáticos simultáneos en La Reina y Puente Alto Cortesía / Finde LT

    Muchos shows a lo largo de Chile se instalan durante el verano promoviéndose como el espectáculo lumínico chino definitivo, aunque no son más que un par de guirnaldas y ampolletas LED detrás de tristes figuras de plástico. ¡Que no lo engañen! Las verdaderas luces chinas son las del Festival Tianfu, que hasta marzo iluminan las noches del Parque Padre Hurtado, junto a presentaciones artísticas y comida típica.

    Dirección

    Parque Padre Hurtado (Bilbao 8105, La Reina)

    Horario

    Sábado y domingo, desde las 19:00

    Entrada

    Desde $10 mil en ticketplus.cl

    Robbie y Elordi suben las Cumbres Borrascosas

    Emily Brontë escribió un solo libro antes de morir de tuberculosis a los 30 años. Era 1847 y Cumbres borrascosas, con las décadas, se convirtió en un clásico de la literatura inglesa, una de las novelas más adaptadas de la historia. El relevo lo toma la directora Emerald Fennell, quien pone a las estrellas Margot Robbie y Jacob Elordi a sufrir de amor y celos en trajes victorianos bajo la música de Charlie XCX.

    Dirección

    Centro Arte Alameda (Arturo Prat 33, Santiago)

    Horario

    Sábado, 18:15

    Entrada

    $4 mil en passline.com

    Una cena de lujo en un hotel ídem

    ¿Pero acaso ya no se puede ser un romántico tradicional, de esos que no escatiman en gastos y, aunque sea por una noche, la noche de San Valentín, le ofrecen a su pareja la opulencia que no tienen pero que seguramente merecen? Para esos espíritus transaccionales, nada mejor que una cena en el hotel más elegante de Santiago. El Ritz-Carlton tendrá un menú de cuatro tiempos con maridaje de la viña Haras de Pirque.

    Dirección

    Hotel The Ritz-Carlton, Santiago (El Alcalde 15, Las Condes)

    Horario

    Sábado, desde las 19:00

    Entrada

    $190 mil por pareja

