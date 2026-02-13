Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 14 y 15 de febrero

Orquestación romántica, mística y espacial

Lo bueno del 14 de febrero es que obliga a reconsiderar lo que entendemos por romanticismo. ¿Cuántas maneras hay de demostrar amor? Según la gente del Planetario, muchas, y la que ellos proponen consiste en un concierto vocal en vivo a cargo del Ensamble Nuevo Extremo, quienes cantarán composiciones del noruego Ola Gjeilo, mientras en la cúpula se proyecta un viaje sideral por las constelaciones galácticas.

Dirección

Planetario USACH (Alameda 3349, Estación Central)

Horario

Sábado, 20:30

Entrada

$24 mil en planetariochile.cl

Pichilemu se llena de reggae y música urbana

© Ramón eMe Gómez

Ya es tradición que todos los febreros, en el camino que lleva a Cáhuil, la tranquilidad de Pichilemu se suspenda por una tarde para recibir al Surfestival, el evento musical más grande de la zona. Aunque mantiene su origen dub y chill —representado esta vez por Cultura Profética y el jamaiquino Israel Vibration— este año se abrió al sonido urbano de Jere Klein y Pailita. Suscriptores LT tienen 20% de descuento.

Dirección

Condominio Pancora (Camino a Cáhuil 6497, Pichilemu)

Horario

Sábado, desde las 14:00

Entrada

Desde $45 mil en puntoticket.com

Cine, swing y ajedrez en Plaza Brasil

En el Barrio Brasil enfrentarán el Día de los Enamorados más como una jornada comunitaria que como una fecha privada, con la esperanza de que quienes se encuentren solos puedan soportar la presión de esta fecha en compañía. Habrá un mercado con emprendimientos locales, desde las 15 un encuentro de ajedrez, a las 18:30 una clase de swing masiva y a las 20:30 la película Las Trillizas de Belleville. Todo gratis.

Dirección

Plaza Brasil (Compañía 208, Santiago)

Horario

Sábado, de 12 a 22:00

Entrada

Gratuita

Música chilena en la Semana Peñaflorina

“Si te quieres divertir / con encanto y con primor / solo tienes que vivir / un verano en Peñaflor”. ¿Así no es que dice la canción de Bad Bunny? Debería, pues esta comuna al sur de la RM vive por estos días su Semana Peñaflorina, que culmina con tres días de música chilena, cerveza, juegos y gastronomía. El sábado estarán Gino Mella y Bloque 8, mientras que el domingo termina con Cachureos, Nicole y Noche de Brujas.

Dirección

Parque El Trapiche (Camino El Guanaco, Peñaflor)

Horario

Sábado y domingo, desde las 15:30

Entrada

$8 mil en penaflor.cl

Artes, oficios y comidas en Franklin

Por segunda vez, la Factoría Franklin, que está en el Barrio Franklin, organiza su Mercado Franklin, obviamente muy cerca del Metro Franklin, en plena avenida Franklin. Francamente, una gran instancia para descubrir lo que está pasando en el diseño, las artes y la gastronomía de autor, con artistas y productores independientes que se suman a la ya diversa oferta de este lugar, que tendrá varios descuentos.

Dirección

Factoría Franklin (Franklin 741, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 20:00

Entrada

Gratuita

Jazz para regalonear en el MUT

¿Sin planes para San Valentín? Quizá esa sea la mejor disposición para esta fecha exigente, donde las reservas se acaban y los precios suben tanto como las expectativas por vivir un momento especial. En el MUT no se complican la vida y ofrecen un panorama ideal por su sencillez: una gratuita tarde de jazz en vivo con el trío del pianista Sebastián Castro, prologado por una charla sobre la historia de este género.

Dirección

MUT (Apoquindo 2730, Las Condes)

Horario

Sábado, 18:00

Entrada

Gratuita

Valdivia celebra con música y cerveza

¿Cuántas fiestas de la cerveza puede albergar Valdivia durante el verano? Nunca parecen suficientes los motivos para celebrar esta bebida en Los Ríos y así lo demuestra Hopstock, un festival de música, lúpulos y muchas variedades de chela que, además de schops, tendrá varios shows en vivo, coronados por el hiphop de Tiro de Gracia y el cancionero pop-rock-bailable-romanticón de Cristóbal Briceño y su Grupo Crisis.

Dirección

Estación de Trenes (Ecuador 2000, Valdivia)

Horario

Sábado, desde las 12:00

Entrada

$4.000 en puerta

Las verdaderas luces chinas

Tianfu Festival: una experiencia con luces y parques temáticos simultáneos en La Reina y Puente Alto Cortesía / Finde LT

Muchos shows a lo largo de Chile se instalan durante el verano promoviéndose como el espectáculo lumínico chino definitivo, aunque no son más que un par de guirnaldas y ampolletas LED detrás de tristes figuras de plástico. ¡Que no lo engañen! Las verdaderas luces chinas son las del Festival Tianfu, que hasta marzo iluminan las noches del Parque Padre Hurtado, junto a presentaciones artísticas y comida típica.

Dirección

Parque Padre Hurtado (Bilbao 8105, La Reina)

Horario

Sábado y domingo, desde las 19:00

Entrada

Desde $10 mil en ticketplus.cl

Robbie y Elordi suben las Cumbres Borrascosas

Emily Brontë escribió un solo libro antes de morir de tuberculosis a los 30 años. Era 1847 y Cumbres borrascosas, con las décadas, se convirtió en un clásico de la literatura inglesa, una de las novelas más adaptadas de la historia. El relevo lo toma la directora Emerald Fennell, quien pone a las estrellas Margot Robbie y Jacob Elordi a sufrir de amor y celos en trajes victorianos bajo la música de Charlie XCX.

Dirección

Centro Arte Alameda (Arturo Prat 33, Santiago)

Horario

Sábado, 18:15

Entrada

$4 mil en passline.com

Una cena de lujo en un hotel ídem

¿Pero acaso ya no se puede ser un romántico tradicional, de esos que no escatiman en gastos y, aunque sea por una noche, la noche de San Valentín, le ofrecen a su pareja la opulencia que no tienen pero que seguramente merecen? Para esos espíritus transaccionales, nada mejor que una cena en el hotel más elegante de Santiago. El Ritz-Carlton tendrá un menú de cuatro tiempos con maridaje de la viña Haras de Pirque.

Dirección

Hotel The Ritz-Carlton, Santiago (El Alcalde 15, Las Condes)

Horario

Sábado, desde las 19:00

Entrada

$190 mil por pareja