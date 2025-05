Dónde ver las series con más nominaciones a los premios Emmy 2020

Esta mañana se anunciaron los nominados a los premios Emmy 2020, el galardón más importante de la TV de Estados Unidos.

Por primera vez, se hizo a través de una transmisión online, que contó la partipación de Leslie Jones, Laverne Cox, Josh Gad y Tatiana Maslany.

¿Qué revelaró este anunció? Sobre todo, el predominio de Netflix, plataforma de streaming que por primera vez lidera, con 160 nominaciones, por sobre su rival HBO, que consiguió 107.

Eso sí, este último ostenta la serie que obtuvo más nominaciones, Watchmen, con 26, a la que le sigue en la lista The Marvelous Mrs. Maisel (20), Ozark (18), Succession (18) y The Mandalorian (15), la gran apuesta de Disney+.

Si quieres ponerte al día con las series con más nominaciones a los Emmy 2002, acá te contamos dónde verlas.

Watchmen

Es la serie que lidera las nominaciones de este año, con 26, entre ellos Mejor Miniserie y Mejor Actor Principal en una Ministerie a Jeremy Irons.

Estrenada en octubre del año pasado, Watchmen llevó a lo más alto las producciones de HBO con esta aplaudida adaptación televisiva de la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons.

Su historia lleva hasta un pueblo marcado por ataques racistas y por una policía que se esconde tras máscaras para poder actuar.

El grupo de supremacistas blancos llamado Séptima Kaballería se enfrenta a la policía por la justicia racial. En eso, la detective Angela Abar (Regina King), una vigilante conocida como Sister Night, investiga el asesinato de su amigo y superior Judd Crawford (Don Johnson) y descubre más secretos sobre los vigilantes, quienes antes eran vistos como héroes, pero que ahora son puestos en cuestión por la extrema violencia en su actuar.

Una super producción con un elenco de lujo que, además de King y Johnson, incluye nombres como Jeremy Irons y Louis Gossett Jr.

Marvelous Mrs. Maisel

En la ceremonia de los Emmy 2019, esta serie de Amazon Prime Video fue la gran sorpresa, al imponerse como la Mejor Serie de Comedia.

¿Repetirá su éxito en los premios de este año? Es posible, porque suma 20 nominaciones y nuevamente pelea por llevarse el de Mejor Comedia, donde compite con la veterana Curb your enthusiasm, Dead to me y El método Kominsky.

Su protagonista, Rachel Brosnahan, también busca llevarse la estatuilla a Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia, por su rol de Miriam Maisel, la dueña de casa que, tras conocer la infidelidad de su esposo, decide dejarlo e iniciar una carrera en el stand up comedy.

Ozark

De todas las series Netflix, Ozark fue la favorita en esta ocasión de los miembros de los Emmy, al menos en las nominaciones, en las que consiguió 18.

Mejor Drama, Mejor Actor Principal en Drama (Jason Bateman) y Mejor Actriz Principal en Drama (Lauran Linney) son algunas de las categorías que busca llevarse esta adictiva historia, que llegará a su fin con la cuarta temporada.

Será el término de los negocios en el lago Ozark, hasta donde llegó el ex ejecutivo financiero Marty Byrde y su familia, para lavar dinero de un capo de la droga, quien fue uno de sus clientes.

Succession

Dos temporadas en HBO tiene esta serie que en los Emmy 2019 sorprendió al quedarse con los premios a Mejor Guión de Drama y a su creador y productor ejecutivo, Jesse Armstrong.

Ahora, en los Emmy 2020 suma 18 nominaciones, entre las que están Mejor Drama y Mejor Actor Principal en Serie de Drama por Jeremy Strong.

¿De qué va su historia? De un clan, la familia Roy, los dueños de un imperio del mundo audiovisual y del entretenimiento, cuyo patriarca, Logan, está a pasos de retirarse del negocio.

Otras producciones con nominaciones importantes a los Emmy 2020 so The Good Place, El método Kominsky, Poco ortodoxa e Inconcebible, todas disponibles en Netflix.