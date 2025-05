El amor es como el chachachá: el romance y la comedia guían la nueva serie surcoreana de Netflix

A comienzos de octubre, al mismo tiempo que en su país de origen se veían los últimos episodios, comenzó a emitirse a través de Netflix la exitosa serie El amor es como el chachachá, uno de los mayores éxitos de público en Corea del Sur en los últimos meses.

El k-drama que revisita la popular película Mr. Hong (2004) bajo la producción de tvN, el canal que se ha convertido en uno de los principales proveedores de espacios surcoreanos de la plataforma, con títulos como Aterrizaje de emergencia en tu corazón y Vincenzo.

Y ahora es el turno de la comedia dramática titulada originalmente Gaetmaeul Chachacha, que puede traducirse literalmente como “pueblo costero Chachacha”, y que como su nombre lo dice tiene como escenario la ficticia y calmada localidad junto al mar de Gongjin.

El-Amor-es-Como-el-Chachachá-5.jpg

El amor es como el chachachá

Sin embargo, los hechos que desencadenan el comienzo de su relato se ambientan en la convulsionada Seúl, donde la treintañera Yoon Hye-Jin (Shin Min-A) trabaja en una importante clínica dental, donde se convirtió en una de sus mejores profesionales.

Pero cuando su jefa se lleva a uno de sus clientes sin consultarle, luego de que Hye-Jin decidiera hacerle un descuento en su tratamiento, todo cambia abruptamente. Esto porque la dentista decide exponer los turbios manejos de su patrona por las redes sociales.

Un cambio profesional y personal

El-Amor-es-Como-el-Chachachá-2.jpeg

El amor es como el chachachá

Lo que causa que Hye-Jin pierda su trabajo y nadie más quiera contratarla. Ante el oscuro panorama, una pequeña luz aparece en su futuro tras una visita a Gongjin, donde iba de pequeña con su familia, y la dueña de un restaurante le sugiere abrir ahí una consulta.

Después de alguna dudas, la dentista se instala en la localidad costera con la ayuda de Yeo Hwa-Jeong (Lee Bong-Ryun), quien le sugirió establecerse aquí y además es la propietaria del local y la casa que acaba de arrendar, y especialmente de Hong Du-Sik (Kim Sun-Ho).

El joven lugareño conocido por todos como Jefe Hong y que realiza múltiples labores en Gongjin, ya que no solo es corredor de propiedades, pescador, barista y mozo del café local, sino que también hace todo tipo de reparaciones y en su tiempo libre surfea.

El-Amor-es-Como-el-Chachachá-4.jpeg

El amor es como el chachachá

Además de ser parte de la directiva vecinal y preocuparse de los habitantes de la tercera edad del lugar, en especial de la abuela Kim Gam-Ri (Kim Young-Ok), quien lo cuidó y alimentó desde que él perdió a su abuelo, su único pariente, siendo solo un adolescente.

Y como es de esperar, desde el primer momento en que se cruzan sus caminos, la fuerte atracción entre el ocupado Jefe Hong y la consumista Hye-Jin es inevitable, aunque sus personalidades y trato hacia los demás sean muy distintos la mayor parte de las veces.

Los otros protagonistas del k-drama

El-Amor-es-Como-el-Chachachá-3.jpeg

El amor es como el chachachá

Pero la narración de El amor es como el chachachá también se enfoca en sus respectivos pasados y cómo aún afectan sus vidas, que en caso de la dentista es la pérdida de su madre a temprana edad, y en el Du-Sik, los cinco años tras graduarse de la universidad en que estuvo desaparecido.

Sin olvidar a los otros protagonistas: los vecinos de Gongjin, entre quienes, junto a Gam-Ri y Hwa-Jeong, se cuentan el ex marido de esta última, Chang Yeong-Guk (In Gyo-Jin), y el dueño de la cafetería y cantante Oh Chun-Jae (Jo Han-Chul) junto a su hija adolescente.

Además de personajes que no son lugareños, pero si parte importante del relato, como la mejor amiga y asistente de la dentista, Pyo Mi-Seon (Gong Min-Jung), y un viejo conocido de la profesional que quiere ser más que un amigo para ella: Ji Seong-Hyeon (Lee Sang-Yi).

Los nombres de una serie que tiene como ingredientes esenciales la comedia y el romance, con algo de dramatismo, que logra enganchar desde un primer minuto al espectador gracias a la calidez de su historia y divertidos personajes, y la química entre su pareja protagónica.

De la cual hasta el momento pueden conocerse más de un tercio de la totalidad de sus 16 capítulos, ya que en Netflix se estrenan dos de estos cada fin de semana. Los que son suficientes para comenzar a adentrarse en la cautivadora El amor es como el chachachá.

